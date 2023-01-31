Между двух игр: что ждет Россию на Олимпиаде и Азиаде
Российские спортсмены могут выступить не только на Азиатских играх-2023, но и на Олимпиаде-2024. Планы МОК допустить россиян к соревнованиям вызвали протесты в некоторых странах. Например, Украина и Латвия намерены бойкотировать Игры. В том, что происходит вокруг главных спортивных Игр, разбирались «Известия».
Выступит ли Россия на летней Олимпиаде в Париже — 2024
Российских и белорусских спортсменов хотят допустить до Олимпийских игр в Париже в 2024 году при соблюдении ряда условий. Главное из них — выступление под нейтральным флагом и без исполнения российского гимна, кроме того, ожидается «идеологический» отсев. Свое решение глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пояснил тем, что «отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии». В комитете напомнили, что россияне продолжают выступать в шоссейном велоспорте и североамериканских профессиональных лигах.
Правда, конкретики о том, скольким спортсменам разрешат участвовать в ОИ и как будут выдаваться квоты, пока нет. Отборочные соревнования начнутся в апреле, и в России к этому моменту ожидают услышать предложения МОК. О готовности принять участие в Олимпиаде-2024 и соответствующей работе осенью 2022 года говорил «Известиям» министр спорта РФ Олег Матыцин. По его словам, по спортивным и дипломатическим каналам ведется активная работа, чтобы убедить иностранных партнеров, что без России Олимпийские игры «практически потеряют смысл». «Есть ощущение, что голос разума все-таки должен быть услышан», — заявил министр.
Здание Международного олимпийского комитета
В декабре 2022 года идею вернуть Россию на Олимпиаду высказал президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, на Играх-2024 должны присутствовать все страны, включая те, что находятся в состоянии конфликта.
О том, как устроен МОК, кто руководит Международным олимпийским комитетом и откуда он получает финансирование, читайте в эксклюзивном материале «Известий».
Кто намерен бойкотировать Олимпиаду из-за участия России
Предложение пригласить россиян на Олимпиаду в Париже вызвало негодование в Киеве и в Риге. Украинский президент Владимир Зеленский даже написал французскому коллеге Эмманюэлю Макрону с просьбой не допустить российских спортсменов до соревнований. В противном случае Украина планирует бойкотировать Олимпиаду. Вопрос о бойкоте должен быть рассмотрен в стране 3 февраля.
Однако в МОК критику Киева отвергли и отказались комментировать в дальнейшем из-за её неконструктивности. «Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян», — заявили в Комитете.
Аналогично настроены к россиянам и в Латвии, а Польша и Великобритания и вовсе намерены создать коалицию против участия России и Белоруссии на Олимпиаде-2024.
«МОКу стоит озаботиться не этими провокациями, а кампанией по расколу олимпийского движения, которую пытаются сейчас организовать представители правительственных кругов Польши, Великобритании и Норвегии», — прокомментировал ситуацию в колонке «Известий» обозреватель «Спорт-Экспресса» Олег Шамонаев. Он также указал, что в России растет встречное движение с призывами к бойкоту Игр, однако в ОКР напомнили, что бойкот олимпиад вредит российским спортсменам и играет на руку противникам РФ.
Когда пройдут Олимпийские Игры — 2024
Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, но соревнования по регби и гандболу начнутся на два дня раньше, 24 июля. Торжественное открытие Олимпиады-2024 запланировано на вечер 26 июля. Всего будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта. Впервые спортсмены будут соревановаться в брейкинге (уличные спортивные танцы).
Где смотреть Олимпийские игры — 2024
У России есть право на трансляции Олимпиад с 2018 по 2024 год. Они были куплены по отдельному тендеру, инициированному российской компанией «Телеспорт». Игры можно будет посмотреть не только по ТВ, но и на крупных интернет-площадках в «Яндексе» и VK (Mail.ru). А вот к трансляции четырех Олимпиады в период с 2026 по 2032 год нашу страну пока не допустили. Эксклюзивные медийные права на показ Олимпийских игр 2026-2032 переданы Европейскому вещательному союзу EBU и Warner Bros. Discovery. России и Белоруссии в списке из 49 стран нет.
Когда пройдут Азиатские Игры — 2023
Осенью 2023 года Россию и Белоруссию пригласили выступить на Азиатских играх, которые пройдут в китайском Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже. «OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены независимо от их национальности или паспорта должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении. Правда, условия допуска россиян к стартам пока не объявлены.
Азиатские игры — второе по масштабу спортивное мероприятие мира после Олимпиад по количеству видов спорта и участников. Азиада также проходит раз в четыре года, есть летние и есть зимние игры. В Азиаде участвуют более 40 стран Азии и Ближнего Востока, включая Иран, Катар и Саудовскую Аравию. Не участвуют Турция, Азербайджан, Грузия, Армения, Кипр, Израиль и Египет. Членами ОСА также стали частично признанные Тайвань и Палестина. Безусловными фаворитами Азиады считаются Китай, Япония и Республика Корея. На Играх-2023 будет представлено 40 видов спорта — на 8 больше, чем на Олимпиаде. Среди них — бильярд, боулинг, малайский волейбол (сепактакрау) и несколько видов борьбы. Для российских зрителей необычными станут гонки на лодках-«драконах». Впервые на Азиаде-2023 будут соревноваться в киберспорте: пройдут турниры по PUBG, FIFA и Dota 2 и League of Legends.
Выступит ли Россия на Азиатских Играх — 2023
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев призвал не торопиться с решением по Азиатским играм. По его словам, это приглашение должно быть положительно воспринято в спортивном сообществе, однако, прежде чем принять приглашение, Олимпийскому комитету России и Минспорту необходимо проконсультироваться с национальными спортивными федерациями. Как пояснил 31 января глава ОКР Станислав Поздняков, не все Азиатские игры являются отборочными на Олимпиаду, но для российских спортсменов важна международная практика. «Уверен, что наши спортсмены получат возможность завоевать необходимые квоты для участия в Играх. <...> Пока мы находимся в режиме ожидания».