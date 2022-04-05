«Все же говорят, что политика и спорт не должны связываться»

В российском хоккее проходят решающие серии плей-офф трех главных лиг. Среди них — Кубок Харламова, где определяется победитель Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). На прошлой неделе турнир завершился для ярославского «Локо». В решающем матче второго раунда против московской «Красной Армии» (молодежная команда ЦСКА) «железнодорожники» проиграли со счетом 2:4.

Один из самых опытных хоккеистов этой команды — нападающий Павел Тютнев. Год назад он часто привлекался к матчам основы ярославского «Локомотива» и неплохо себя проявил на уровне плей-офф КХЛ. Но в начале нынешнего сезона 19-летний форвард перестал привлекаться в главную команду. Зимой он съездил на молодежный чемпионат мира в Канаду, который не был доигран из-за вспышек ковида в нескольких командах.

В итоге Тютнев и его ровесники 2002 года рождения остались без больших турниров: два года назад юниорский чемпионат мира отменили из-за того же коронавируса, а в марте молодежную сборную России отстранили от выступления на чемпионате мира, который планируется доиграть в августе.

После пятой игры «Локо» против «Красной Армии» Павел Тютчев дал интервью «Известиям», в котором поделился эмоциями от санкций в отношении российского хоккея.

— Чего не хватило, чтобы дожать «Красную Армию» в прошедшей серии?

— Я думаю, не хватило реализованных моментов в пятой игре. Наверно, не сразу начали играть, как надо, не с первых минут. В итоге они первыми забили гол. И это повлияло на дальнейшую игру.

— «Красная Армия» выиграла регулярный чемпионат МХЛ в этом сезоне. Она произвела впечатление фаворита плей-офф?

— Нет, это обычная команда. Но она нас победила. Значит, сильнее, чем мы.

— За этот сезон в «Локо» сменилось три главных тренера — Александр Ардашев, Игорь Меляков, Дмитрий Красоткин. Это сильно повлияло на выступление команды?

— Коррективы были небольшие. К каждому тренеру мы достаточно быстро привыкали. Все равно всех тренеров мы знали раньше — они работали в системе клуба. Кто-то с ними был в других командах. Поэтому я не думаю, что их смены сильно влияли.

— Прошлой весной вы достаточно неплохо проявили себя на уровне КХЛ в серии с ЦСКА. Есть понимание, почему в этом сезоне с начала октября не получали игровое время в главной команде «Локомотива»?

— Я не знаю. Это решение клуба и главных тренеров.

— Повлияла на это осенняя смена главного тренера — доверявшего вам в прошлом сезоне Андрея Скабелки на Игоря Никитина?

— Честно вам скажу, не знаю. Не хотел бы что-то додумывать и домысливать.

— Чего ждете от следующего сезона? Рассчитываете ли на игровое время в КХЛ?

— Самое главное, работать. А в основной я буду команде или молодежной — посмотрим. Куда пробьюсь, там и буду играть.

— Как отреагировали на санкции в отношении российского хоккея и бан молодежной сборной?

— Конечно, обидно это, но как бы… Все же говорят, что политика и спорт не должны связываться. От нас тут ничего не зависит. Это там решил кто-то. Неприятно, конечно. Но надо жить дальше.

— Насколько в будущем это скажется на вас и других игроках 2002 года рождения, которые потеряли ближайший МЧМ, а два года назад лишились ЮЧМ?

— Это сказывается уже сейчас, потому что многие парни на этих турнирах могли показать себя с лучшей стороны. После этого клубы могли бы давать им больше игрового времени в первых командах.

— Как оцените свое выступление в двух сыгранных матчах на МЧМ?

— Мог лучше играть, но не могу сказать, что действовал плохо. Это было только начало турнира. И своей игрой на этом отрезке я доволен.

— У вас есть понимание, почему этот турнир сорвался? Согласны с расхожей версией, что игроки заразились из-за того, что отель, где жили сборные, включая вашу, не был закрыт от посторонних?

— Думаю, не из-за этого все случилось. Просто так получилось у ребят 2002 года рождения, что все пошло не по плану (улыбается).

— Есть оптимизм, что вопреки всему все равно что-то выиграете со сборной на взрослом уровне?

— Конечно, в будущем всех победим (улыбается).

— На Олимпиаде и Чемпионате мира?

— Да, конечно (смеется).