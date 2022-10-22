Олимпийское брожение: Бах защищал наших спортсменов, но санкции не снял

В столице Южной Кореи 21 октября завершился один из самых внушительных форумов — Генассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). В ней приняли участие представители 205 национальных олимпийских комитетов — практически всё спортивное движение планеты. На подобное собрание не могла не наложить отпечаток геополитическая повестка. Ряд западных стран пытались предотвратить участие в ассамблее делегаций из России и Белоруссии. А вот глава МОК Томас Бах несколько неожиданно выразил россиянам и белорусам поддержку. Но при этом заявил, что время для снятия со спортсменов политических санкций пока не наступило.

Демарш Наторпа

Ассоциации национальных олимпийских комитетов — это структура, которая создавалась для обмена опытом между спортивными чиновниками. Она никак не влияет на проведение Олимпийских игр и не является альтернативой МОК. В других обстоятельствах этот форум не привлек бы к себе большого внимания. Но сейчас практически любое международное спортивное событие, на котором представлена Россия, вызывает резонанс.

Формально наш Олимпийский комитет, в отличие от спортсменов, не находится под санкциями, так что не пускать наших представителей в Сеул оснований не было. Более того, глава ОКР Станислав Поздняков занимает в Ассоциации пост председателя комиссии по культуре и образованию. Тем не менее попытки не пустить нашу делегацию в Сеул предпринимались.

Оргкомитет Генассамблеи подтвердил участие в ней России и Белоруссии еще в начале сентября. После этого олимпийские комитеты полутора десятков стран (среди них ожидаемо оказались страны Балтии, Скандинавии, Польша и ряд других) по политическим причинам выступили против. В то же время функционеры из Португалии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины решение оргкомитета одобрили.

В итоге никаких ограничений в отношении России и Белоруссии на Генассамблее не вводилось. Президент НОК Дании Ханс Наторп, не согласный с таким положением дел, устроил демарш. Во время выступления Станислава Позднякова бывший яхтсмен демонстративно покинул зал. Такое неуважительное поведение вызвало неодобрение Томаса Баха.

— Здесь нет «русских», здесь нет «датчан», здесь нет «немцев», нет «аргентинцев». Для нас они спортсмены, спортивные организации. Мы не будем грести всех под одну гребенку из-за действий их правительств, — попытался урезонить Наторпа глава МОК.

И посоветовал ему обсуждать ситуацию на Украине с руководством своей страны, которое находит возможность для политического диалога с Россией и Белоруссией в ООН.

— Мы получили убедительный ответ на радикальные выпады в адрес россиян и белорусов, — отреагировал на эти слова Станислав Поздняков.

Впрочем, высказывания Баха в Сеуле по поводу происходящего в мировом спорте получились довольно неоднозначными. При том что подавляющее большинство международных федераций ориентируется именно на позицию МОК в лице Баха.

28 февраля МОК рекомендовал им не допускать россиян и белорусов к соревнованиям за рубежом. Этой рекомендации последовали все виды спорта, кроме тенниса, дзюдо, самбо, велоспорта и автогонок. Любительский бокс недавно отменил любые ограничения. Но все остальные федерации ждали — не изменил ли свою позицию Томас Бах.

Противоречивый Бах

Глава МОК на протяжении почти восьми месяцев пытается обосновать необходимость санкций и придумал для них много разных причин. Сначала он говорил, что запрет — это для блага самих же спортсменов, которым в других странах якобы угрожает опасность. Потом уверял, что под угрозой «целостность олимпийского движения» — если западные сборные под давлением своих правительств начнут бойкотировать турниры участием россиян. Также Бах отмечал, что события на Украине — это уникальный форс-мажор, который нельзя сравнивать с конфликтами в других частях планеты. И, наконец, выступил с идеей допуска к соревнованиям тех наших атлетов, кто публично осудит специальную военную операцию на Украине.

В Сеуле Бах озвучил много обнадеживающих тезисов. Глава МОК призвал «сопротивляться политизации спорта», отметил, что «спорт может сделать вклад в уменьшение конфронтации» и констатировал, что «санкции могут и должны вводиться только в отношении тех, кто несет ответственность за какое-то действие».

— Спортсмены не должны страдать по политическим причинам, — заключил Бах, но сделал из этого парадоксальный вывод о том, что снимать отстранение от соревнований с россиян и белорусов пока рано.

Очевидно, что такая двойственная позиция олимпийского чиновника связана с его пониманием незаконности санкций с одной стороны и опасением критики в западных СМИ в случае поддержки России — с другой.

— МОК должен объединять спорт. Томас сам олимпийский чемпион, участвовал в Олимпиаде-1980 в Москве, которую многие бойкотировали в свое время. А теперь поддерживает отстранение наших спортсменов. Это непоследовательная позиция, — отметил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов. — Мы до сих пор не получили от МОК юридического обоснования санкций в отношении наших спортсменов. Считаю, что у Баха нет никаких оснований, чтобы заявлять о них. Тем более рекомендовать это международным федерациям, которые должны быть независимы. Понятно, что надо добивать решения в пользу выступления наших спортсменов на всех соревнованиях.

Во время Генассамблеи представители Шри-Ланки и Панамы высказались за отмену скандальных рекомендаций МОК, но в итоговые документы АНОК их мнение не попало. И в целом заседание в Сеуле не предполагало никаких решений на этот счет. Что-то может кардинально поменяться не раньше декабрьской сессии Международного олимпийского комитета.

Тем не менее глава ОКР сказал спасибо тем, кто отстаивал наши права. «Мы благодарны за поддержку всем, кто публично высказывается за отмену санкций в отношении наших спортсменов. И это мнение звучит всё громче», — написал Станислав Поздняков в соцсетях.

Сам руководитель Олимпийского комитета России жестких заявлений на Генассамблее не делал. Его выступление было посвящено «изучению передового опыта НОКов, а также разработке новых форматов мероприятий и проектов по продвижению олимпийской культуры и образования». Хотя сам факт того, что представитель нашей страны, несмотря ни на что, всё-таки принял деятельное участие в столь глобальном форуме — это хороший знак.