Клуба Армии спасение: ЦСКА не сдается в финале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» не смог оформить победу в Кубке Гагарина. В пятом матче финала 26 апреля уральская команда проиграла на своем льду в овертайме московскому ЦСКА со счетом 2:3. С таким же перевесом «Магнитка» пока ведет в серии. Теперь в четверг команды сыграют в Москве шестой матч. «Металлург» по-прежнему в одном шаге от триумфа. И по-прежнему остается фаворитом противостояния.

Кадровые перестановки

Матч в Магнитогорске ожидаемо собрал впечатляющий аншлаг. Ни одного свободного места на трибунах, а очереди на вход внутрь арены оставались даже после стартового вбрасывания. Большинство болельщиков ЦСКА перед игрой жаловались на слишком высокие цены на билеты на самолеты.

Многим пришлось приезжать еще днем в понедельник и бронировать обратные рейсы на вечер среды. Возможности прилететь в день матча и улететь утром после него были не у многих — билетов просто не осталось. Как не осталось их и на рейсы перед седьмым матчем, который может пройти в Магнитогорске в субботу, 30 апреля. Многие уже пытаются придумать, как попасть в город через Челябинск.

«Металлург» весь сезон радовал зрителей зрелищным хоккеем с акцентом на атаку, но в нужные моменты не забывал включать прагматизм. ЦСКА прошлым летом назначал главным тренером Сергея Федорова тоже ради более атакующего стиля игры, но после некоторых проблем штаб армейцев во многом стал отталкиваться от системности и жесткой схематичности, свойственной его предшественнику Игорю Никитину.

Именно это помогло красно-синим выиграть на выезде первый матч серии (3:1), но затем во второй встрече в Магнитогорске и третьей в Москве концепция «Металлурга» оказалась эффективней (6:4 и 4:0). А в воскресном четвертом матче подопечные Воробьева сумели перестроиться и перетерпеть соперника, отбившись в нескольких тяжелых отрезках и за счет блестящей игры вратаря Василия Кошечкина победив 1:0.

На протяжении серии Сергей Федоров не прибегал к кардинальным изменениям сочетаний. Но на пятый матч пошел на некоторые перестроения. Он разбил первую пару защитников в лице Даррена Дица и Богдана Киселевича. Оба провалили предыдущие игры, в их сменах в ворота Ивана Федотова было заброшено несколько ключевых шайб.

В результате Киселевич вообще остался вне заявки. Зато в состав после долгой травмы вернулся нападающий Данил Юртайкин, не игравший в КХЛ с октября. «Металлург» пошел лишь на одно изменение, но оно было заметное: Никиту Коростелева в нападении заменил Семен Кошелев, что сразу указывало на желание Воробьева добавить команде мощности, словно готовясь к жесткой силовой борьбе с армейцами.

Обе команды в первых двух периодах не боялись идти в атаку и создавать моменты. По количеству и качеству комбинаций и бросков «Магнитка» превосходила соперника, но с реализацией лучше оказалось у гостей. Незадолго до второго перерыва Константин Окулов открыл счет. На этом была прервана рекордная сухая серия Кошечкина в истории финалов Кубка Гагарина. Она составила 156 минут 34 секунды. Василий не пропускал в третьем и четвертом матчах, а также без малого два периода в пятом. Предыдущий рекорд в 2019 году был установлен Ильей Сорокиным (137 минут 55 секунд), тогда выступавшим за ЦСКА.

Отложенное решение

В начале третьего периода в ходе розыгрыша большинства Максим Карпов сделал прострел, и Андрей Светлаков срезал шайбу в свои ворота. А за 12 минут до сирены Егор Коробкин вывел хозяев вперед. Болельщики на трибунах «Арены Металлург» начали устраивать бесконечные волны, ожидая скорого триумфа.

ЦСКА получил большинство, но Василий Кошечкин сумел спасти несколько раз команду при очень опасных моментах. Однако уже в равных составах за шесть минут до конца основного времени армейцев спас от краха Максим Соркин, забивший с передачи впервые вышедшего на лед в этом плей-офф Юртайкина.

Дело дошло до овертайма — первого в нынешнем финале. Он чуть было не закончился плохо для ЦСКА, который на ровном месте получил удаление за нарушение численного состава. Но «Металлург» неудачно разыграл лишнего. А за шесть минут до конца первой дополнительной двадцатиминутки пропустил шайбу от Класа Дальбека.

— ЦСКА некуда было отступать, армейцы были уже прижаты к стенке, — заявил «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Их поражение означало бы конец чемпионата. Поэтому они выжали из себя все, что можно, и добились победы. Вратари играли хорошо. И Вася Кошечкин, и Ваня Федотов держат свои команды в игре. Сейчас пойдет борьба нервов и характеров. Осталось две игры максимум до конца сезона. ЦСКА постарается дома сравнять счет в серии, приложит для этого все силы, поскольку по-прежнему стоит на краю пропасти. Если получится победить в четверг, то в седьмом матче в Магнитогорске выиграет уже тот, кому больше повезет. Но интрига еще не умерла. «Магнитка» выиграла три матча подряд. Почему это не может сделать ЦСКА? Это сделать будет тяжело, особенно сейчас, когда усталости все больше и больше. Армейцам надо сохранить силы и эмоции, успевать восстанавливаться. Но тем и хорош хоккей, что он непредсказуем. Особенно, когда играют две равные по мастерству команды, как в нынешнем финале.

ЦСКА сделал заявку на камбэк и возвращает серию в Москву. В истории КХЛ лишь один раз команда выигрывала финал, проигрывая 1:3. Это сделало в 2012 году московское «Динамо», отыгравшись у омского «Авангарда» (4:3).

Шестой матч финала пройдет в четверг в Москве. В случае победы ЦСКА всё решится в седьмой встрече, которая состоится в Магнитогорске в субботу.