Волевой порок: как сборная России выиграла турнир в Северной столице

Сборная России по хоккею выиграла товарищеский турнир в Санкт-Петербурге. В финале российская команда обыграла Белоруссию со счетом 3:2. Причем россияне отыгрались со счета 0:2. Белорусы забросили две быстрых шайбы в первом периоде. В составе российской команды голами отметились Данила Башкиров, Марат Хуснутдинов и Илья Сафонов. В целом атмосфера турнира порадовала, а молодые игроки здорово проявили себя.

Шипачева заменил Хуснутдинов

Хоккейная сборная России позже остальных национальных команд почувствовала прелести спортивной изоляции. В спокойное время игроки сейчас готовились бы к чемпионату мира. Нынешний год — особенный. Россию забанили на всех традиционных турнирах. ЮЧМ прошел без русских юниоров, не доедут наши хоккеисты и до финского ЧМ. В качестве альтернативы ФХР организовала товарищеский турнир в Санкт-Петербурге, куда пригласили два состава российской команды, а также Белоруссию.

Руководство сборной не стало беспокоить звезд КХЛ и тем более игроков, завершивших сезон в Северной Америке. На турнир не вызвали Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова, Антона Бурдасова, Андрей Кузьменко, Николая Голдобина и Егора Яковлева. Лидерам клубов КХЛ дали отдых после утомительного сезона, а их места доверили перспективным молодым парням. Многие из которых или совсем недавно зашли в сильнейшую лигу Европы, или вовсе не играли на взрослом уровне. Экспериментальный состав — шанс проверить молодежь в деле, и дать парням почувствовать атмосферу сборной.

Нашлось в составе место и для серебряного призера Олимпиады Сергея Телегина. Как и для его одноклубника по «Трактору» Никиты Тертышному — открытию сезона КХЛ. Вызвали в Санкт-Петербург озорную уфимскую тройку Башкиров – Алалыкин – Пустозеров и прогрессирующих в «Ак Барсе» и «Нефтехимике» Илью Сафонова и Марата Хайруллина. Таланты из системы СКА — Чибриков, Хуснутдинов и Кирсанов — полетели бы на августовскую переигровку МЧМ-2022, но по известным причинам поездку в Ред-Дир компенсировали турниром в Северной столице.

Ответить на вопрос, для чего хоккеистам жертвовать отпусками после тяжелых сезонов и приезжать на не имеющий никакого значения турнир, можно только прилетев в Санкт-Петербург, побывав на матчах и лично пообщавшись с действующими лицами. За четыре дня я не встретил ни одного игрока, который бы закрылся от журналистов или ходил по арене с недовольным лицом. Все понимают положение России и приехали в сборную, чтобы получить удовольствие от хоккея и подарить зрителям хоть какую-то альтернативу чемпионата мира.

Странный матч

Игры между российскими составами — нормальная практика для молодежи. Например, на Кубке Черного моря участвуют аж три национальные команды, которые делят на разные цвета: «белые», «красные» и «синие». Любопытно, что молодежную сборную на турнире в Санкт-Петербурге таковой можно назвать условно. Некоторые хоккеисты ее переросли. Защитники Никита Седов и Макар Хабаров не сыграли бы на МЧМ, но гибкий регламент петербургского турнира позволил им отмотать пару лет и вернуться в сборную U-20.

Матч открытия между национальной и молодежной командами России получился довольно странным. Бросилось в глаза, что жалеть друг друга никто не собирался. Мощные силовые приемы скамейки встречали одобрительным гулом и стуком клюшек о борт. Сергей Зубов, руководивший на турнире взрослым составом, признался, что быстрая и дерзкая молодежь оказала достойное давление. Но дружеский статус матча все-таки сказывался — играла напоминала летнюю двусторонку, пусть, возможно, зрители по телетрансляции этого не заметили.

Полупустые трибуны, раннее время начала, Россия против России. Впрочем, некоторые хоккеисты запомнят игру надолго. Например, дебютирующий за сборную Егор Коробкин, прилетевший из «Магнитки» после валидольного финала Кубка Гагарина. Тем более, форвард отдал голевую передачу на поставившего точку в матче Никиту Чибрикова, который поразил пустые ворота.

Шанс для молодежи

Бессмысленно детально обсуждать итоги турнира и сыгранные матчи. Критиковать хоккеистов и тренеров за допущенные ошибки. Наши победили в финале белорусов, но в случае поражения никого бы не стал их ругать. Матчи в Туле и Санкт-Петербурге — пробный экзамен в условиях изоляции от соревнований ИИХФ. Бан от мирового сообщества — не повод уходить в окопы и лишать болельщиков игр. До финала зрителей на петербургских матчах собралось не так много, зато все желающие могли посмотреть онлайн трансляции — ажиотаж вокруг сборной сохранялся в любом случае. Возле «Юбилейного» хоккеистов встречали фанаты. Важность матчей подчеркивали игроки и тренеры.

Некоторых хоккеистов хочется отметить отдельно. Мы узнали, что в системе СКА растет крутой вратарь Дмитрий Николаев. Он умеет не только отбивать и ловить шайбы, но и забивать бросками через всю площадку. Гол Николаева белорусами — главный хайлайт тульских матчей. Собрать сборные стоило как минимум ради его шедевра. Любопытно, что Дмитрий давно мечтал о голе. Голкипер признавался об этом в интервью трехлетней давности. Вдвойне приятно, что мечта исполнилась в дебютном матче за сборную. В следующем сезоне на Николаева рассчитывают в основе СКА — ждем, что в КХЛ появится еще один перспективный вратарь.

Порадовали на турнире Хуснутдинов, Хайруллин и Сафонов. Марат из СКА отличился в каждом матче, Марат из «Нефтехимика» стал лучшим бомбардиром, набрав шесть очков, Илья забил золотой гол в финале. На решающую игру с белорусами «Юбилейный» заполнился почти до отказа. Едва-едва просматривались свободные места. Редко когда увидишь, чтобы болельщики запускали волну в конце второго периода. Камбэк россиян с 0:2 завел трибуны – и, поведя в счете, хозяева не упустили преимущество, несмотря на жаркую концовку от белорусов.

— Хочется сказать спасибо игрокам, — отметил в разговоре с «Известиями» Сергей Зубов. — Ребята сыграли «с самолетов». Многие планировали отдых с семьями. Нам пришлось нелегко. Спасибо им, что приехали и выиграли турнир. Хочу поблагодарить руководство дворца «Юбилейный» за теплый прием, и болельщиков, которые поддерживали нас. Мы чувствовали, что играли за страну. По матчу: начало было не то, которое мы ожидали. Белорусы вышли более заряженными. Мы быстро пропустили два гола, неправильно сыграли в меньшинстве. Но важно то, что мы нашли силы, проявили волю к победе и перевернули встречу.

Победа на петербургском турнире — первая в тренерской карьере Сергея Зубова в сборной. За легендарного в прошлом защитника стоит порадоваться. Вы же помните, что дебют Сергея Александровича в молодежке на МЧМ-2022 смазал ковидный бунт, из-за которого турнир перенесли на август? В Санкт-Петербурге Зубову ничего не помешало пройти матчи до конца и поставить первую галочку, пусть и в товарищеском турнире, завершение которого обошлось без чемпионского шампанского и сигар.