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Нота прогресса: Россия примет участие в Генассамблее олимпийских комитетов

Делегация ОКР вылетела в Сеул, несмотря на сопротивление ряда стран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Сеуле 18 октября открывается заседание Генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Несмотря на сопротивление ряда стран, в ней примут участие делегации России и Белоруссии. Накануне Латвия предприняла последнюю попытку давления на АНОК, объявив бойкот заседанию. Но это ничего не изменило. При этом участие России в Генассамблее поддержала, в частности, Португалия, сообщил портал Inside the Games. А это страна, которая не отличается пророссийской позицией. Ранее против отстранения наших спортсменов от соревнований выступил олимпийский чемпион по фехтованию Паоло Миланоли. Всё это говорит о том, что спортивное сообщество постепенно меняет свое мнение в отношении санкций против России, считают эксперты.

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Призывы из Европы

Делегация Олимпийского комитета России (ОКР) 17 октября вылетала в Сеул, где примет участие в заседании Генеральной ассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК). Об этом «Известиям» сообщил глава ОКР Станислав Поздняков. Ежегодное мероприятие организации, объединяющей олимпийские комитеты 206 стран, пройдет в столице Южной Кореи с 18 по 21 октября.

— Это самая большая подобная площадка в мире спорта. Ее основной задачей будет избрание руководства АНОК во главе с президентом. В работе ассамблеи мы будем принимать непосредственное участие как полноправный член мирового олимпийского движения. Помимо этого, я выступлю на исполкоме АНОК с отчетом о работе возглавляемой мной комиссии по образованию и культуре за прошедший год, — рассказал Станислав Поздняков.

По его словам, в ходе Генассамблеи он также проведет «ряд важных встреч с партнерами из олимпийских комитетов разных стран по реализации действующих меморандумов о сотрудничестве».

Примет участие в заседаниях Генассамблеи АНОК и делегация Белоруссии. Хотя все последние недели перед саммитом ряд стран делали всё возможное, чтобы не допустить представителей двух наших стран в Сеул.

Так, по данным авторитетного портала Inside the games, после того как оргкомитет Генассомблеи подтвердил участие России и Белоруссии (а это произошло еще в начале сентября), свое негативное отношение к этому высказали олимпийские комитеты как минимум 11 стран и автономных территорий — Швейцарии, Черногории, Косово, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Гренландии и Фарерских островов.

Нота прогресса
Олимпиада логотип
Фото: Getty Images/Peter Kneffel/picture alliance

Но этот список, очевидно, неполный. Это стало понятно после того, как последнюю попытку не допустить Россию и Белоруссию к мероприятию в Сеуле 17 октября совершила Латвия. Олимпийский комитет этой страны (LOK) объявил о бойкоте Генассамблеи АНОК в случае допуска к заседаниям этих двух стран.

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«В преддверии Генеральной ассамблеи АНОК, которая пройдет в Сеуле, Олимпийский комитет Латвии совместно с олимпийскими комитетами Польши, стран Балтии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании и Исландии обратился в совет АНОК с призывом отстранить от участия в Генассамблее представителей России и Белоруссии, — сообщает пресс-служба LOK. — Национальные олимпийские комитеты этих стран поддерживают текущие рекомендации о неучастии России и Белоруссии в спортивных мероприятиях. LOK принял решение не участвовать в генеральной ассамблее АНОК, если в ней примут участие представители России и Белоруссии».

Такая позиция стран Балтии и Скандинавии не выглядят неожиданностью. Так, Норвегия пытается бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики и даже малозначительное заседание технического комитета Международной лыжной федерации только из-за появления на нем наших граждан. Великобритания, Латвия и Эстония не пускают на свою территорию российских теннисистов даже для выступления в нейтральном статусе и т.д.

Полупозиция Баха

Весной практически все международные федерации по рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) запретили сборным России и Белоруссии участвовать в своих турнирах. В некоторых дисциплинах, таких как автоспорт, велоспорт, теннис и шахматы, россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Но постепенно ситуация меняется. Так, Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов ко всем своим соревнованиям. Причем не в нейтральном статусе, а с флагом и гимном. Первым большим стартом для российских боксеров станет чемпионат мира – 2023 в Ташкенте. Также в нашу защиту стали высказываться элитные спортсмены из других стран. Олимпийский чемпион Сиднея-2000 по фехтованию Паоло Миланоли заявил, что «заставлять спортсмена стартовать под нейтральным флагом — преступление не против отдельного государства, а против всего человечества». Миланоли призывает не смешивать спорт и политику.

Нота прогресса
флаги РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

«Свободные мысли формируются с помощью свободной информации, — заявил итальянец в интервью «Спорт-Экспресс» — С другой стороны, во всем — от чрезвычайной ситуации с COVID-19 до ситуации на Украине — информация на Западе, похоже, диктуется одним голосом. Решение об исключении паралимпийских и олимпийских спортсменов представляется серьезным, бесполезным, аморальным и даже нелепым. Одним словом, это неприемлемо».

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Комментируя недавнее заявление главы МОКа Томаса Баха о том, что спортсмены из России и Белоруссии могут быть допущены к соревнованиям, если осудят события на Украине, итальянский спортсмен высказал мнение, что чиновник занимает «полупозицию», чтобы сохранить свой пост.

«Мистеру Баху было очень трудно принять этичное, честное и спортивное решение — и в то же время сохранить свое кресло. Из-за этого возникают полупозиции, которые абсолютно бессмысленны. Например, эти нейтральные флаги, хотя нет флагов без родины. И идея допуска спортсменов по политическим взглядам», — считает Паоло Миланоли.

Генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле обсудит многие насущные вопросы относительно будущего олимпийского движения, а также пройдут выборы президента и высшего руководства АНОК. С 2018 года организацию возглавляет представитель Фиджи Робин Митчелл.

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