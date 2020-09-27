Не утонули в «Амуре»: «Спартак» прервал четырехматчевую серию неудач

Прошедшая суббота в КХЛ оказалась не самой богатой на события. Из трех запланированных на этот день матчей сыграно было только два: встреча рижского и московского «Динамо» не состоялась из-за вспышки коронавируса внутри латвийского клуба, которому присудили техническое поражение от бело-голубых (0:5). Но две другие игры оказались крайне интригующими. Московский «Спартак» дома одержал победу над хабаровским «Амуром» (3:1), прервав четырехматчевую серию поражений. А уфимский «Салават Юлаев» провел против подольского «Витязя» один из самых зрелищных матчей сезона, победив со счетом 6:5.

«Спартак»–«Амур»

«Амур» в первых десяти матчах сезона одержал всего две победы. Дальневосточную команду подкосили выявленные среди игроков заражения коронавирусом в начале чемпионата, а также финансовые проблемы. Но после смены главного тренера хабаровчане начали оживать. Несмотря на то что в первой встрече под руководством Сергея Светлова клуб был разгромлен на выезде челябинским «Трактором» (0:6), в следующих двух матчах он набрал три очка, лишь по буллитам уступив нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3) и в овертайме обыграв нижегородское «Торпедо» (3:2).

Завершать выездную серию «Амуру» предстояло в Москве. За четыре минуты до конца первого периода шайбу в ворота «Спартака» забросил Томаш Зогорна, который, как и другие легионеры, пропустил первые три недели регулярки и предсезонную подготовку из-за проблем с авиасообщением.

Вести в счете «Амуру» довелось недолго. Уже в середине второго периода его сравнял Максим Цыплаков. А за 45 секунд до второго перерыва Сергей Широков вывел красно-белых вперед. Окончательную точку в игре на 48-й минуте поставил Лукаш Радил — 3:1. Через 15 секунд после этого гола хабаровчанин Максим Игнатович устроил драку со спартаковцем Михаилом Котляревским, за что получил дисциплинарный штраф. Это стало завершающим ярким событием встречи.

— Видно, что обеим командам еще тяжело, поскольку подготовительный период у них получился, мягко говоря, скомканным, — поделился с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — У «Спартака» летом почти всю команду выкосило коронавирусом, «Амур» долго ждал легионеров и сам переболел приличным количеством игроков. Фактически тренерам приходится заново подтягивать физику, а это сделать непросто. Поэтому «Спартак» может порадоваться вытянутой игре. И теперь обоим клубам остается надеяться только на то, что больше они таких массовых потерь испытывать не будут и смогут наиграть хоть какие-то связи в ходе «регулярки».

«Салават Юлаев» – «Витязь»

«Витязь» в нынешнем сезоне потерял очень много очков с не самыми сильными соперниками, но на выезде стабильно обыгрывает фаворитов. На старте сезона жертвой подмосковного коллектива пал казанский «Ак Барс» (4:0). На этой неделе в ходе выездной серии подопечные Михаила Кравеца победили в овертайме (4:3) екатеринбургский «Автомобилист» (на тот момент лидера регулярного чемпионата), а потом оставили не у дел магнитогорский «Металлург» (4:1).

Поражает и то, что эти успехи были достигнуты без лидеров атаки «Витязя» — Александра Дергачева и капитана команды Александра Семина. В отсутствие последнего капитанскую нашивку надел Евгений Артюхин. При нем случились две победы на Урале, а в субботу едва не оказался взятым максимум очков на сложном выезде.

В Уфе «Витязь» уже к седьмой минуте дважды реализовал большинство: отличились Джастин Дэнфорт и Федор Малыхин. Однако в середине первого периода розыгрыш лишнего оказался удачным у «Салавата Юлаева» — шайбу забросил Дмитрий Кугрышев. До перерыва команды забили еще по голу. За две минуты до конца периода у «Витязя» отличился Святослав Гребенщиков, а за четыре секунды до сирены разрыв в счете сократил Родион Амиров.

Он же в начале второго периода сделал дубль, сравняв счет в большинстве. Но уже через три минуты розыгрыш лишнего вновь вывел вперед «Витязь»: Каспарс Даугавиньш забросил четвертую шайбу в ворота «Салавата». Равновесие через 40 минут восстановил Илья Баранов.

В начале третьего периода в пятый раз за матч гости повели в счете: гол забил Маттиас Теденбю. Но в середине заключительной 20-минутки пятую шайбу «Салавата» забросил Евгений Лисовец, а за пять с половиной минут до конца встречи Алексей Пустозеров принес уфимцам победу — 6:5.

— Забросили пять шайб, но уехали из Уфы без очков — к сожалению, так получилось. Это хоккей, не всегда получается отыграть «на ноль», — сказал «Известиям» форвард «Витязя» Евгений Артюхин. — Сегодня много шайб залетало и туда и сюда — будем разбираться, чтобы такого не повторилось. В силовой борьбе мы выглядели отлично: когда было надо, ребята заступались за вратаря. А просто так провоцировать драки — лишнее. Никакой необходимости сегодня в этом не было. Думаю, вратари сыграли нормально, хоть и получилось столько голов. Тут без претензий: все работали, старались победить. Получилась такая игра, что все моменты соперник реализовал. Сегодня у нас не вышла игра в меньшинстве — вся команда расстроилась в том числе и из-за этого.

В воскресенье, 27 сентября, в регулярном чемпионате КХЛ пройдут пять матчей: «Трактор»–«Динамо» (Минск), «Йокерит»–ЦСКА, «Торпедо»–«Нефтехимик», «Северсталь» – «Ак Барс» и «Авангард»–«Металлург».