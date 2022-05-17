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Потехи часть: как прошел первый раунд Кубка Стэнли

Панарин забил в овертайме седьмого матча, Бобровский остановил Овечкина, Капризов накидал голов, но вылетел
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Winslow Townson
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Первый раунд плей-офф НХЛ получился максимально зрелищным и интригующим. Сразу в пяти сериях из восьми для определения победителя понадобилось семь матчей — такого в лиге не было уже 30 лет! В итоге больших сенсаций не произошло — дальше идут фавориты серий. Но накал, яркие индивидуальные действия и шикарные отдельно взятые матчи останутся в памяти надолго.

Решающий гол Панарина

Нападающий Артемий Панарин всю серию с «Питтсбургом» был далеко не главной звездой «Рейнджерс». В атаке солировал швед Мика Зибанежад, а в воротах потрясающую игру демонстрировал Игорь Шестеркин. Панарин же больше всех остальных терял шайбу, а во второй половине серии вообще ушел в тень. Но кто вспомнит об этом после того, что он сделал в овертайме седьмого матча?

В большинстве Панарин получил шайбу в правом круге вбрасывания, и в такой ситуации от российского нападающего обычно ждут диагонального перевода. Но Артемий бросил с кистей — и попал! Став всего лишь третьим игроком в истории «Рейнджерс», отличившимся в овертайме седьмого матча серии плей-офф. «Наверное, это самый важный гол в моей жизни. Но сказать сложно — я забиваю мало голов. Каждый для меня большой», — скромно отметил Панарин на пресс-конференции.

— Панарина я сравниваю с Роналдиньо, — отметил с разговоре с «Известиями» заслуженный тренер России Юрий Новиков. — Футбольный мир сходит с ума от техники бразильца, а хоккейный — от техники россиянина. Артемий никогда не боится брать инициативу на себя, отрабатывает свой контракт от и до. Большой талант, который еще и много работает над собой.

Овечкин закончил сезон

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал всё, что мог, для выхода команды во второй раунд. В шести матчах серии с «Флоридой» он набрал 6 (1+5) очков. Но «Вашингтон», упустив победу в четвертом матче, расклеился. На последних минутах «Кэпиталз» вели 2:1, соперник заменил вратаря на шестого полевого игрока, но Гарнет Хэтэуэй не попал в пустые ворота. «Флорида» в итоге сравняла счет, а в овертайме вырвала победу. А затем — еще две. Особо стоит отметить вратаря «Пантерс» Сергея Бобровского, уверенно сыгравшего в этой серии. В шестом матче он отразил 34 броска из 37 и второй раз в карьере выиграл серию плей-офф.

После победы в Кубке Стэнли – 2018 Овечкин и компания не смогли взять ни одной серии, проиграв до «пантер» поочередно «Каролине», «Айлендерс» и «Бостону».

— Поганая ситуация. Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Почти в каждой игре имели преимущество. Вырывались вперед и всё время упускали его. Ответственность за это лежит на всех нас. На мне, Бэкстреме, Оши, Карлсоне, на всех. Ошибки были у всех, не хочется обвинять кого-то одного. Это команда. Все 20 парней должны быть более ответственными, — заявил расстроенный капитан «Вашингтона» после матча.

Тем не менее Овечкин сохранил лидерство в рейтинге лучших снайперов плей-офф в XXI веке. На счету россиянина 72 гола — на один больше, чем у Сидни Кросби, и на пять, чем у Евгения Малкина. В этом году они его уже точно не догонят.

— Овечкин просто не имеет права опуститься ниже какого-то уровня, — продолжил Юрий Новиков. — Если он играет хороший матч, а не отличный, то его начинают критиковать. Плюс Саша выступает на износ уже не первый год, а с возрастом это всё сложнее и сложнее. «Вашингтон» ассоциируется с ним и полностью зависит от своего капитана. Поэтому это тот человек, который не может себя пожалеть, дать себе передышку, только если в игре, может быть, где-то недоработать. Больше такого хоккеиста в НХЛ нет, чтоб он играл на износ и давал такие результаты. Если столичный клуб хочет вновь бороться за титул, то ему надо искать больше достойных помощников Саше. Особенно обновления требует вратарская и защитная линии. Если раньше говорили «вратарь — полкоманды», то сегодня я думаю, что вратарь — это команда.

Семь голов Капризова

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов потрясающе провел серию с «Сент-Луисом»: семь голов в шести матчах. Но этого оказалось недостаточно для победы. «Блюз» взяли свое сбалансированностью, у «Миннесоты» же не оказалось тех, кто смог бы потащить команду в самый нужный момент. Кроме Капризова, конечно.

Покритиковать форварда можно только за молчание в последнем, шестом матче. «Сент-Луис» за два периода добился комфортного перевеса (4:0), а Кирилл по итогу завершил игру с показателем полезности «–2». Обиднее всего, что с потери российского форварда началась ключевая, третья голевая атака «Блюз». В остальном российский форвард играл традиционно активно и опасно: лез на ворота, бросал, искал партнеров передачами. Показательно, что оба матча, которые Кирилл провел без голов и ассистов, «Миннесота» проиграла без шансов — 0:4 и 1:5.

— Кирилл большой молодец, провел шикарный сезон, — подчеркнул Юрий Новиков. — Он стал лицом не только своего клуба, но и НХЛ. Я, честно говоря, любуюсь его игрой. Капризов поднял свою команду на другой, совершенно новый уровень. Благодаря своему трудолюбию и мастерству. И опять-таки, в чем ценность таких игроков, как Кирилл? В первую очередь они вносят в НХЛ совсем другие грани и краски и какие-то моменты, которых нет в НХЛ от других игроков.

У «Сент-Луиса» же стоит отметить Владимира Тарасенко, настрелявшего пять шайб. Причем он отметился хет-триком в пятом, ключевом матче. Прямо сейчас «Блюз» выглядят командой, вполне способной повторить успех трехлетней давности и выиграть Кубок Стэнли.

И все-таки «Тампа»

Игра «Торонто» на протяжении всего сезона была потрясающей. Остон Мэттьюс стал лучшим бомбардиром регулярки, в подыгрыше классно действовали Митч Марнер и Вильям Нюландер. Но в решающий момент «Мэйпл Лифс» снова дрогнули. Поведя в серии с действующим обладателем Кубка Стэнли «Тампой» 3-2, они проиграли два матча. И продолжили свою ужасающую серию — с 2004 года «Торонто» не может выиграть серию плей-офф.

«Тампа» же заслуживает только похвалы. В отличие от двух последних чемпионских сезонов игра команды сейчас не настолько слаженна. Много ошибок в обороне, да и впереди «Молнии» действуют не так ярко. Но победный опыт все-таки сыграл свою роль. В седьмой игре шикарно действовал вратарь Андрей Василевский, а неожиданным героем стал форвард третьей тройки Ник Пол, до этого ни разу за карьеру не забивавший в плей-офф.

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