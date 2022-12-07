Санкционные приписки: кто из наших спортсменов выступит в Париже-2024

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на очередном заседании не стал отзывать рекомендации о применении санкций в отношении российского и белорусского спорта. Об этом в понедельник, 5 декабря, сообщил официальный представитель организации Марк Адамс. Он объяснил это защитными мерами в отношении наших спортсменов и организаторов соревнований, которые действуют с 28 февраля 2022 года. Это решение еще больше обостряет вопрос об олимпийской квалификации к Играм-2024 в Париже. Если санкции не снимут в ближайшее время, то в столицу Франции сможет отобраться рекордно низкое количество представителей России и Белоруссии.

На что надеяться?

На последних летних Олимпийских играх в Токио, которые прошли в 2021 году, нашу страну представляли 335 спортсменов в 33 видах спорта. В Париж-2024 могут поехать единицы. Это связано с временным отстранением, наложенным МОКом на наших спортсменов. На неопределенный срок. Кроме трех видов спорта, которые пошли другим путем, — теннис, дзюдо и велоспорт. Там наши спортсмены продолжают участвовать в крупных турнирах под нейтральным флагом и могут поехать в столицу Франции, отобравшись по рейтингу.

Когда закончится отстранение спортсменов из других видов спорта, не знает никто : «Игры еще далеко, но для меня будет спекуляцией рассуждать на тему того, как быть с квалификациями. Ситуация меняется очень быстро, иногда за один день», — подчеркнул на пресс-конференции Марк Адамс 5 декабря.

Функционер, безусловно, ушел от ответа, но намекнул, что наши спортсмены могут получить зеленый свет за очень короткое время. Видимо, в случае окончания СВО. Процесс же получения лицензий на Игры-2024 либо уже начался, либо вот вот начнется.

Санкционный приписки Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Отборы в Париж уже идут во многих видах спорта, — отметил «Известиям» олимпийский чемпион по фехтованию, шестикратный чемпион мира, бывший министр спорта РФ Павел Колобков. — Должно произойти что-то экстраординарное, чтобы нашим спортсменам вернули право участвовать в квалификациях. Что будет дальше, никто не знает. Можно только гадать, но я этого делать не умею.

Каков же масштаб бедствия и может ли вся сборная России оказаться за бортом Олимпиады в Париже даже в случае снятия санкций? Навряд ли здесь корректно говорить сразу о всех видах спорта. В каждой международной федерации свои правила отбора на Олимпиады, и в некоторых видах спорта они основаны на результатах, которые можно показать буквально за пару месяцев до Игр. Например, в легкой атлетике или плавании окончательные списки олимпийцев вообще формируются за пару недель до старта (надо уложиться в олимпийский критерий, в том числе в рамках чемпионата страны), а некоторые незаполненные квоты могут быть перераспределены в последний момент.

Кроме того, у многих федераций есть wild card (специальное приглашение) — обычно их отдают «экзотическим странам», но теоретически часть из них может уйти и россиянам, если того будет требовать ситуация. В общем, в индивидуальных видах спорта пространство для маневра с олимпийскими лицензиями еще есть, но время постепенно уходит. В баскетболе мы отстранены от квалификации ЧМ-2023.

Санкционный приписки Фото: РИА Новости/Владимир Песня

В той же спортивной гимнастике, где мы взяли больше всего медалей в Токио-2020 (по восемь наряду с борьбой, стрельбой и фехтованием), мы уже пропустили два этапа квалификации из трех. Если не поедем и на чемпионат мира в апреле 2023 года, то Ангелина Мельникова, Никита Нагорный и компания не смогут защитить статус олимпийских чемпионов в командном многоборье. А на отдельные снаряды останется рассчитывать только на wild card.

Командные обстоятельства

Хуже обстоят дела с командными видами. Места на Олимпиаде здесь обычно распределяются по многоступенчатой схеме, в основе которой лежат континентальные чемпионаты. А некоторые из них уже завершились. Например, путевки на ОИ-2024 были разыграны на женском чемпионате Европы по гандболу, который проходил с 4 по 20 ноября. В списках участников этих соревнований нас не было. Теперь остается возможность побороться за шесть оставшихся квот, которые будут распределены по итогам трех олимпийских квалификационных турниров в 2024 году.

— Критическая дата — сам 2024 год, — подчеркнул «Известиям» президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. — Объясню почему. Если будут приняты какие-то политические решения, которые оздоровят ситуацию, то с учетом наших отношений с Международной федерацией гандбола, убежден, мы вполне можем получить wild card. Потому что последние олимпийские квалификации будут играться весной 2024-го.

Вписаться в квалификации постфактум, наверное, можно, но это потребует серьезных усилий. Не у всех такие хорошие отношения с международными федерациями, как у господина Шишкарева. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) рассчитывает, что сборные допустят в отборочные турниры в сентябре 2023 года. Женский отборочный турнир запланирован на 16–24 сентября следующего года, мужской пройдет с 30 сентября по 8 октября.

Санкционный приписки Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Если временное отстранение с России [к осени] будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору, — заявили в пресс-службе ВФВ.

Кроме того, во многих федерациях сборные получают дополнительный шанс на олимпийскую путевку на основе рейтинга, а наши команды из-за нынешнего простоя рискуют потерять рейтинговые очки, которые не успеют компенсировать до парижских Игр. Последнее, кстати, может коснуться и некоторых индивидуальных видов, где также ведутся рейтинги — как личные, так и командные.

Также дополнительную сложность могут создать планы перехода некоторых наших национальных федераций в Азию. Это вообще может привести к пропуску нынешнего олимпийского цикла, поскольку бюрократические моменты займут массу времени, и в этот период ни о каком олимпийском отборе речи не будет.