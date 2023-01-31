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В Латвии заявили о намерении бойкотировать Олимпийские игры при участии России

В Латвийском олимпийском комитете заявили, что в стране намерены бойкотировать Олимпийские игры с участием России и Белоруссии
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Латвия не стала бы участвовать в Олимпийских играх, если к участию в них допустили спортсменов из России и Белоруссии. Об этом 30 января заявил председатель Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) Жоржс Тикмерс в эфире Латвийского телевидения.

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«Позиция Латвии такова: если бы эти Олимпийские игры проходили сейчас и ожидалось, что в них примут участие спортсмены из России и Белоруссии, я думаю, что сборная Латвии на эти Игры не поехала бы», — сказал он.

По словам Тикмерса, ЛОК намерен предложить латвийским спортивным федерациям обратиться в международные организации с призывом не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в олимпийских квалификационных соревнованиях.

«Даже с учетом выполнения требований нейтралитета Международного олимпийского комитета (МОК), которым должны были соответствовать российские спортсмены, неясно, как их можно было проверить», — добавил глава олимпийского комитета.

Накануне МОК одобрил концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. В комитете отметили, что данная концепция поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и уже показала себя на практике во время теннисного чемпионата Australian Open. После этого МОК подвергся критике со стороны Киева.

Однако представители Международного олимпийского комитета отвергли критику со стороны украинских властей, обрушившихся на организацию после допуска российских спортсменов к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Заявления Киева они назвали «Клеветническими» и отказались от дальнейших комментариев по этому вопросу.

28 января Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины заявил о том, что обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в 2024 году. Депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк сообщил, что в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные турниры, Украина не будет в них участвовать до прекращения конфликта.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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