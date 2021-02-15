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«Ак Барс» выиграл дивизион Харламова КХЛ

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Хоккеисты казанского клуба «Ак Барс» одержали победу над рижским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и стали победителями дивизиона Харламова.

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Встреча состоялась в понедельник, 15 февраля, в Риге и завершилась со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 1:1) в пользу гостей.

В составе победителей Стефан Да Коста оформил дубль, еще по одной шайбе забили Виктор Тихонов и Михаил Глухов. У хозяев отличились Микс Индрашис, Николай Елисеев и Робертс Букартс.

Эта победа позволила казанцам в шестой раз стать победителями дивизиона Харламова, пишет «Спорт-Экспресс». При этом для латвийского клуба это девятое подряд поражение.

В следующем круге КХЛ «Динамо» сыграет с ярославским «Локомотивом», а «Ак Барс» встретится с «Салаватом Юлаевым». Обе встречи запланированы на 18 февраля.

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