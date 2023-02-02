В МОК еще не приняли решения об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Решение об участии российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх-2024 в Париже еще не принято. Об этом 2 февраля сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

«Решение об участии спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже пока не принято. Речь идет об их участии в международных соревнованиях в Азии в предстоящем летнем спортивном сезоне», — говорится в публикации.

Представители комитета также отметили, что ни в одном документе МОК об Олимпийских играх в 2024 году нет упоминания спортсменов из России и Белоруссии.

В МОК пока не решаются оценивать вероятность участия россиян и белорусов в Олимпиаде, так как пока не ясно, будет ли принят шаг навстречу их участию в соревнованиях.

«Но совершенно ясно одно: мы говорим не о российских или белорусских спортсменах, мы говорим о нейтральных спортсменах, соблюдающих строгие условия, которые мы поставили, в том числе отсутствие какой бы то ни было идентификации со своей страной и НОК (национальным олимпийским комитетом, прим. — Ред.) и полное соблюдение антидопинговых правил», — добавили в комитете.

В этот же день организаторы Олимпиады в Париже заявили, что будут следовать решениям МОК относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Они также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

В свою очередь президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал недопустимым требование Международного олимпийского комитета выражать свою политическую позицию для допуска к соревнованиям. Он сослался на замечание экспертов ООН о том, что это дает возможности для «давления и интерпретаций».

Стремление вернуть российских спортсменов на международные соревнования 2 февраля поддержал и руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс, но в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» спортсменов. Он также подчеркнул, что тогда дух Олимпийских игр возобладает.

До этого, 29 января, МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open.

Позже, 31 января, в комитете отвергли критику со стороны украинских властей. В сообщении организации говорится, что комитет больше не будет комментировать подобные заявления, так как они не ведут к конструктивной дискуссии. Также в МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска к соревнованиям российских спортсменов с флагом и гимном, поскольку санкции против России и Белоруссии не подлежат обсуждению.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.