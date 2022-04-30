Спасение на воле: ЦСКА выиграл второй в своей истории Кубок Гагарина

Матчем между «Металлургом» и ЦСКА 30 апреля завершился 14-й сезон КХЛ. В заключительной, седьмой встрече финальной серии плей-офф клуб из Магнитогорска проиграл московским армейцам со счетом 1:4. Так ЦСКА во второй раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Между тем еще в начале недели казалось, что их триумф нереален: после четырех матчей «Магнитка» вела в серии 3:1 и выглядела гораздо лучше по игре. Ей оставалось одержать всего одну победу в оставшихся трех матчах, но уральский коллектив не использовал ни одну из этих попыток.

Доказательство состоятельности

Для обоих участников финала противостояние имело принципиальный характер. Сказывалась история взаимоотношений этих команд. В 2016 году «Металлург» уже обыгрывал ЦСКА в решающей серии, взяв верх по итогам семи матчей (4:3).

Тогда руководство ЦСКА вложило в команду много сил и средств, она считалась однозначным фаворитом плей-офф. Но «Магнитка» отсрочила долгожданный триумф армейцев. Он всё же наступил, но только спустя три года — в 2019-м.

Нынешний сезон был определяющим для менеджеров обоих клубов. Им надо было доказывать свою состоятельность и целесообразность принятых кадровых решений.

ЦСКА летом прошлого года пошел на экстраординарный шаг, уволив главного тренера Игоря Никитина. Этот специалист в качестве ассистента Дмитрия Квартальнова привел армейцев к выходу в финал 2016 года, а став главным тренером спустя сезон, три раза в четырех розыгрышах Кубка Гагарина доводил красно-синих до решающей стадии кубка. Мог сделать это и в четвертый раз, если бы в 2020 году пандемия не помешала доиграть плей-офф.

В 2019 году Никитин сумел выиграть с ЦСКА Кубок Гагарина — первый в истории клуба. Но прошлогодний проигрыш в финале омскому «Авангарду» (2:4) ему не простили. Новым главным тренером стал Сергей Федоров. Легендарный хоккеист ранее много лет трудился главным менеджером клуба, но на тренерский мостик встал впервые.

Он тяжело начал сезон, но потом сумел наладить игру. И в плей-офф достаточно уверенно дошел до финала, столкнувшись с трудностями лишь в финале Западной конференции против петербургского СКА, где серия была выиграна со счетом 4:3.

Однако именно противостояние с «Магниткой» должно было ответить на вопрос, оправданна ли прошлогодняя тренерская рокировка. Исход схватки может повлиять на судьбу многолетнего президента ЦСКА Игоря Есмантовича, который в минувшем сезоне стал одним из самых влиятельных людей в нашем хоккее. Ему даже доверили курировать подготовку сборной России к Олимпиаде в Пекине, где мы взяли серебро.

Для руководства и главного тренера «Металлурга» сезон также во многом стал определяющим. Осенью 2019 года после провального старта регулярного чемпионата и нескольких неудачных предыдущих сезонов был уволен многолетний вице-президент клуба Геннадий Величкин, при котором были выиграны все предыдущие трофеи.

Сменивший его Сергей Ласьков быстро отметился в качестве антикризисного менеджера, расчистив состав команды в условиях жесткого потолка зарплат. В первые месяцы его работы «Металлург» даже побывал на последнем месте в регулярке, но за два с половиной сезона превратился в одного из фаворитов.

Победа в Кубке Гагарина должна была доказать, что клуб способен побеждать и без Величкина. Главный тренер Илья Воробьев уже выигрывал турнир с «Магниткой». В 2014 году он был ближайшим ассистентом Майка Кинэна, а через два года взял трофей уже в качестве главного. Но тогда Илья Петрович сменил канадца по ходу сезона, поэтому многими этот успех связывался с заложенным североамериканцем фундаментом. Как и выход в финал Кубка Гагарина – 2017, случившийся с тем же победным составом.

После увольнения из «Магнитки» осенью 2017 года Воробьев успел выиграть Олимпиаду-2018 в качестве одного из ассистентов Олега Знарка, потом сменить его на посту главного тренера сборной России и СКА, выиграть с национальной командой бронзу чемпионата мира – 2019.

После ухода из сборной в 2019-м он вернулся в Магнитогорск вытаскивать команду со дна. И нынешний успешный сезон, в котором «Металлург» выиграл регулярный чемпионат и был в одной победе от триумфа в плей-офф, можно уже без всяких оговорок приписывать Воробьеву, собиравшему нынешний состав вместе с Ласьковым и спортивным директором Сергеем Гомоляко.

ЦСКА на грани

Армейцы выиграли стартовый матч серии. Они обыграли в гостях «Магнитку» со счетом 3:1. Но следующие три встречи были за командой Воробьева. Сначала она в ярком стиле взяла на своем льду вторую игру (6:4). Затем клубы переехали в Москву на третий и четвертый матчи. В третьем «Металлург» разгромил ЦСКА (4:0). А в четвертом сумел на характере добыть минимальную победу (1:0).

В пятой игре дома он был близок к тому, чтобы завершить сезон. Еще в середине третьего периода уральский коллектив повел 2:1, но за шесть минут до конца основного времени ЦСКА сравнял. А в овертайме вырвал победу (3:2). Уже дома в четверг в шестом матче ЦСКА сравнял счет в серии, победив 2:1.

На седьмую игру в состав ЦСКА вернулся после травмы главный ветеран КХЛ нападающий Александр Попов. Именно он внес решающий вклад в итоговую победу. В середине первого периода сначала Павел Карнаухов, а потом и сам 41-летний форвард забросили по шайбе.

Уже это загоняло «Металлург» в затруднительное положение — в последних двух матчах магнитогорцы перестали превосходить соперника, умеющего играть от обороны, в скорости и остроте. Ближе к концу второго периода Константин Окулов забросил третью шайбу в ворота хозяев, но за секунду до перерыва в ходе розыгрыша большинства Филипп Майе сократил разрыв в счете.

Как ни пыталась «Магнитка» переломить ход встречи в третьем периоде, она оказалась бессильна. А когда Воробьев заменил вратаря Василия Кошечкина на шестого полевого игрока, Владислав Каменев послал шайбу в пустые ворота соперника. Сразу после финальной сирены Александр Попов был признан MVP (самым ценным игроком) плей-офф.

— Получился фантастический финал, всё как мы любим, с седьмым матчем, — сказал «Известиям» бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов. — Почти все матчи были равные, но победный опыт и спокойствие главного тренера Сергея Федорова в критические моменты сыграли на стороне ЦСКА. Фантастическая самоотдача, терпение и уверенность в себе позволили спасти серию в ситуации, казавшейся безвыходной. «Магнитка» тоже играла в достойный, красивый хоккей, но, возможно, большинству ее хоккеистов не хватило победного опыта. Впрочем, если они сохранят большую часть состава и стиль игры, то могут преуспеть в будущем.

Ранее ЦСКА побеждал в Кубке Гагарина в 2019 году. По два раза этот трофей также выигрывали магнитогорский «Металлург», московское «Динамо» и петербургский СКА. По одной победе у уфимского «Салавата Юлаева» и омского «Авангарда». Рекордсменом является казанский «Ак Барс», трижды бравший Кубок Гагарина. В 2020 году он не достался никому, так как плей-офф не доиграли из-за пандемии.