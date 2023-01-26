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Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024
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Мэр Парижа выступила за участие россиян в Олимпиаде-2024

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Мэр Парижа Анн Идальго призвала допустить российских спортсменов к Олимпийским играм в 2024 году, которые пройдут в столице Франции, но под нейтральным флагом. Об этом она заявила 26 января в эфире телеканала France 2.

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По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований. В связи со сложившейся ситуацией российскую делегацию необходимо допустить до участия, но не под своим флагом, считает Идальго. Кроме того, она подчеркнула, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества.

Глава Парижа также выразила надежду, что к моменту начала Олимпиады конфликт на Украине уже закончится.

25 января в МОК сообщили, что рассмотрят возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), до соревнований в нейтральном статусе, сообщает «Спорт-Экспресс».

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

В начале декабря прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на ОИ-2024 всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта.

В этом же месяце официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс напомнил, что исполком организации оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

Еще 28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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