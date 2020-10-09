«В любом результате драфта надо искать позитив»

Одним из главных хоккеистов, участвующих в ежегодной процедуре драфта в НХЛ, стал вратарь молодежной сборной России и петербургского СКА Ярослав Аскаров. Его в первом раунде под общим 11-м номером выбрал «Нэшвилл Предаторз». Еще никогда нашего голкипера не драфтовали так высоко. Там же был выбран и партнер Аскарова по молодежной сборной страны на последнем чемпионате мира в Чехии Амир Мифтахов. Права на него в шестом раунде под 186-м номером забронировал действующий обладатель Кубка Стэнли «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Сам Мифтахов, выступающий в системе «Ак Барса», во вторник провел первый матч в сезоне — он сыграл за фарм-клуб казанцев «Барс» в Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Его команда проиграла в овертайме подмосковному «Динамо». После этой встречи, состоявшейся вечером перед началом драфта, 19-летний вратарь дал интервью «Известиям», в котором рассказал о своих планах на НХЛ.

— Как вошли в сезон? Все-таки первая игра у вас была после непростого подготовительного периода, связанного с пандемией коронавируса.

— Нормально вкатываюсь. Да, у меня была первая игра в сезоне. Позавчера только оказался в заявке. Но в целом предсезонка прошла обычно. Организм готов, играть я не разучился (улыбается). Одну-две встречи проведу — и всё совсем будет в порядке.

— Вы пережили заболевание коронавирусом?

— Да, но слава богу, всё прошло. Переболел уже после предсезонки, поэтому не сразу начал играть, так как в сентябре еще некоторое время лечился.

— Ощущали симптомы?

— Нет, даже толком не заметил каких-то болезненных ощущений. Просто, когда меня официально проверяли перед чемпионатом, тестирование показало положительный результат. Так бы и не узнал о заражении — никаких внешних признаков не было.

— Для вас сейчас что лучше — быть в обойме команды КХЛ, но получать на площадке не так много времени или постоянно выходить на лед в ВХЛ?

— Конечно, лучше быть в обойме «Ак Барса». Доказывать свой уровень, завоевывать место в КХЛ. Но, если не так много играешь, почему бы не получить практику в «Барсе». Сейчас важно набрать форму через матчи в ВХЛ. Всегда хочется выходить на арену и помогать команде.

— После серебра молодежного чемпионата мира и первых матчей в КХЛ за «Ак Барс» нет проблем с мотивацией в ВХЛ?

— Да нет, никакого негатива не испытываю. Если надо еще через «Барс» доказывать свой уровень, то буду это делать. Раз сейчас здесь, значит, чем-то пока не убедил тренерский штаб в КХЛ, что достоин играть там. Даже не знаю, что тут еще сказать. Я могу играть в КХЛ. Готов выйти на лед и помогать основной команде.

— Следили в сентябре за матчами Ярослава Аскарова в СКА?

— Да, я вообще очень рад за него. Игры смотрел. В том числе и со «Спартаком» (2:0). Что Ярослав там творил (Аскаров отыграл против «Спартака» без пропущенных шайб и отбил буллит во втором периоде. — «Известия») — просто молодец! Удачи ему — пусть так и продолжает.

— Можно быть спокойными за ворота российской молодежной сборной на ближайшем МЧМ?

— Давайте вперед не будем забегать. Просто пожелаем Ярославу удачи. Спокойно не спокойно, не знаю, но уверен, что он сможет хорошо выступить.

— Выбор Аскарова в первом раунде драфта НХЛ впечатляет?

— Рад, что он высоко котируется. Все говорили, что Ярослава высоко выберут. Рад за него — это лишнее свидетельство того, как высоко котируется наша вратарская школа. Она показывает свой уровень. Два русских голкипера играли в финале Кубка Стэнли (Андрей Василевский и Антон Худобин. — «Известия»), а еще один, Семен Варламов, участвовал в финале конференции. Это здорово. И надо нам молодым подтягиваться. Успехи старших товарищей придают уверенности. Наши вратари сейчас лучшие в мире.

— За кого-то из трех наших звездных вратарей в минувшем плей-офф НХЛ болели персонально?

— Все играли здорово, болел за каждого. Смотрел хайлайты матчей и не было такого, чтобы кому-то оказывал особые симпатии. Просто приятно наблюдать, что наши русские вратари показывают такой хоккей.

— Вас пока еще не выбирали на драфте. Как думаете, что выгоднее: когда ваши права закреплены за конкретным клубом, или когда вы свободный агент?

— На самом деле тут везде есть плюсы — надо в любом случае находить для себя позитив. Нет минусов ни когда ты задрафтован, ни когда на тебя не обратили внимания скауты. Следует в любом случае работать дальше и пользоваться своими шансами. Если тебя не задрафтовали, может быть, больше возможностей