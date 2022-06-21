«Не дать Шестеркину «Везину Трофи» будет на уровне маразма»

Сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) почти закончился, лишь «Колорадо Эвеланш» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в финальной серии определяют обладателя Кубка Стэнли. Игроки остальных команд уже в отпуске и выбирают занятия на свое усмотрение. Вратарь системы «Аризона Койотис» Иван Просветов 25 июня в Балашихе примет участие в турнире «Чемпионат ФХР 3х3 — Лига ставок City Cup».

23-летний голкипер выступает за океаном с 2016 года, в последние два сезона стал первым номером фарм-клуба «Аризоны» — «Тусон Роудраннерс» из Американской хоккейной лиге (АХЛ). В двух последних регулярных чемпионатах НХЛ провел за главную команду «Койотов» по три матча. В интервью «Известиям» Просветов оценил свою игру в прошедшем сезоне, рассказал, при каких условиях мог оказаться весной в ЦСКА, предрек признание лучшим вратарем сезона в НХЛ Игоря Шестеркина из «Нью-Йорк Рейнджерс» и поделился наблюдениями о росте цен в США и России.

— Это ваш первый опыт игры в формате 3х3?

— Нет, уже второй. В первый раз я участвовал в прошлом году. Знакомые ребята собирали команду и пригласили меня к себе.

— Специфика этого формата сильно отличается от классического хоккея?

— Да, надо привыкать к тому, что игрок при входе в зону обязан отдать пас. Поэтому основное количество передач отдаются сразу после пересечения линии. К этому надо привыкнуть, но затем ловишь игру.

— Ставший в прошлом году президентом Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф публично выступал за внесение хоккея 3х3 в программу Олимпиады. Как к этому относитесь?

— Насчет олимпийской программы даже не в курсе, как это сработает. Я не за и не против. Как будут распределять игроков? Много вопросов и много работы предстоит. Боюсь, это не в нашем столетии уже будет.

— Как оцените свою игру в прошедшем сезоне?

— В целом хорошо. Сыграл несколько игр в НХЛ с серьезными оппонентами. Все команды, против которых играл, в итоге попали в плей-офф. А «Колорадо» и «Тампа» вышли в финал. Было тяжело, но это классный опыт — играть против таких команд.

— Как оцените в целом шансы «Тампы» и «Колорадо» в финале? Можете выделить их сильные стороны?

— «Тампа» — команда плотнее. Они играют очень слаженно в защите. И виден опыт игры в плей-офф. А «Колорадо» играет в более открытый хоккей. Вы нам забьете сколько сможете, а мы вам — сколько захотим. Очень забивная команда, с хорошими нападающими. Плюс они усилились отличным вратарем — Дарси Кемпером. Он помог им в этом сезоне дойти до финала, считаю.

— То есть Андрей Василевский не является преимуществом «Тампы»?

— Дарси Кемпер — один из топов, он несколько лет показывает хоккей очень высокого уровня. Не знаю, кто там пишет про слабый уровень вратарей у «Колорадо»… На данный момент это лучший канадский вратарь. А это о чем-то говорит. Василевский тоже хорош, да. Просто у «Тампы» и защита, и нападение — очень ровные линии. Но мне кажется, что сейчас кубок возьмет «Колорадо» (интервью состоялось до начала финальной серии, в которой «Колорадо» ведет 2:1 после трех матчей. — «Известия»).

— Есть какие-то особенности при подготовке к играм против таких команд?

— На самом деле нет. Главное — не overthink, как говорят в США. Не слишком много думать об этом. Потому что если зациклишься на одном, то забудешь о чем-то важном во время матча. Надо просто играть в свою игру. Именно так я настраивался на эти встречи.

— Вы уже успели пересечься с Харри Сятери после того, как он весной расторг контракт с «Сибирью» и приехал в «Аризону»?

— Да. Первую неделю я еще был в первой команде, играл свою третью игру. И Сятери уже был в составе, адаптировался к часовым поясам.

— Вы обсуждали с ним отъезд его и других финнов из России после 24 февраля?

— Я на эту тему с ним не разговаривал. Единственное — он очень нахваливал Сибирь. И город, и команду, и болельщиков. И вообще говорил, что ему нравилось играть в «Сибири». Не знаю, вернется он в следующем сезоне или нет. Он мне об этом не говорил, а я и не интересовался.

— Насколько он опасный конкурент для вас и для основного вратаря Карела Веймелки?

— Это хоккей, здесь все меняется очень быстро. Ты за 10 игр можешь стать первым вратарем. Взять тот же «Сент-Луис», когда у них чемпионский сезон начинал в основе Джейк Аллен, а по ходу регулярного чемпионата его вытеснил Джордан Биннингтон, с которым в итоге был выигран Кубок Стэнли. Или посмотрите в прошедшем сезоне на пару вратарей в «Эдмонтоне» — на Микко Коскинена и Майка Смита. Коскинена подписали за большие деньги, ожидалось, что он будет первым вратарем, а вышло все наоборот. Много таких примеров.

— Что думаете о Петре Кочеткове, который только весной приехал в Америку, но уже успел выйти на лед в НХЛ за «Каролину», а сейчас очень здорово смотрится в составе ее фарм-клуба в АХЛ?

— Петр — сильный вратарь, перспективный. Я знал, что у него все получится. Плюс у них хорошая команда в целом. «Каролина» — это топовый клуб на данный момент. И он им помог, и они ему здорово помогли. Хороший клуб — это не просто название или история. Хороший клуб — это прежде всего хорошие игроки. И Петр удачно туда вписался. Он показал приличный хоккей, сделал все, что мог во всех матчах, в которых играл. Он большой молодец, что так легко ворвался в лигу.

— Получение Игорем Шестеркиным «Везины Трофи» вопрос решенный?

— Он, скорее всего, получит «Везину», потому что конкуренты очень далеко от него. 95%, что этот трофей отдадут ему. Теоретически 5% поставлю на Якоба Марстрема и Юусе Сароса просто в силу их лет, по совокупности заслуг. Но я не особо верю в такое решение. Это будет на уровне маразма. Шестеркин провел просто потрясающий сезон. Такой процент сейвов, конечно! Это очень достойно. Он нашел себя, вошел в систему игры «Рейнджерс», подтаскивает их очень сильно. Видно, что он стабилен, придерживается своей системы.

— Насколько весной был реален ваш переход в ЦСКА?

— Я обсуждал это со своими агентами. Ждал, какой контракт мне предложит «Аризона». Шансы с ЦСКА были. 50 на 50. Но все же я склонился к тому, чтобы остаться и пробивать путь в лучшую лигу мира.

— Вы получили контракт от «Аризоны» с теми условиями, которые хотели? Или пришлось пойти на уступки из-за желания остаться и пробиться в НХЛ?

— В ЦСКА можно было получить гораздо больше денег, чем в «Аризоне». «Койоты» при этом дали то, что я хотел. Адекватно заплатили, не обидели. Но и не переплатили. Хороший двухсторонний контракт. Не думаю, что они могли дать больше. Дали по максимуму, что могли.

— Какой налог у них в штате?

— Я не знаю, 30 с чем-то процентов. Могу ошибаться, но не меньше 20%. Довольно большой по сравнению с Россией, понятно.

— Скучно было посреди сезона без Ильи Любушкина после его отъезда из «Аризоны» в «Торонто»?

— Не сказать, что было тяжело. У нас ведь есть русскоговорящий Алекс Гальченюк, Дима Яшкин. Но вот в фарм-клубе, когда спустили, я был один, поскольку еще осенью Владислав Провольнев уехал в ЦСКА. А с Илюхой мы, конечно, очень дружны. Как только приехал на кэмп четыре года назад, так и стали общаться. Он мне очень помог на первых порах. Помогал осваиваться в первой команде, в АХЛ тоже помогал, когда его спускали.

Но я рад за него. «Торонто» — это одна из лучших организаций в НХЛ. Посмотрите, как они здорово провели серию против «Тампы», проиграв только в семи матчах. Не повезло им сразу попасть на такого крутого соперника, но команда смотрелась достойно. А Илюха — боевой парень, который им явно поможет и в защите усилит.

— У Провольнева были шансы закрепиться в системе «Аризоны»?

— Думаю, что он просто не хотел в АХЛ, поэтому уехал от нас. У него, уверен, был бы шанс проявить себя в НХЛ. В тот момент, когда Любушкин ушел в «Торонто», уезжали другие защитники, кто-то получал травму. У Влада по-любому был бы шанс. Чуть позже после его отъезда вызвали всех защитников из АХЛ в НХЛ, поэтому, если бы он остался, он уже был бы в главной команде. Но никогда не знаешь, что случится. В конце концов, он сделал правильный выбор — выиграл Кубок Гагарина с ЦСКА. У него все равно есть шансы вернуться в НХЛ уже в ранге чемпиона.

— Тусон, где базируется фарм-клуб «Аризоны», сильно отличается от Финикса, где находится главная команда?

— Тусон немного потише, поспокойнее, поменьше. Конечно, это тоже миллионник, но по американским меркам он спокойнее. Финикс — как Москва. Все происходит быстрее, больше движения и жизни. У меня жилье в Тусоне сейчас. Но если вызывают, живешь в апартаментах в Финиксе. Ехать на авто до Финикса всего два часа. Удобно.

— Сейчас мы много читаем про энергетический кризис на Западе, в том числе США, слушаем речи Джо Байдена про путинский налог. Вы ощутили это на себе?

— Весной я по окончании сезона уехал в Россию. Это было 4 мая. Что видел на тот момент: если раньше я заправлял полный бак примерно за $50, то сейчас это стоит уже порядка $80, то есть ощущается. Раньше галлон стоил $3, а сейчас $5 или $4 с чем-то. Непонятно, это из-за ситуации на Украине или просто инфляция в США. Но цены выросли и в России. Я вот был прошлым летом, было все намного дешевле — и продукты, и топливо. Я слежу за политикой, некоторые вещи понимаю.

— Что нас ждет дальше?

— В США сильная экономика, они там разберутся. В то же время говорили, что нашу российскую экономику задушат. А нет! Видите, живем. И на самом деле все, что я хочу купить, включая запчасти на машину, все есть. То же самое и в Америке. Но почему растут цены, я не могу сказать. То ли конкуренция возрастает, то ли ситуация на Украине. Но не думаю, что вся инфляция на все продукты связана только с этим.

— На вас как на человека, получающего зарплату в долларах, повлиял невиданный за последние годы рост рубля?

— Да, конечно же повлияло. $100 было равно 7000 рублей. А сейчас 5000. Вот так и теряешь деньги. (Смеется.)

— Я не был никогда в Штатах, но про Аризону есть стереотип как о жестком консервативном штате вроде Техаса. Это ощущается?

— На самом деле нет. У всех разные виды на жизнь. В Америке многие люди сейчас переживают по поводу Украины, но прежде всего за то, как это отразится на их стране, их жизни. У всех разные взгляды. Делятся люди на категории. Когда все началось, все спрашивали меня, почему и как все происходит на Украине. Но я сам не особо понимал, как и что, потому что активно тренировался и не следил за политикой. Но события заставили следить.