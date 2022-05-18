Главные тренды: к чему приведут тренерские перестановки в КХЛ

В КХЛ уже пару недель бушует межсезонье. Из московского «Динамо» в «Ак Барса» мигрировали защитник Вячеслав Войнов и Вадим Шипачев — пожалуй, главные звезды лиги на своих позициях. В «Трактор» из СКА вернулся воспитанник челябинского хоккея Антон Бурдасов. Меняются и тренеры: Дмитрия Квартальнова в Казани сменил Олег Знарок, а «Авангард» и «Салават Юлаев» покинули иностранцы Боб Хартли и Томи Лямся. Руководство нижегородского «Торпедо» решило дать шанс проявить себя на клубном уровне знаменитому в прошлом игроку Игорю Ларионову, а подмосковный «Витязь» сделал выбор в пользу Вячеслава Буцаева, ранее тренировавшего «Нефтехимик», ЦСКА и «Сочи». Разбираемся, как это отразится на клубах.

Ставка на Знарка и звезд

Возможность поставить тренера с победным кубковым опытом всегда заманчива. Тем более того, кто выигрывал трофей с двумя разными клубами. Но последний успех Олега Знарка в КХЛ был пять лет назад. И с тех пор Билялетдинов — единственный тренер, выигравший кубок повторно. Для Игоря Никитина и Боба Хартли победы стали дебютными, в этом сезоне и вовсе золото взял тренер-дебютант Сергей Федоров. Поколения тренеров меняются, иначе и быть не может.

Знарок же из последних четырех лет лишь два года отработал на посту главного тренера клуба КХЛ — в сезонах-2019/20 и 2020/21 он возглавлял «Спартак». И дважды вылетал в первом раунде (2-4 — против московского «Динамо», 0-4 — против СКА). При этом состав красно-белых был одним из самых возрастных в лиге, а из молодых игроков за два сезона Знарка в «Спартаке» раскрылся лишь защитник Александр Никишин.

В Казани ставка сделана на опытных новичков — помимо Шипачева (35 лет) и Войнова (32 года), команду пополнили защитники Динар Хафизуллин (33 года) и Василий Токранов (32 года), нападающий Кирилл Семенов (27 лет). Очевидно, что в клубе устали играть вдолгую, и решили идти за победой здесь и сейчас. И на данный момент «Ак Барс» выглядит фаворитом предстоящего сезона.

Хартли четыре года готовил смену

Уход Боба Хартли с поста главного тренера «Авангарда» не был неожиданностью — о том, что канадец покинет клуб по окончании контракта, было известно еще в середине сезона. Но с его преемником в клубе не смогли определиться до официального объявления об уходе. Еще тогда сообщалось, что наиболее вероятный кандидат на смену Хартли — его постоянный ассистент в «Авангарде» Дмитрий Рябыкин. На его персоне в клубе и решили остановиться.

Наверняка был велик соблазн погнаться за громким именем — так, например, сделали в «Ак Барсе», подписав Олега Знарка. Но Вячеслав Быков, которого Александр Крылов хотел пригласить в Омск еще до Хартли, так и не собирается возвращаться к тренерской работе. Поэтому самый логичный ход для «Авангарда» — продолжение той линии, что была при именитом канадце.

Конечно, клубная стратегия определяется совсем не тренером, но именно Хартли подбирал под себя определенных игроков, и у них есть действующие контракты на следующий сезон (Иван Телегин, Александр Дергачев, Павел Дедунов, Владимир Брюквин, Владимир Жарков). Если бы в клуб пришел тренер с другим видением хоккея, эти игроки могли оказаться ему не нужны. Сейчас же вряд ли стоит ожидать серьезного изменения игрового стиля «Авангарда».

Вторая попытка

В Уфе не стали брать человека со стороны и заменили финна Лямся на его ассистента Виктора Козлова. Для него это второе назначение на пост главного тренера в КХЛ — в «Магнитке» до этого получилось не очень. Впрочем, сейчас и ожидания от «Салавата» не так велики. Легионеры уехали, мощных приобретений на российском рынке нет. Есть только талантливая молодежь, но кубок с ней не взять.

При этом «Салават» наверняка останется в топе Восточной конференции — ослабли составы не только у уфимцев, но и у «Авангарда», «Трактора». И если Алалыкин, Пустозеров, Башкиров, Сучков будут прогрессировать быстрыми темпами, то «Салават» ждет хорошее будущее.

Поменяли тренеров и в двух клубах, не попавших в минувшем сезоне в плей-офф. «Торпедо» покинул Дэвид Немировский, возглавлявший команду на протяжении последних четырех сезонов. Его сменил легендарный в прошлом хоккеист Игорь Ларионов, который еще не работал в КХЛ. Зато тренировал молодежную сборную России. И планируется, что он продолжит делать ставку на атакующий хоккей, которого придерживался Немировски.

В Нижнем Новгороде много перспективной молодежи, среди которой выделяются братья Федотовы — защитник Максим (2002 год рождения) и нападающий Илья (2003). Из «Югры» в межсезонье выкуплены нападающие Атанасов и Воробьев. Пока настораживает отсутствие в команде опытных игроков — сейчас в составе всего два хоккеиста старше 27 лет. Но селекция далеко не завершена.

Юрий Бабенко, возглавлявший «Витязь» в прошлом сезоне, вошел в тренерский штаб Знарка в «Ак Барсе». У руководителей подмосковного клуба было два варианта — Вадим Епанчинцев, выигравший с «Югрой» ВХЛ в прошлом сезоне, а также Вячеслав Буцаев. Выбор в итоге был сделан в пользу последнего.