Личное сомнение: попадут ли наши спортсмены на Игры-2024

Участие россиян в летней Олимпиаде-2024 в Париже маловероятно, заявил в интервью The Guardian Крейг Риди, бывший президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и экс-вице-президент МОК. Международный олимпийский комитет поспешил назвать эти слова личным мнением сэра Риди. Однако, стоит учитывать, что тот до сих пор сохраняет определенное влияние в мировом спорте. Вопрос участия наших спортсменов в Играх-2024 стоит остро уже сейчас. В этом году начнутся квалификационные соревнования — отбор к парижской Олимпиаде. И не ясно, успеют ли Россию разбанить к их старту.

Фактор Риди

Пока трудно разобраться, насколько слова Риди отображают настроения всего МОК. 81-летний функционер уже давно не занимает значимых постов. Формально шотландец является почетным членом МОК, но реальной власти это не дает. Тем не менее, влияние на некоторые центры принятия решений в олимпийском комитете и международных спортивных федерациях у Крейга есть.

В 1992-2005 годах он возглавлял Британскую олимпийскую ассоциацию, один из самых влиятельных национальных олимпийских комитетов в мире, в 1994 году стал членом МОК, а в 2012-2016 годах занимал пост вице-президента организации. Высшая точка его карьеры — работа президентом ВАДА в 2014-2019 годах. О влиятельности Риди говорит тот факт, что именно он сумел добиться включения бадминтона в олимпийскую программу. К этому виду спорта он питает слабость, так как сам им занимался.

Многие функционеры, с помощью которых он продавливал значимые решения, до сих пор на руководящих постах. И теоретически Риди может публично ретранслировать их точку зрения по российскому вопросу. Именно с приходом британца на пост президента ВАДА началась беспрецедентная в истории спорта атака на отдельную страну.

При нем начались расследования в отношении российской легкой атлетики, которые привели к созданию комиссии под председательством первого президента ВАДА Ричарда Паунда. Итог ее работы — санкции против Всероссийской федерации легкой атлетики, Российского антидопингового агентства и Московской антидопинговой лаборатории в ноябре 2015 года. А в 2016 году, когда сбежавший в США экс-глава лаборатории Григорий Родченков заявил о том, что использования допинга в России поддерживалось на государственном уровне, именно Риди инициировал создание знаменитой комиссии Ричарда Макларена.

Как результат всех этих расследований — недопуск легкоатлетов до летней Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и участие российских спортсменов на зимних Олимпиадах 2018, 2022 и летних Играх 2020 года только в нейтральном статусе.

— Публично Риди не был таким жестким критиком России, как, к примеру, Паунд, рьяно призывавший к самым серьезным санкциям — заявил «Известиям» почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев. — Но так или иначе, он управлял ВАДА, когда пошла вся эта атака на наш спорт. И, очевидно, Крейг отражает позицию наиболее активных антироссийских людей в МОК. А вот составляют ли они там большинство, мне трудно сказать. К тому же, сейчас ситуация такая, что давление на МОК в российском вопросе колоссальное. И нам необходимо находить самые разнообразные юридические и дипломатические способы, чтобы добиться допуска своих спортсменов до Олимпиады.

Время поджимает

После начала специальной военной операции на Украине МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований. Не все полностью исполнили эти указания. Например, теннисисты, дзюдоисты и велогонщики могут выступать под нейтральным флагом. И есть шанс, что они примут участие в олимпийских отборах.

Но, к примеру, в гандболе отборочный турнир стартует в ноябре. И на него допуска у российских сборных пока нет.

В части видов спорта отборы пройдут за пару месяцев до Олимпийских игр, поэтому у российских чиновников есть почти два года, чтобы отстоять некоторых спортсменов.

— Я уверена, что не все в МОК и международных федерациях жестко настроены против России, — сказала «Известиям» олимпийская чемпионка-2006 по конькобежному спорту Светлана Журова. — Ведь те же самые чиновники допускали наших спортсменов до соревнований при всей допинговой истерии вокруг России. Пускай до Олимпиады допускали только под нейтральными флагами, но на чемпионатах мира и Европы многие наши выступали под своей национальной символикой. И это было при том давлении, что оказывалось на международных чиновников. Конечно, после 24 февраля давление только усилилось, и все стало сложнее. Но я все же надеюсь, что постепенно люди начнут успокаиваться и объективно смотреть на вещи. Поэтому нашим спортивным руководителям нельзя прекращать работу ни на минуту и через суды, а также переговоры с федерациями и МОК добиваться снятия санкций с наших ребят. Пока ничего не потеряно, надо прикладывать все усилия для отстаивания наших интересов.

ХХХIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.