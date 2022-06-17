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Звезды разошлись: главные события межсезонья в КХЛ

Радулов снова в России, СКА переманивает лидеров из клубов-середняков, «Динамо» меняет вектор развития
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Фото: Global Look Press/Matthew Pearce/Icon Sportswire
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Межсезонье в Континентальной хоккейной лиге наполнено громкими событиями. Тут и массовая закупка «Ак Барса» с подписанием звезды первой величины, и лишь немного уступающая ей по масштабу трансферная кампания СКА, и стратегические перемены в «Динамо». До старта регулярного чемпионата еще два с половиной месяца, но уже сейчас можно сказать, что он получится ярким. Какими силами попытаются решить задачи на сезон его фавориты, кто сделает ставку на молодежь, а кому за счастье — экстренно закрыть дыры в составе — в материале «Известий».

Возвращение Радулова

«Ак Барс» проводит мощную трансферную кампанию этого межсезонья — из московского «Динамо» путем обмена пришли Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев, а за центрфорварда Кирилла Семенова казанцы выиграли борьбу на рынке свободных агентов. Вернулся домой защитник Динар Хафизуллин. Но самым большой резонанс вызвало предстоящее возвращение в Россию Александра Радулова. О подписании двухлетнего контракта с казанским клубом уже заявил агент игрока Юрий Николаев. Официально об этом объявят после 30 июня — когда истечет срок действия соглашения Радулова с «Далласом».

Нынешний сезон в «Далласе» у Радулова откровенно не задался, у игрока худшая за всю карьеру в НХЛ статистике, а в плей-офф он осел в запасе. Наверное, Александр мог попытать счастья на рынке свободных агентов, но на приличную зарплату в Северной Америке 36-летний игрок с неудачным последним сезоном вряд ли претендовал бы. Поэтому еще более месяца назад российские агенты Радулова начали искать ему команду в КХЛ, и основным претендентом сразу стал «Ак Барс».

Конечно, казанцы — главный фаворит предстоящего сезона в КХЛ. Собрать в составе столько звезд давно никому не удавалось. Вот только средний возраст команды уже перевалил за 30 лет, и непонятно, как это скажется в плей-офф, когда накопится серьезная усталость. Точно можно сказать, что к играм «Ак Барса» будет повышенное внимание: от обороны эта команда играть не будет. Радулов, Шипачев и остальные должны устроить настоящее шоу, за которое мы и любим хоккей.

СКА не хочет отставать

В последний раз СКА играл в финале Кубка Гагарина пять лет назад. Вряд ли это устраивает Романа Ротенберга, который уверенно дебютировал в роли главного тренера команды. Межсезонье армейцы проводят активно, сосредоточившись на внутреннем рынке — подписаны защитники Михаил Пашнин, Андрей Педан, Роман Рукавишников, нападающие Федор Федоров, Марат Хайруллин, Дамир Жафяров, Николай Прохоркин.

На последних троих и возлагается теперь главная надежда в атаке СКА. Собираются за океан Никита Гусев и Андрей Кузьменко, а молодые звезды Марат Хуснутдинов и Матвей Мичков вряд ли готовы брать на себя лидирующие роли. Жафяров и Хайруллин были главными звездами «Торпедо» и «Нефтехимика» соответственно, и переход в топ-клуб может вывести их на новый уровень. А вот подписание Артема Федорова удивило — он почти не играл в прошлом сезоне из-за травмы.

— Федоров — парень мастеровитый, — считает бывший генеральный менеджер «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд. — Прошлый сезон у него был скомканный из-за травмы. СКА ничем не рискует, пригласив Федорова. Заиграет — отлично, не заиграет — ничего страшного. Вот если Радулов не заиграет — это да.

Новый курс «Динамо»

Шипачева и Войнова «Динамо» обменяло в «Ак Барс» за 1 тыс. рублей — чисто символическую сумму. Покинули клуб дорогостоящие Андрей Педан и Артем Федоров, под большим вопросом будущее в команде нападающего Станислава Галиева. Самым высокооплачиваемым игроком «Динамо» останется защитник Андрей Миронов, который ради родного клуба отказался от более выгодных предложений.

Двукратный обладатель Кубка Гагарина полностью сменил стратегию — его платежная ведомость сократится в два раза, а ставка будет сделана на собственную молодежь. При этом и интересных приобретений хватает — например, молодые белорусские нападающие Максим Сушко и Александр Скоренов. Основным вратарем должен стать Илья Коновалов, который до отъезда в НХЛ неплохо проявлял себя в «Локомотиве».

— «Динамо» на правильном пути, — отметил «Известиям» бывший тренер сборной России Владимир Плющев. — Учитывая, что с прошлогодним звездным составом не удалось даже близко приблизиться к Кубку Гагарина, нужно было совершить кардинальные обновление. Интересно, как сработает ставка на молодых игроков уже в этом сезоне. В целом команда собирается перспективная.

Бурдасов и Ткачев возвращаются домой

«Трактор» потерял лидеров — чешские форварды Томаш Гика и Лукаш Седлак, а также вратарь Роман Вилл расторгли соглашения с клубом. Состав челябинцев ослаб, тем не менее одним громким подписанием «Трактор» отметился — в родной клуб вернулся нападающий Антон Бурдасов. Он подписал трехлетний контракт и должен стать новым лидером команды. В помощь — Владимир Ткачев, Никита Тертышный и не собирающийся никуда уезжать финн Теему Пулккинен.

Еще одно важное возвращение пока не оформлено официально — «Авангард» выменял права на нападающего Владимира Ткачева из СКА, но еще не заключил с ним контракт. Впрочем, договоренность об однолетнем соглашении уже есть. Ткачев — воспитанник омского хоккея, но за «Авангард» толком поиграть не успел. В 2013 году он провел пару матчей за омичей, после чего уехал в юниорскую лигу Квебека. Вернувшись, играл за СКА, «Адмирал», «Салават Юлаев», а в прошлом сезоне выступал в системе «Лос-Анджелеса». В нынешнем «Авангарде» Ткачев должен становиться лидером и одним из ярчайших игроков лиги.

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