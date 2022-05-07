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«На данный момент нравятся Гусев и Панарин, до этого — Алексей Яшин»

Самый ценный игрок сезона МХЛ Ярослав Лихачев — о кумирах среди нападающих, санкциях в отношении российского хоккея и жизни в Канаде
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Фото: ХК Локомотив
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По итогам прошедшего сезона Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) самым ценным игроком (MVP) был признан нападающий ярославского «Локо» Ярослав Лихачев, серебряный призер юниорского чемпионата мира 2019 года, вернувшийся в родной город Ярославль. В интервью «Известиям» 20-летний форвард рассказал о времени, проведенном за океаном, отстранении российских сборных от чемпионатов мира и своих кумирах среди звезд.

— Как вам кажется, за счет чего так провели столь успешный сезон?

— За счет команды, за счет тренерского штаба. Было доверие. Сразу же, как приехал, старался быстрее адаптироваться, привыкнуть к стилю. И ближе к Новому году уже почувствовал свою игру, старался только наращивать свой темп. Приехал, когда команда уже провела 15 матчей в сезоне. И потом я вписался в нее.

— Вы же приехали из Северной Америки?

— Да, вернулся из Канады. Три года выступал в Юниорской лиге Квебека (LHJMQ). Жил в Монреале, играл в молодежной команде «Армада». В прошедшем сезоне принял решение вернуться в Ярославль.

— Как вам период за океаном?

— Всё было на высшем уровне, ни капельки не жалею, что поехал туда. С удовольствием поехал бы обратно спустя какое-то время. Но сейчас все мысли о Ярославле. Буду стараться играть здесь и пробиваться как можно дальше — в главную команду, в «Локомотив», в КХЛ.

— Как вам в бытовом плане было в Канаде?

— Я жил дома у местной канадской семьи, как это бывает почти у любого молодого хоккеиста, приехавшего в Северную Америку из России и Европы. Полностью им доверял. Они очень мне помогали в бытовом плане, в питании, в жилье, в планировании — во всем. Всё было здорово.

— Ждете вызова на летние сборы в основную команду «Локомотива»?

— Да, сейчас будет две недели отдыха, потом буду готовиться два месяца к предсезонке. Дальше буду проходить предсезонку с «Локомотивом», готовиться к чемпионату и пытаться пробиться в КХЛ.

— Как отреагировали на отстранение наших сборных от чемпионатов мира, в том числе молодежного и юниорского?

— Конечно, это обидно. Но ничего не поделаешь с тем, что творится в мире.

— На вас и вашем поколении скажется отсутствие практики крупных международных турниров?

— Не думаю, что будут проблемы. Какое-то время пройдет, и всё встанет на свои места.

— Многие ждут, что у хоккеистов могут возникнуть проблемы с формой, амуницией и клюшками из-за отсутствия поставок из-за рубежа.

— Клуб очень сильно помогает. Обеспечивает всем, что нужно. Пока никаких проблем с этим нет.

— А у вас были кумиры в детстве среди звезд?

— На данный момент это Никита Гусев и Артемий Панарин. А если заглянуть чуть-чуть назад, то мне очень нравился Алексей Яшин.

— Расскажите, как вы вообще попали в хоккей.

— У меня брат двоюродный играл в хоккей. Папа очень сильно увлекается и разбирается в этом виде спорта. Когда я встал в три-четыре года на коньки, сразу сказал, что хочу стать хоккеистом. Меня отдали в секцию. С того времени играю, кайфую, получаю удовольствие. Стараюсь выполнять свою работу.

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