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Поздняков назвал недопустимым требование МОКа обозначать политическую позицию

Поздняков: требование МОКа о выражении политической позиции для допуска к соревнованиям недопустимо
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Требование Международного Олимпийского комитета (МОК) выражать свою политическую позицию для допуска к соревнованиям недопустимо. Об этом 2 февраля заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем Telegram-канале.

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«Особенно важным является четкое указание на недопустимость требования от спортсменов выражать свою политическую позицию в качестве одного из условий допуска к их участию в соревнованиях. Как было справедливо замечено экспертами ООН, «указанное условие открывает дверь для давления и интерпретаций», что, собственно, мы и видим сейчас», — подчеркнул он.

Ранее в этот день организаторы летних Олимпийских игр 2024 года в Париже заявили о том, что будут следовать решениям МОКа относительно допуска российских и белорусских спортсменов на международные соревнования. Там также отметили, что желают, чтобы «соревнования прошли в духе мира и уважения к ценностям братства и солидарности».

Со своей стороны руководитель Олимпийского комитета США (USOPC) Джин Сайкс отметил, что США выступают за возвращение российских спортсменов на международные соревнования в том случае, если удастся обеспечить допуск на турниры только нейтральных и «чистых» спортсменов.

До этого, 29 января, МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Представители комитета заявили, что такой формат поддерживает подавляющее большинство участников олимпийского движения. Кроме того, он уже был опробован во время чемпионата по теннису Australian Open. Такая позиция подверглась критике на Украине. Киевские власти даже допустили, что РФ якобы подкупила МОК.

27 января президент МОКа Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что бойкот Украины, которым угрожал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, не соответствует миссии комитета.

25 января в МОКе заявили, что комитет рассматривает возможность допуска на международные соревнования в нейтральном статусе российских и белорусских спортсменов, которые не поддерживают проведение специальной военной операции на Украине.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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