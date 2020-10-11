«Всегда мечтал выйти на лед вместе с Дацюком»

В нынешнем сезоне КХЛ одним из лидеров Восточной конференции стал екатеринбургский «Автомобилист», у которого весной сменился главный тренер — вместо Андрея Мартемьянова команду возглавил канадец Билл Питерс. В интервью «Известиям» американский нападающий уральского коллектива Дэн Секстон рассказал, как изменилась в связи с этим работа команды, поделился впечатлениями от игры в одном звене с Павлом Дацюком и поведал, как игроки пережили коронавирус.

— Что с вами произошло на сентябрьской игре с «Витязем», которую вы пропустили, а команда проиграла в овертайме (3:4)?

— Не знаю, у меня голова разболелась. Пару дней спустя чувствовал себя намного лучше. Принял участие уже в следующей игре. Сейчас всё в порядке. Я думал, что пропущу больше игр, но поправился всего за пару дней.

— Как вы считаете, эпидемия COVID не повредила «Автомобилисту»?

— Она на все команды так или иначе повлияла. Что касается нашего клуба, то, похоже, большинство игроков переболело в июле и августе, но все, к счастью, поправились. Хорошо, что многие перенесли вирус легко. Сейчас нужно поддерживать здоровье и соблюдать меры предосторожности. Думаю, тот факт, что мы уже переболели и поправились, можно считать нашим преимуществом.

—- Но вы с ребятами пропустили две недели перед началом сезона. Это сказалось на игре?

— Сейчас нам всем уже лучше. Но первые две недели было трудно. Были проблемы в первых играх, не получалось выигрывать, но потом всё наладилось, все игроки восстановили свою физическую форму. Полагаю, аналогичные проблемы испытывали и другие команды, но сейчас все чувствуют себя хорошо.

— Что с приходом Билла Питерса поменялось в сравнении с играми под руководством Андрея Мартемьянова?

— Многое изменилось. Планы на игру стали подробнее — Билл всегда предлагает разные варианты, говорит, какую позицию лучше занять и как лучше выполнить задачу. В последнюю пару сезонов нам этого не хватало. Игроки привыкают к его тактике, комфортнее чувствуют себя на тренировках и на играх. Мы часто меняем что-нибудь по ходу матчей и между ними в зависимости от того, против кого выступаем и как для нас складывается игра.

— Вы давно не работали с тренером из Северной Америки. Есть разница в подходах североамериканских и российских тренеров?

— Российские тренеры, по моему опыту, очень требовательны по отношению к игрокам, к их физической форме, зачастую они эмоциональны, сильно переживают на играх. Североамериканские наставники больше внимания уделяют тактике, стратегии, реализации возможностей хоккеиста по ходу матча. Им не так важны эмоции и твои старания.

— Вы хорошо выступаете в регулярном чемпионате, но в плей-офф вам сложнее набирать очки. Почему так происходит?

— Во время моего первого сезона в составе «Автомобилиста» я в плей-офф набрал раза в два-три больше очков, чем остальные игроки. Лично я считаю это хорошим результатом, потому что изначально, как только мы добирались до этой стадии, я выходил на лед против лучших игроков соперников, нам приходилось очень нелегко, но мы всегда открывали счёт. Мы сыграли шесть матчей в плей-офф, поэтому я не считаю, что вы справедливо оцениваете мои возможности. Если посмотреть, как я играл в АХЛ, то на решающем этапе всегда выступал лучше, чем в регулярном чемпионате.

— Каково вам играть с Павлом Дацюком? Вы ведь не так давно впервые вышли на лед с ним в звене.

— Да, в прошлом сезоне сыграть вместе не получилось, но я мечтал выйти вместе с ним, ведь это — большая честь, он один из лучших хоккеистов всех времен. Сейчас мы вместе провели несколько матчей, и я считаю, что с ним легко играть. Он умный и всегда знает, что делать в той или иной ситуации. Нам повезло, что Павел играет в нашей команде и помогает побеждать.

— Он не раскрыл вам свой секрет, как в 42 года играть на таком уровне?

— Нет, но я очень хотел бы понять, как он это делает. Мне 42 исполнится через девять лет, невероятно, что в этом возрасте можно играть так. Павел в отличной физической форме, прекрасно выступает. Наверное, он просто особенный. На такое далеко не каждый способен.

— В этом году в вашей команде много новых игроков. У них нет проблем с адаптацией? Им кто-нибудь помогает влиться в коллектив?

— Тренировочный лагерь — это возможность для всех членов команды, и для меня в том числе, познакомиться, получше узнать новичков. Мне кажется, у нас все отлично ладят друг с другом, с этим всё в порядке. Новобранцы — важный актив нашего клуба. В этом году у нас сильный состав и отличные шансы продвинуться как можно дальше. Отчасти именно потому, что появились новые игроки. Сейчас им нужно адаптироваться.

— Когда вы из-за травмы не сыграли в матче с «Витязем», ваше место занял 18-летний Илья Овчинников, забивший в большинстве свой первый гол в КХЛ. Он обсуждал с вами, как сыграть?

— Нет, я вообще в раздевалке был и на лед не выходил. Даже не знал, кого вместо меня поставили. У нас в команде 13 нападающих, если кто-то получает травму, можно заменить его любым из 12 других. Здорово, что у него появилась возможность выступить против серьёзных противников, он отлично сыграл, сделал всё, что было нужно. Я за него рад. Надеюсь, у него добавиться уверенности в себе, и Илья будет расти как профессионал. Он ещё очень молод, и у него есть шанс стать отличным хоккеистом.

— Как в раздевалке идёт общение более опытных хоккеистов с молодыми?

— Могу судить только по тому, что говорят другие, но, насколько я знаю, старшее поколение русских игроков всегда подсказывает молодым. В свои 21–22 года мне было важно говорить со старшими игроками. Такие беседы дают возможность чему-то научиться, да и старшим важно передать свой опыт молодым, научить их правильно работать, объяснить, как стать профессионалом. Задача молодежи — обращать внимание на то, что им говорят, и постараться найти того, кому можно задать вопросы.

— Если бы наши молодые игроки лучше знали английский, вы бы с ними беседовали?

— Я немного говорю по-русски, и мы иногда с ними разговариваем, но обычно используем оба языка. Я стараюсь показать, что они мне небезразличны, что они важны для команды. Иногда парень два месяца тренируется, но не выходит на лед в матчах. Принять это непросто. Поэтому так важно дать ребятам понять, что они значимы для команды. Кроме того, они всегда должны быть готовы выйти на лед, если что-то случится с другим игроком, и показать всё, на что способны.