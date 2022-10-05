Невидимая рука ринга: российский бокс восстановлен в правах

Международная ассоциация бокса (IBA) допустила россиян и белорусов ко всем своим соревнованиям. Причем не в нейтральном статусе, а с флагом и гимном. Это прорыв в условиях санкций и позиции МОКа, который еще в феврале рекомендовал всем федерациям отстранить Россию от международных турниров. Первым большим стартом для российских боксеров станет чемпионат мира – 2023 в Ташкенте. А единственный турнир, в котором они всё же не примут участия, — Олимпийские игры 2024 года в Париже. Почему Олимпиада стоит особняком и последуют ли примеру IBA другие международные федерации — в материале «Известий».

Создали прецедент

Совет директоров Международной ассоциации бокса проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, а также призвала к мирному урегулированию конфликтов. «IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия», — говорится в пресс-релизе ассоциации.

IBA отстранила россиян и белорусов от участия в международных соревнованиях в марте — из-за ситуации на Украине и рекомендаций МОКа. Теперь же боксеры из России и Белоруссии смогут принимать участие во всех турнирах под эгидой IBA, в частности в чемпионате мира, который пройдет в Ташкенте в 2023 году. А вот чемпионат Европы россияне и белорусы уже пропустили — он состоялся в Ереване в мае этого года.

Наши и белорусские спортсмены смогут выступать под флагами своих стран, а в случае победы их будут чествовать исполнением национальных гимнов.

Невидимая рука ринга Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— Радостно слышать такие новости, особенно сейчас, — рассказал «Известиям» депутат Госдумы РФ, олимпийский чемпион по вольной борьбе Артур Таймазов. — Спорт должен оставаться вне политики, а все атлеты — выступать в действительно равных условиях. На мой взгляд, отменяя «бан» России на соревнованиях, Международная боксерская ассоциация приняла единственно верное решение. И такой позиции должны придерживаться все остальные организации и объединения, которые по-настоящему нацелены на развитие спорта в мире, а не на политические игры в угоду чьим-то интересам. Надеюсь, в скором будущем мы увидим и другие подобные примеры.

Схожую точку зрения высказал бывший абсолютный чемпион мира среди профессионалов в первом полусреднем весе Константин Цзю.

— Не удивлен такому решению. Здравый рассудок и справедливость восторжествовали, — сказал эксперт. — Мы этого ждали. Это решит много вопросов. Ребятам теперь предстоит больше работать. Сейчас должны доказать. Вперед! Может ли это спровоцировать цепочку допуска наших спортсменов другими федерациями? Если есть сильный лидер, так и произойдет. Создан прецедент, от него будем отталкиваться. Надеюсь, это решение станет примером и другим спортивным международным организациям.

По примеру IBA

При этом снятие запрета не распространяется на олимпийский боксерский турнир. Традиционно правом его проведения МОК наделял именно Международную ассоциацию бокса. Но в 2019 году в IBA случился серьезный управленческий кризис, и в итоге МОК отлучил ассоциацию от Олимпиады. Бокс там пока присутствует, но организует отборочные соревнования и сам турнир непосредственно МОК.

Невидимая рука ринга Член сборной ОКР Альберт Батыргазиев перед началом поединка на соревнованиях по боксу на Олимпийских играх в Токио, Япония, 2020 год Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

С 2020 года Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлев. По мнению Международного олимпийского комитета, он не решил всех проблем. В конце сентября МОК настаивал на внеочередных выборах президента IBA, но 106 делегатов конгресса из 146 проголосовали против этого решения и выразили вотум доверия Кремлеву.

Смелое решение может стоить боксу исключения из олимпийской программы с 2028 года. Впрочем, сегодня бокс демонстрирует, что спорт выше, чем политика, считает сам Умар Кремлев.

— Когда начинается спорт, заканчиваются политические игры, — отметил президент IBA. — Мы, Международная ассоциация бокса, боксерская семья, демонстрируем сегодня, что мы независимы, защищаем спортсменов, должны дать всем им равные условия. Для спортсменов важно, когда играет гимн и поднимается их флаг. А медали, которые им вешают, это уже вторично.

Кремлев выразил мнение, что другие международные спортивные федерации должны последовать примеру IBA, и призвал их сделать это незамедлительно.

— Наша задача как спортивных функционеров — защищать наших любимых спортсменов и быть миротворцами во всем, призывать всех к миру. Спорт для этого и создан, чтобы нести в мир добро. Всех призываю присоединяться к нашим решениям, — подчеркнул он.

Невидимая рука ринга Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Пока же крупные федерации большинства других видов спорта запрещают российским и белорусским спортсменам выступать в своих турнирах. За исключением разве что теннисистов, шахматистов и самбистов. Они соревнуются под нейтральным флагом.

Возможно, в ближайшее время число этих видов спорта расширится. В середине сентября трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Бувайсар Сайтиев рассказал «Спорт-Экспрессу», что с 2023 года российские и белорусские борцы, скорее всего, будут допущены до турниров Объединенного мира борьбы (т.е. чемпионаты мира, Европы и т.п.).

— Есть такая инсайдерская информация — я не могу утверждать, но знаю ситуацию изнутри на самом высоком уровне, — подчеркнул тогда Сайтиев. — Руководством Федерации спортивной борьбы России проведена очень серьезная работа. Надеюсь, что со следующего года сборные команды России и Белоруссии смогут участвовать в международных форумах.

Напомним, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начавшейся 24 февраля специальной военной операции на Украине.

Невидимая рука ринга Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

30 сентября глава МОКа Томас Бах заявил, что российским спортсменам, не поддерживающим спецоперацию по защите Донбасса, нужно разрешить участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Тогда глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива президента МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил. Инициативу же предложить российским спортсменам обменять свою национальную принадлежность и гражданскую позицию на нейтральный статус выступлений на международной арене он назвал унизительной.