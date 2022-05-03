«Всегда хочется играть за сборную своей страны»

Лучшим защитником прошедшего сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) признали выступающего в системе ярославского «Локомотива» Алексея Кожевникова. Он провел результативный регулярный чемпионат, набрав по системе «гол+пас» 44 (17 + 27) очка в 61 матче. Во время церемонии закрытия сезона Кожевников дал интервью «Известиям», в котором объяснил причины своих успехов и поделился эмоциями насчет недопуска молодежной сборной России на ближайший МЧМ, костяк которой должны были составить ровесники Алексея — хоккеисты 2002 года рождения.

— За счет чего провели такой удачный для себя сезон?

— Благодаря моим партнерам по команде. Мы работали, тренировались. Какие-то у нас свои фишечки были. И все старались играть друг на друга. Не было такого, что кто-то хочет забить больше, отдать передач больше. У всех была одна цель — если выходишь на смену, забить гол за счет того, что все создают друг другу моменты. Ну и, конечно, стоит отметить доверие тренерского штаба. Мне давали много игрового времени, где-то позволялось рисковать. Может быть, на какие-то ошибки закрывали глаза. Во многом благодаря этому получился такой сезон.

— Вы его провели в основном не в первой молодежной команде Ярославля «Локо», а во второй — «Локо-76». За счет чего в менее классном коллективе преуспели?

— Когда я находился в «Локо», только пришел туда, в первые два года играл не так много. Возможно, адаптация затянулась. А в «Локо-76» главный тренер Константин Викторович Касаткин доверял больше. Больше играешь, больше времени — больше моментов и больше очков.

— Уровни «Локо» и «Локо-76» сильно отличаются?

— Да нет. Уровень одинаковый. Система «Локомотива» одна и та же в каждой из команд. Просто одна команда МХЛ играет в Западной конференции, другая — в Восточной. Вот и вся разница.

— Сильно намучились, играя на востоке, будучи командой из западного региона? Это же сколько перелетов в Сибирь и на Дальний Восток и обратно.

— Первая половина сезона была более или менее легкая, потому что больше игр были домашними. На выезды мы потом летали на четыре матча. Тогда уже выездные серии были затяжными. Мы вылетали в начале месяца, а возвращались в Ярославль в конце. Поэтому в конце сезона было тяжело. Но с часовыми поясами адаптация у меня проходила спокойно, потому что я сам из Читы, мне к этому не привыкать.

— Как вы в Чите попали в хоккей?

— Родители отвели меня туда. Они даже не думали, что буду профессионально в него играть. Просто отдали, чтобы занимался для здоровья, чтобы не сидел дома. Мне тогда было четыре года. Быстро понял, что это мне нравится, увлекся этим. И уже не останавливался. Все благодаря родителям.

— Как попали в Ярославль?

— Ездили из Читы в Дмитров на детский турнир «Золотая шайба». Потом заезжали в Ярославль на товарищеские матчи, несколько их сыграли. Даже не помню, с каким счетом закончили. Уже потом, когда ужинали с родителями, нам позвонили из Ярославля и сказали, что хотят меня видеть в «Локомотиве». Я даже сначала не поверил.

— Есть ощущение, что российские хоккеисты 2002 года рождения — самые несчастливые в плане участия на чемпионатах мира. Сначала в 2020 году это поколение осталось без юниорского ЧМ (U-18), отмененного из-за ковида. Теперь из-за санкций Россию не допустили до молодежного ЧМ (U-20), который планировали сыграть летом. Как вы на это отреагировали?

— Честно говоря, я ни разу не вызывался в сборные. И сейчас не ждал, что позовут в молодежную. Поэтому по поводу себя особо не расстраивался, когда были приняты все эти решения. Но за других ребят, которые могли претендовать на поездку на МЧМ, обидно.

— Сильно задевало, что ни разу не вызывали в юниорскую и молодежную сборные?

— Конечно, расстраивался. Всегда хочется играть за сборную своей страны. Но, возможно, это случится в будущем уже во взрослой национальной команде.

— Ждете вызова в команду КХЛ на предсезонные сборы?

— Да, уже сказали, что ждут в первой команде «Локомотива» на летнюю подготовку. Нужно готовиться к этому и работать, чтобы соответствовать уровню команды КХЛ.

— Вас когда-нибудь приглашали в юниорские лиги Северной Америки?

— Нет, ни разу не приглашали. И у меня самого даже мысли не было уехать за границу.

— Есть кумиры среди защитников?

— Слежу за Кейлом Макаром, Куинном Хьюзом и особенно Романом Йоси. Йоси вообще проводит выдающийся сезон — просто удовольствие смотреть. А среди русских нравятся Никита Нестеров, Миша Сергачев. В целом за всеми слежу, кто в НХЛ, за всеми топами, кто играет и в обороне, и в атаке. У всех почерпываю только лучшее.

— Переходя на более высокий уровень, хотите дальше играть с большим акцентом на атаку или готовы перейти на более оборонительный стиль, если вам не дадут места в верхних звеньях?

— В любом случае, когда переходишь на новый уровень, нужно где-то сыграть попроще и надежнее в защите, как просит тренер. Надо действовать правильно, и со временем, когда уже придет доверие тренерского штаба, можно набирать обороты, делать то, что умеешь в атаке, подключаться в каких-то моментах и также работать над этим, чтобы на более высоком уровне играть одновременно хорошо и в атаке, и в обороне.