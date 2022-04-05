Прямой эфир
Армия
Минобороны РФ заявило о сохранении жизни сложившим оружие военным в Мариуполе
Мир
Зеленский подписал указ о создании делегации для переговоров с РФ
Мир
Послу Чехии заявлен протест в связи с высылкой Прагой дипломата РФ
Мир
В Британии заявили об отсутствии оснований для приостановки членства РФ в СБ ООН
Армия
ВСУ оборудовали опорный пункт в монастыре в Сумской области
Мир
Россия представит материалы по событиям в Буче на пресс-конференции в Нью-Йорке
Мир
Лавров назвал антироссийские санкции ударом по мировой экономике
Экономика
ЦБ РФ повысил курс доллара на 16,47 копейки
Экономика
Глава МИД Австрии выступил против эмбарго на поставки газа из РФ
Мир
В ООН намерены дать оценку событиям в Буче на основе расследования
Мир
Франция решила выслать ряд российских дипломатов

«Все же говорят, что политика и спорт не должны связываться»

Хоккеист «Локомотива» Павел Тютнев — о бане российской молодежки и потере его поколением крупных турниров
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В российском хоккее проходят решающие серии плей-офф трех главных лиг. Среди них — Кубок Харламова, где определяется победитель Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На прошлой неделе турнир завершился для ярославского «Локо». В решающем матче второго раунда против московской «Красной Армии» (молодежная команда ЦСКА) «железнодорожники» проиграли со счетом 2:4.

Один из самых опытных хоккеистов этой команды — нападающий Павел Тютнев. Год назад он часто привлекался к матчам основы ярославского «Локомотива» и неплохо себя проявил на уровне плей-офф КХЛ. Но в начале нынешнего сезона 19-летний форвард перестал привлекаться в главную команду. Зимой он съездил на молодежный чемпионат мира в Канаду, который не был доигран из-за вспышек ковида в нескольких командах.

В итоге Тютнев и его ровесники 2002 года рождения остались без больших турниров: два года назад юниорский чемпионат мира отменили из-за того же коронавируса, а в марте молодежную сборную России отстранили от выступления на чемпионате мира, который планируется доиграть в августе.

После пятой игры «Локо» против «Красной Армии» Павел Тютчев дал интервью «Известиям», в котором поделился эмоциями от санкций в отношении российского хоккея.

— Чего не хватило, чтобы дожать «Красную Армию» в прошедшей серии?

— Я думаю, не хватило реализованных моментов в пятой игре. Наверно, не сразу начали играть, как надо, не с первых минут. В итоге они первыми забили гол. И это повлияло на дальнейшую игру.

— «Красная Армия» выиграла регулярный чемпионат МХЛ в этом сезоне. Она произвела впечатление фаворита плей-офф?

— Нет, это обычная команда. Но она нас победила. Значит, сильнее, чем мы.

— За этот сезон в «Локо» сменилось три главных тренера — Александр Ардашев, Игорь Меляков, Дмитрий Красоткин. Это сильно повлияло на выступление команды?

— Коррективы были небольшие. К каждому тренеру мы достаточно быстро привыкали. Все равно всех тренеров мы знали раньше — они работали в системе клуба. Кто-то с ними был в других командах. Поэтому я не думаю, что их смены сильно влияли.

— Прошлой весной вы достаточно неплохо проявили себя на уровне КХЛ в серии с ЦСКА. Есть понимание, почему в этом сезоне с начала октября не получали игровое время в главной команде «Локомотива»?

— Я не знаю. Это решение клуба и главных тренеров.

— Повлияла на это осенняя смена главного тренера — доверявшего вам в прошлом сезоне Андрея Скабелки на Игоря Никитина?

— Честно вам скажу, не знаю. Не хотел бы что-то додумывать и домысливать.

— Чего ждете от следующего сезона? Рассчитываете ли на игровое время в КХЛ?

— Самое главное, работать. А в основной я буду команде или молодежной — посмотрим. Куда пробьюсь, там и буду играть.

— Как отреагировали на санкции в отношении российского хоккея и бан молодежной сборной?

— Конечно, обидно это, но как бы… Все же говорят, что политика и спорт не должны связываться. От нас тут ничего не зависит. Это там решил кто-то. Неприятно, конечно. Но надо жить дальше.

— Насколько в будущем это скажется на вас и других игроках 2002 года рождения, которые потеряли ближайший МЧМ, а два года назад лишились ЮЧМ?

— Это сказывается уже сейчас, потому что многие парни на этих турнирах могли показать себя с лучшей стороны. После этого клубы могли бы давать им больше игрового времени в первых командах.

— Как оцените свое выступление в двух сыгранных матчах на МЧМ?

— Мог лучше играть, но не могу сказать, что действовал плохо. Это было только начало турнира. И своей игрой на этом отрезке я доволен.

— У вас есть понимание, почему этот турнир сорвался? Согласны с расхожей версией, что игроки заразились из-за того, что отель, где жили сборные, включая вашу, не был закрыт от посторонних?

— Думаю, не из-за этого все случилось. Просто так получилось у ребят 2002 года рождения, что все пошло не по плану (улыбается).

— Есть оптимизм, что вопреки всему все равно что-то выиграете со сборной на взрослом уровне?

— Конечно, в будущем всех победим (улыбается).

— На Олимпиаде и Чемпионате мира?

— Да, конечно (смеется).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022