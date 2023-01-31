Между двух игр: что ждет Россию на Олимпиаде и Азиаде

Российские спортсмены могут выступить не только на Азиатских играх-2023, но и на Олимпиаде-2024. Планы МОК допустить россиян к соревнованиям вызвали протесты в некоторых странах. Например, Украина и Латвия намерены бойкотировать Игры. В том, что происходит вокруг главных спортивных Игр, разбирались «Известия».

Выступит ли Россия на летней Олимпиаде в Париже — 2024

Российских и белорусских спортсменов хотят допустить до Олимпийских игр в Париже в 2024 году при соблюдении ряда условий. Главное из них — выступление под нейтральным флагом и без исполнения российского гимна, кроме того, ожидается «идеологический» отсев. Свое решение глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пояснил тем, что «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». В комитете напомнили, что россияне продолжают выступать в шоссейном велоспорте и североамериканских профессиональных лигах.

Правда, конкретики о том, скольким спортсменам разрешат участвовать в ОИ и как будут выдаваться квоты, пока нет. Отборочные соревнования начнутся в апреле, и в России к этому моменту ожидают услышать предложения МОК. О готовности принять участие в Олимпиаде-2024 и соответствующей работе осенью 2022 года говорил «Известиям» министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, по спортивным и дипломатическим каналам ведется активная работа, чтобы убедить иностранных партнеров, что без России Олимпийские игры «практически потеряют смысл». «Есть ощущение, что голос разума все-таки должен быть услышан», — заявил министр.

Между двух игр Здание Международного олимпийского комитета Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта.

О том, как устроен МОК, кто руководит Международным олимпийским комитетом и откуда он получает финансирование, читайте в эксклюзивном материале «Известий».

Кто намерен бойкотировать Олимпиаду из-за участия России

Предложение пригласить россиян на Олимпиаду в Париже вызвало негодование в Киеве и в Риге. Украинский президент Владимир Зеленский даже написал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с просьбой не допустить российских спортсменов до соревнований. В противном случае Украина планирует бойкотировать Олимпиаду. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен в стране 3 февраля.

Между двух игр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Однако в МОК критику Киева отвергли и отказались комментировать в дальнейшем из-за её неконструктивности. «Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», — заявили в Комитете.

Аналогично настроены к россиянам и в Латвии, а Польша и Великобритания и вовсе намерены создать коалицию против участия России и Белоруссии на Олимпиаде-2024.

«МОКу стоит озаботиться не этими провокациями, а кампанией по расколу олимпийского движения, которую пытаются сейчас организовать представители правительственных кругов Польши, Великобритании и Норвегии», — прокомментировал ситуацию в колонке «Известий» обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев. Он также указал, что в России растет встречное движение с призывами к бойкоту Игр, однако в ОКР напомнили, что бойкот олимпиад вредит российским спортсменам и играет на руку противникам РФ.

Когда пройдут Олимпийские Игры — 2024

Между двух игр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, но соревнования по регби и гандболу начнутся на два дня раньше, 24 июля. Торжественное открытие Олимпиады-2024 запланировано на вечер 26 июля. Всего будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые спортсмены будут соревановаться в брейкинге (уличные спортивные танцы).

Где смотреть Олимпийские игры — 2024

У России есть право на трансляции Олимпиад с 2018 по 2024 год. Они были куплены по отдельному тендеру, инициированному российской компанией «Телеспорт». Игры можно будет посмотреть не только по ТВ, но и на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru). А вот к трансляции четырех Олимпиады в период с 2026 по 2032 год нашу страну пока не допустили. Эксклюзивные медийные права на показ Олимпийских игр 2026-2032 переданы Европейскому вещательному союзу EBU и Warner Bros. Discovery. России и Белоруссии в списке из 49 стран нет.

Когда пройдут Азиатские Игры — 2023

Между двух игр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

Осенью 2023 года Россию и Белоруссию пригласили выступить на Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. «OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены независимо от их национальности или паспорта должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении. Правда, условия допуска россиян к стартам пока не объявлены.

Азиатские игры — второе по масштабу спортивное мероприятие мира после Олимпиад по количеству видов спорта и участников. Азиада также проходит раз в четыре года, есть летние и есть зимние игры. В Азиаде участвуют более 40 стран Азии и Ближнего Востока, включая Иран, Катар и Саудовскую Аравию. Не участвуют Турция, Азербайджан, Грузия, Армения, Кипр, Израиль и Египет. Членами ОСА также стали частично признанные Тайвань и Палестина. Безусловными фаворитами Азиады считаются Китай, Япония и Республика Корея. На Играх-2023 будет представлено 40 видов спорта — на 8 больше, чем на Олимпиаде. Среди них — бильярд, боулинг, малайский волейбол (сепактакрау) и несколько видов борьбы. Для российских зрителей необычными станут гонки на лодках-«драконах». Впервые на Азиаде-2023 будут соревноваться в киберспорте: пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends.

Между двух игр Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Выступит ли Россия на Азиатских Играх — 2023