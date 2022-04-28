Нервный бой: сможет ли ЦСКА перевернуть ход серии с «Магниткой»

Во вторник, 26 апреля, «Металлург» был в шаге от победы в Кубке Гагарина, поведя на своем льду в заключительном периоде пятого матча с ЦСКА. Но хоккеисты армейцев сделали всё, чтобы продлить решающую серию. Шайбы Максима Соркина и Класа Дальбека возродили интригу в финальной серии («Магнитка» ведет 3:2). Следующий матч состоится 28 апреля и вновь станет проверкой на прочность для обеих команд. Либо ЦСКА выиграет дома и судьба титула решится в Магнитогорске, либо подопечные Ильи Воробьева спустя шесть лет вновь станут сильнейшей командой лиги.

Новые герои

После трех побед подряд магнитогорского «Металлурга» в финальной серии мало кто верил в перспективы ЦСКА. Тем более перед пятой игрой в Магнитогорске. Армейцы открыли счет во втором периоде, но хозяева мощно сыграли на старте третьей двадцатиминутки и вышли вперед, отличившись дважды. Спас родную команду нападающий Максим Соркин, переведший игру в овертайм. А уже в дополнительное время победу ЦСКА принес шведский защитник Клас Дальбек, для которого этот гол стал первым в плей-офф.

— Самое главное, что каждый матч приковывает внимание болельщиков, держит в напряжении, — сказал «Известиям» агент Алексей Дементьев. — Тем и славится хоккей — своей непредсказуемостью. Кто бы мог подумать, что предыдущие два домашних матча ЦСКА проиграет, а на выезде сможет выиграть. Они возвращаются в Москву, и здесь будет самая большая интрига. Я думаю, стены помогут московскому клубу одержать победу, чтобы продолжить борьбу за Кубок Гагарина. При этом отмечу, что игроки обеих команд действуют на максимуме. В таких матчах ребята часто играют с травмами, не замечая их, даже с переломами. И вот этот эмоциональный подъем позволяет нам увидеть порой самые неординарные решения.

Одним из таких неординарных решений стал дебют в пятой игре нападающего ЦСКА Данила Юртайкина: в этом плей-офф 24-летний хоккеист еще не играл. И его появление добавило свежести атаке армейцев — Юртайкин отметился результативной передачей и был признан третьей звездой матча. Конечно, без травмированного ветерана Александра Попова ЦСКА приходится тяжело, но этот ход главного тренера армейцев Сергея Федорова стал удачным.

Потерял место в составе и, казалось бы, железный игрок основы ЦСКА Богдан Киселевич. Их пара с Дарреном Дицем вдоволь наошибалась в предыдущих матчах, и в пятой игре финала место Киселевича занял канадец Джон Гилмор. Вышло неидеально: именно ошибка Гилмора привела ко второму голу, пассивно сыграл и Диц.

Главный тренер «Магнитки» Илья Воробьев решил убрать из состава нападающего Никиту Коростелева — его заменил Семен Кошелев. Коростелев — более тонкий игрок, но при этом, обостряя, порой допускает ошибки и теряет шайбу. Чтобы сыграть более аккуратно, Воробьев и поставил Семена Кошелева. Он не ошибся, вот только креатива Коростелева, возможно, и не хватило «Магнитке».

— Армейцы молодцы, тем интереснее будет дальше, — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — ЦСКА показал свою лучшую игру в финальной серии. Интрига продолжается. Переломил ли ЦСКА серию? После каждой игры так говорить неправильно. У каждой игры своя история, свои эмоции. Им просто нечего терять, но и права на ошибку у них нет. У «Металлурга» же своя психология. Это хоккей. Здесь каждую игру проявляются новые герои.

Воспоминания Федорова

Характеру армейцев стоит отдать должное — они были в шаге от поражения, но сумели перевернуть ход матча на выездной арене. Тем не менее вряд ли стоит считать их фаворитами шестой игры. По крайней мере, шансы команд равны. У «Магнитки» по-прежнему ярче действует нападение — три равноценных тройки умеют нагнетать остроту в зоне соперника. Хорошую форму набрал вратарь Василий Кошечкин, установивший рекорд финалов Кубка Гагарина по «сухой» серии. Смущают только периодические ошибки игроков «Металлурга» в простых ситуациях — например, швед Линус Хультстрем в большинстве в овертайме трижды потерял шайбу. Хотя шанс завершить дополнительный период в свою пользу у магнитогорцев был отличный.

«Магнитка» точно не потрясена, несмотря на то что ее лишили триумфа перед собственной публикой. У Ильи Воробьева, создавшего самого сбалансированного, гибкого и яркого по игре претендента на титул за последние годы, в запасе наверняка осталось еще много фишек. Чтобы сделать еще один шаг в направлении чуда и переломить серию, армейцам надо придумать что-то новое. Одними перестановками в составе и высоким боевым духом до седьмого матча не доберешься.

— Как болельщик я жду седьмого матча, — признался «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Уверен, он будет замечательным. ЦСКА способен окончательно переломить серию. Мне кажется, что психологическая устойчивость повыше у москвичей. Этим финал и хорош, что на нервах мастерство играет важнейшую роль. Мне как болельщику будет очень интересно посмотреть седьмой матч. Поэтому остается надеяться на богатый игровой опыт Федорова. Он знает, как спасаться в самых сложных ситуациях. Самое время вспоминать про «Детройт» и сборную России. Это было бы красиво.

Как бы ни закончилась финальная серия, уже можно с уверенностью сказать, что она получилась эффектной. Красивые голы, яркие спасения, мощные камбэки — разве не такого мы ждали от главной серии сезона?