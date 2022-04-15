ПереСКАкивают в финал: ЦСКА побьется за Кубок Гагарина с «Металлургом»

Хоккеисты московского ЦСКА выиграли финальную серию Западной конференции плей-офф КХЛ у петербургского СКА. Это противостояние растянулось на максимальное число матчей. Вечером 14 апреля красно-синие победили на выезде соперника в седьмой встрече — 3:0. Итоговый счет серии — 4:3. Теперь ЦСКА ждет борьба за главный трофей лиги. В финале Кубка Гагарина подопечные Сергея Федорова сыграют с победителем регулярного чемпионата нынешнего сезона и лучшей командой плей-офф в Восточной конференции магнитогорским «Металлургом». А армейское дерби выдалось крайне увлекательным — как вся серия в целом, так и ее седьмой матч.

Пятерка вратарям

Еще утром четверга массовое скопление болельщиков в красно-синей символике на Московском вокзале в Петербурге показывало, что гостей ждет очень широкая поддержка. Их можно было видеть на каждом шагу в центре города, а вечером около метро «Проспект Большевиков», рядом с которым находится нынешняя домашняя арена СКА, собралось около 200 фанатов ЦСКА.

На самих трибунах выездной сектор составлял минимум 500 человек. «Ледовый дворец» был заполнен до отказа, его вместимость — 12,3 тыс. человек. Матч мог стать последним для этого стадиона в плей-офф, так как на конец года запланировано открытие строящейся в Санкт-Петербурге «СКА Арены», она сможет принимать более 20 тыс. человек.

СКА сделал все, чтобы максимально отсрочить прощание с плей-офф «Ледового дворца». Тренерский штаб клуба из Северной столицы продолжил двигать в нижние звенья одного из своих лидеров Андрея Кузьменко. Нападающий, большую часть сезона играющий в первом звене и демонстрирующий высокую результативность, в последних матчах чуть сдал, и еще в шестой встрече (1:3) был переведен в третье звено. В первой тройке его тогда заменил Евгений Тимкин.

В седьмом матче Кузьменко и вовсе оказался в четвертом звене вместе с Маратом Хуснутдиновым и Евгением Кетовым. В первой атакующей тройке в этот раз оказался давно не имевший много игрового времени Эмиль Галимов, оказавшийся в связке с Захаром Бардаковым и Антоном Бурдасовым.

Никита Гусев, Михаил Воробьев и Данила Моисеев вышли во втором звене, Александр Волков, Лео Комаров и Валентин Зыков — в третьем. Оскар Фатенберг и Игорь Ожиганов составили первую пару защитников, Микко Лехтонен и Мэт Робинсон — во второй, Степан Фальковский и Никита Камалов — в третьей. 13-м нападающим в заявку ввели Владислава Цицюру, седьмым защитником — Даниила Пыленкова.

У ЦСКА глобальных изменений не произошло. В первом атакующем звене собрались Антон Слепышев, Сергей Андронов и Сергей Плотников, во втором — Константин Окулов, Владислав Каменев и Михаил Григоренко, в третьем — Александр Попов, Андрей Светлаков и Максим Соркин, в четвертом — Павел Карнаухов, Семен Панкратов и Виталий Абрамов. Первую пару защитников составили Клас Дальбек и Никита Нестеров, вторую Богдан Киселевич и Дарен Диц, третью — Артем Сергеев и Владислав Провольнев.

13-м нападающим на скамейку посадили Егора Гуськова, седьмым защитником — Владимира Грудинина. Место в воротах по традиции у СКА занял Ларс Юханссон, у ЦСКА — Иван Федотов.

Оба голкипера провели сильный матч, и во многом эта игра оказалась в зависимости от их заочного противостояния. Перед самым стартовым вбрасыванием произошел небольшой конфуз с исполнением государственного гимна РФ. Исполнение музыки прервалось примерно через 20 секунд, но болельщики на трибунах продолжили его петь и произнесли весь текст на самого конца, чем сгладили щекотливую ситуацию.

Большую часть первого периода доминировал СКА. В начале игры из хорошей позиции опасно бросал Ожиганов, но Федотов был на месте, а на пятаке его подстраховал Дальбек. К середине двадцатиминутки также могли забивать Волков, Лехтонен, Моисеев, а после удара Бурдасова на пятаке мог отличиться Галимов, но во всех случаях вратарь ЦСКА был надежен.

Плотников решает

На 5-й минуте команды развлекли публику массовой дракой, в которой особенно отличились Окулов и Бардаков. Ближе к перерыву показали себя и гости, но Юханссон справился с бросками Андронова и Григоренко. После первого периода СКА превосходил ЦСКА по броскам в створ ворот в два раза — 10:5. Уже через минуту после выхода из раздевалок Комаров отправился на скамейку штрафников за жесткий фол на Плотникове, но получил удар и от вступившегося за своего партнера по звену Андронова, который также схлопотал удаление.

Второй период также проходил при территориальном преимуществе хозяев, но открыл счет их соперник. На 24-й минуте Плотников сделал перепас с Панкратовым, прошел вперед, продавил Лехтонена и отправил шайбу в дальний угол. Тут же хорошо выходил к воротам Соркин, который мог удвоить преимущество ЦСКА, но оказался неточен.

СКА активизировался в атаке и следующие несколько минут усиленно прессинговал и терроризировал соперника бесконечными бросками, которые ни к чему не привели. В середине второго периода запал хозяев угас, а за две минуты до конца второго периода после прострела Слепышева Плотников забросил вторую шайбу. Главный тренер СКА Роман Ротенберг взял запрос на видеопросмотр судьями на предмет возможной блокировки Андроновым Юханссона, но арбитры не усмотрели нарушения и засчитали гол. Таким образом, впервые в этой серии ЦСКА выиграл второй период. И создал себе существенную фору на последнюю двадцатиминутку.

Единственной проблемой для красно-синих стало удаление Абрамова перед самой паузой. В начале третьего периода при розыгрыше большинства СКА попытался запереть соперника в своей зоне, но ЦСКА спокойно выстоял, а потом уже без особых проблем контролировал ход встречи. А за полторы минуты до конца основного времени Окулов забил в пустые ворота после того, как Юханссона заменили на шестого полевого игрока.

— ЦСКА заслуженно выиграл эту серию, — сказал «Известиям» бывший главный тренер СКА Рафаил Ишматов. — Сказался опыт армейцев — как возрастной, так и игровой. В команде много людей, выигрывавших Кубок Гагарина, Олимпиаду или недавно выходивших в олимпийский финал. У СКА таких игроков меньше. Были и травмы некоторых лидеров. Но у питерцев хорошие перспективы, есть интересная молодежь, которая может еще прибавить в будущем. И сейчас команда достойно смотрелась, раз довела серию до седьмого матча. Но в решающей игре ЦСКА взял свое, перетерпев, когда игра не шла, а потом использовав моменты и грамотно удержав победный счет.

Финальная серия Кубка Гагарина между ЦСКА и «Металлургом» начнется в понедельник, 18 апреля Первый матч пройдет в Магнитогорске. Это противостояние также будет идти до четырех побед одной из команд и может растянуться до семи игр.