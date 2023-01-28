Национальный олимпийский комитет Украины обсудит возможность бойкота ОИ в Париже

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом в субботу, 28 января, заявил депутат Верховной рады олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.

Он пояснил, что 3 февраля пройдет внеочередная генеральная ассамблея НОК Украины, где будет подниматься этот вопрос. Бойкотировать ОИ-2024 на Украине хотят в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные спортивные турниры до прекращения конфликта.

«Всё идет к тому, что спортсменов вернут на международные турниры, так что это событие будет иметь серьезные последствия», — написал Беленюк в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах допустил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в ОИ-2024 под нейтральным флагом. По его словам, отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Бах также отметил, что Украина хочет не только изолировать Россию как государство, но и полностью изолировать всех россиян.

26 января парижский мэр Анн Идальго также призвала допустить россиян к ОИ-2024 под нейтральным флагом. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований.

За день до этого в МОКе уведомили о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.