Валера, верно: как Ничушкин вывел свой клуб в финал Кубка Стэнли

Пока «Тампа-Бэй» и «Рейнджерс» бьются в финале Восточной конференции (счет в серии 2-2), «Колорадо» уже готовится к решающей серии Кубка Стэнли. Команда Валерия Ничушкина прошлась катком по «Эдмонтону», не отдав сопернику ни одного матча. Причем в соперниках была команда, где играют две главные звезды лиги Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид. Это делает «Эвеланш» фаворитом решающей серии сезона, считают эксперты. Даже если им предстоит играть с действующими чемпионами.

Кучеров вытаскивает серию

Игорь Шестеркин — главный герой этого плей-офф, без него «Рейнджерс» вряд ли бы зашли так далеко. И первые два матча серии с «Тампой» команда из Нью-Йорка выиграла уверенно. Близки были «Рейнджерс» и к победе в третьем матче, поведя 2:0. Но благодаря невероятным усилиям Никиты Кучерова и его партнеров «Тампа» вырвала победу (3:2). Кучеров начал камбэк голом, а затем организовал шайбы Стивена Стэмкоса и Онрджея Палата. В четвертой игре российский нападающий отметился победным голом (4:1).

Кучеров набрал 21 (6+15) очко в нынешнем плей-офф и стал вторым игроком в XXI веке, которому удалось добраться до третьего десятка в четырех розыгрышах Кубка Стэнли. Аналогичный результат выдавал ранее только Сидни Кросби, три 20-очковых сезона в активе у Евгения Малкина.

Российский форвард «Тампы» поднялся на 32-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Уже в ближайшее время Никита наверняка войдет в топ-30: от Мариана Хоссы россиянина отделяет одно очко, от Стэна Микиты — два. Из российских игроков Кучерова опережают только Сергей Федоров (на 28 очков) и Евгений Малкин (32).

Зато в снайперской гонке Кучеров, забивший 51-й гол, вплотную подобрался к Сергею Федорову (52). Чаще отличались только два россиянина. На счету Евгения Малкина 67 заброшенных шайб, у Александра Овечкина — 72.

Психологическое преимущество сейчас на стороне «Тампы», но «Рейнджерс» проведут седьмой матч дома. Если до него, конечно, дойдет дело. Пожалуй, больше всех заинтересованы в этом игроки «Колорадо», которые восстанавливаются после напряженной, но быстрой серии с «Эдмонтоном».

— Этот плей-офф НХЛ очень интересен высокой результативностью и непредсказуемыми результатами, — заявил «Известиям» спортивный агент Алексей Дементьев. — Можно вспомнить, к примеру, третью игру в серии «Тампы» и «Рейнджерс», когда «Лайтнинг» проигрывали 0:2, но в конце концов выиграли. У болельщиков радость сменяется огорчением, ну этой непредсказуемостью и прекрасен хоккей. «Тампа» изначально была фаворитом серии, но сейчас никто не удивится, если дальше пройдет команда Шестеркина и Панарина. При этом фаворит финала уже понятен. «Колорадо» в этом году играет сверхстабильно.

Команда без недостатков

«Колорадо» выиграло у «Эдмонтона» все четыре матча, несмотря на наличие в составе соперника главной звезды мирового хоккея Коннора Макдэвида. Лидеры «Эвеланш» — Натан Маккиннон и Кэйл Макар — ярко проявили себя, но стоит отдать должное Валерию Ничушкину, который играет в первом звене и набрал 9 (5+4) очков в 14 матчах.

Трансформация Ничушкина в теневого лидера «Колорадо» произошла прошлым летом, когда у «Лавин» после ухода Брэндона Саада освободилось место в шестерке лучших нападающих. С Натаном Маккинноном, Микко Рантаненом, Габриэлем Ландескугом и Наземом Кадри он играл и раньше, но все эти пересечения носили эпизодический характер — чаще всего россиянином банально затыкали дыры в первых тройках. Однако забитая платежка команды Джареда Беднара и выход 29-летнего американца на рынок свободных агентов открыли для уральца огромное окно возможностей.

Если в предыдущие два года Ничушкин был неотъемлемой частью меньшинства лучшей команды «Запада», то уже с первых матчей минувшей регулярки он в нагрузку получил и место во второй спецбригаде большинства. Его среднее игровое время выросло с 14 до 19 минут за матч. Во многом именно этот факт, а также регулярная игра со звездами «Эвеланш» позволили ему набрать рекордные 52 (25+27) очка за регулярку. Он впервые преодолел планку в 20 шайб за сезон и попал в список номинантов на приз лучшему нападающему оборонительного плана.

В плей-офф же он вместе с партнерами продолжает заниматься тем, что у него так здорово получалось по ходу регулярного чемпионата, — забивать важные голы и определять игру «Колорадо». К тому же Валерий редко удаляется при всей своей агрессивности в прессинге.

— В этом плане Ничушкин всегда был очень аккуратен, — отметил «Известиям» первый тренер хоккеиста Виктор Ветшев. — Он мало удалялся, практически не было драк с его участием. У нас были более агрессивные ребята, но Валера всегда отличался дисциплинированностью в плане игры и применения силовых приемов. Сразу ли я разглядел в нем потенциал? Если бы мог сразу разглядеть потенциал в ребятах, то стал бы оракулом. Естественно, если ребенку дается что-то от природы, то это всегда заметно. А дальше всё должно быть помножено на труд.

В спокойном ритме готовиться к финалу Кубка Стэнли Ничушкин и его партнеры по «Колорадо» будут еще довольно долго. Их соперник определится 12-го либо 15 июня — в зависимости от того, на сколько игр — шесть или семь — растянется серия «Тампы» и «Рейнджерс».