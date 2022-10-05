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Невидимая рука ринга: российский бокс восстановлен в правах

На международных турнирах будут наши спортсмены, триколор и гимн
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов ко всем своим соревнованиям. Причем не в нейтральном статусе, а с флагом и гимном. Это прорыв в условиях санкций и позиции МОКа, который еще в феврале рекомендовал всем федерациям отстранить Россию от международных турниров. Первым большим стартом для российских боксеров станет чемпионат мира – 2023 в Ташкенте. А единственный турнир, в котором они всё же не примут участия, — Олимпийские игры 2024 года в Париже. Почему Олимпиада стоит особняком и последуют ли примеру IBA другие международные федерации — в материале «Известий».

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Создали прецедент

Совет директоров Международной ассоциации бокса проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, а также призвала к мирному урегулированию конфликтов. «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

IBA отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях в марте — из-за ситуации на Украине и рекомендаций МОКа. Теперь же боксеры из России и Белоруссии смогут принимать участие во всех турнирах под эгидой IBA, в частности в чемпионате мира, который пройдет в Ташкенте в 2023 году. А вот чемпионат Европы россияне и белорусы уже пропустили — он состоялся в Ереване в мае этого года.

Наши и белорусские спортсмены смогут выступать под флагами своих стран, а в случае победы их будут чествовать исполнением национальных гимнов.

Невидимая рука ринга
бокс
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Радостно слышать такие новости, особенно сейчас, — рассказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. — Спорт должен оставаться вне политики, а все атлеты — выступать в действительно равных условиях. На мой взгляд, отменяя «бан» России на соревнованиях, Международная боксерская ассоциация приняла единственно верное решение. И такой позиции должны придерживаться все остальные организации и объединения, которые по-настоящему нацелены на развитие спорта в мире, а не на политические игры в угоду чьим-то интересам. Надеюсь, в скором будущем мы увидим и другие подобные примеры.

Схожую точку зрения высказал бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов в первом полусреднем весе Константин Цзю.

— Не удивлен такому решению. Здравый рассудок и справедливость восторжествовали, — сказал эксперт. — Мы этого ждали. Это решит много вопросов. Ребятам теперь предстоит больше работать. Сейчас должны доказать. Вперед! Может ли это спровоцировать цепочку допуска наших спортсменов другими федерациями? Если есть сильный лидер, так и произойдет. Создан прецедент, от него будем отталкиваться. Надеюсь, это решение станет примером и другим спортивным международным организациям.

По примеру IBA

При этом снятие запрета не распространяется на олимпийский боксерский турнир. Традиционно правом его проведения МОК наделял именно Международную ассоциацию бокса. Но в 2019 году в IBA случился серьезный управленческий кризис, и в итоге МОК отлучил ассоциацию от Олимпиады. Бокс там пока присутствует, но организует отборочные соревнования и сам турнир непосредственно МОК.

Невидимая рука ринга
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Альберт Батыргазиев (справа) перед началом полуфинального поединка против Ласаро Альвареса (Куба) на соревнованиях по боксу среди мужчин в весовой категории до 57 кг на XXXII летних Олимпийских играх.

Член сборной ОКР Альберт Батыргазиев перед началом поединка на соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Токио, Япония, 2020 год

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Ход Кремлева: как россиянин сохранил пост главы международного бокса
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С 2020 года Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев. По мнению Международного олимпийского комитета, он не решил всех проблем. В конце сентября МОК настаивал на внеочередных выборах президента IBA, но 106 делегатов конгресса из 146 проголосовали против этого решения и выразили вотум доверия Кремлеву.

Смелое решение может стоить боксу исключения из олимпийской программы с 2028 года. Впрочем, сегодня бокс демонстрирует, что спорт выше, чем политика, считает сам Умар Кремлев.

— Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры, — отметил президент IBA. — Мы, Международная ассоциация бокса, боксерская семья, демонстрируем сегодня, что мы независимы, защищаем спортсменов, должны дать всем им равные условия. Для спортсменов важно, когда играет гимн и поднимается их флаг. А медали, которые им вешают, это уже вторично.

Кремлев выразил мнение, что другие международные спортивные федерации должны последовать примеру IBA, и призвал их сделать это незамедлительно.

— Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Всех призываю присоединяться к нашим решениям, — подчеркнул он.

Невидимая рука ринга
бокс
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
«Мы надеемся на участие в Олимпийских играх – 2024»
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Пока же крупные федерации большинства других видов спорта запрещают российским и белорусским спортсменам выступать в своих турнирах. За исключением разве что теннисистов, шахматистов и самбистов. Они соревнуются под нейтральным флагом.

Возможно, в ближайшее время число этих видов спорта расширится. В середине сентября трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев рассказал «Спорт-Экспрессу», что с 2023 года российские и белорусские борцы, скорее всего, будут допущены до турниров Объединенного мира борьбы (т.е. чемпионаты мира, Европы и т.п.).

— Есть такая инсайдерская информация — я не могу утверждать, но знаю ситуацию изнутри на самом высоком уровне, — подчеркнул тогда Сайтиев. — Руководством Федерации спортивной борьбы России проведена очень серьезная работа. Надеюсь, что со следующего года сборные команды России и Белоруссии смогут участвовать в международных форумах.

Напомним, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начавшейся 24 февраля специальной военной операции на Украине.

Невидимая рука ринга
бокс
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Глава ОКР назвал призыв главы МОК к спортсменами из РФ нарушением Олимпийской хартии

30 сентября глава МОКа Томас Бах заявил, что российским спортсменам, не поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса, нужно разрешить участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Тогда глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива президента МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил. Инициативу же предложить российским спортсменам обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на нейтральный статус выступлений на международной арене он назвал унизительной.

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