«Нам уже объявили, что будут игры у сборной U-20»

В пятницу, 15 апреля, в Москве стартовал финал Кубка Харламова — плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). В первом матче столичная «Красная армия» (молодежная команда ЦСКА) проиграла на своем льду в овертайме (3:4) петербургскому «СКА-1946» (молодежка СКА). Решающую роль в успехе гостей сыграл нападающий Никита Чибриков, забросивший три шайбы.

Он уже довольно известен широком кругу болельщиков, так как большую часть нынешнего сезона провел в фарм-клубе питерцев «СКА-Нева» в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), а в прошлом розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) успел дебютировать за основную команду. Кроме того, на счету 19-летнего форварда два выезда с национальной сборной России на этапы Евротура и дебютный гол за нее, а также серебряная медаль прошлогоднего юниорского чемпионата мира для игроков не старше 18 лет (U-18).

В субботу в финальной серии состоится второй матч, всего противостояние может растянуться до семи игр. После первой встречи Чибриков поговорил с «Известиями». Он прокомментировал успешное начало финала, а также высказался по поводу отстранения сборных России от чемпионатов мира 2022 года. Никита мог сыграть на молодежном ЧМ, который запланирован на август, но, будучи игроком 2003 года рождения, еще сохраняет шансы поехать на МЧМ-2023 — от него наших пока не отцепили.

— Каково забрасывать три шайбы в финальной серии?

— Это вообще мой первый хет-трик в МХЛ, так что эмоции особенные. Но главное, что победили. Был непростой матч, соперник нас прижимал, дважды реализовал большинство. Но мы выдержали натиск и сами здорово разыграли лишнего. Было непросто, поскольку нам противостоит отличная команда. Но сумели додавить ее. Радует, что команда находится в хорошей форме. А мотивация очевидная: на финал никого не надо настраивать. Сейчас чувствую себя здорово. Меня меньше недели назад спустили в «СКА-1946». Играл в ВХЛ за «СКА-Неву», проиграли полуфинальную серию «Рубину». После игры в Тюмени буквально через сутки уже выходил на лед за молодежную команду в последнем полуфинальном матче против «Ирбиса». Там чувствовал себя не так хорошо, не набрал очков. Но сейчас пришел в себя, отсюда и такой результат в первом матче с «Красной армией».

— Сильно финал Кубка Харламова отличается от взрослого хоккея в КХЛ и ВХЛ, где вы уже поиграть успели?

— На самом деле про КХЛ мало что могу сказать. Я провел сезон в «Вышке». В принципе, уровень финала Кубка Харламова довольно высок, сопоставим с Высшей лигой. Вышел на лед, не почувствовал, что было легко. Все ребята сильные и у нас, и у соперника, поэтому здесь очень непросто.

— Как отреагировали на инцидент в конце второго периода, когда на арене погас свет, в результате чего команды ушли в раздевалку, не доиграв две минуты, которые в итоге приплюсовали к третьему периоду?

— Нет, если бы было, условно говоря, 10 минут, получилось бы не очень прикольно. А так две минуты [в третьем периоде] быстренько доиграли и нормально. В принципе, даже не почувствовали эту историю.

— У вашей молодежной команды уже второй сезон подряд меняется главный тренер ближе к плей-офф. Как это сказывается на команде?

— Руководство занимается этим вопросом и решает сверху кадровые вопросы. Но не могу сказать, что это как-то сказывается на команде, поскольку у нас одна система игры во всей клубной вертикали, во всех командах.

— Как удается побеждать в МХЛ, с учетом того что вас и многих других ребят постоянно ротируют и передвигают из команды в команду — то в молодежку, то в ВХЛ, то в КХЛ?

— В хоккее часто меняют игроков и тренеров. И все нормально относятся к этому.

— Как вы отреагировали на то, что Россию оставили без ближайшего молодежного чемпионата мира?

— Накрылся чемпионат мира по старшему году, по 2002 году рождения. Что тут сказать… Да, неприятно. Надеюсь, что по своему году удастся сыграть на МЧМ, поскольку от него нас пока не отстранили. На данный момент это всё, что я могу сказать по этому поводу.

— На ваш взгляд, как сейчас быть ФХР в условиях отсутствия международных соревнований? Массово организовывать всем сборным выставочные матчи и турниры? Или пока оставлять игроков исключительно клубам?

— Пока не знаю, как всё будет летом, но в ближайшее время, сразу после сезона съедемся в сборной. Нам уже объявили, что будут игры у возраста U-20. Составы ФХР объявит чуть попозже, но нам уже сказали, что точно наша команда соберется и будут сыграны матчи.

— Ждете, что вызовут в Тулу, где в начале мая национальная сборная дважды сыграет с Белоруссией?

— Как получится (улыбается).