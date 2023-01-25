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Песков высказался об инициативе МОК по допуску российских спортсменов к турнирам

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Фото: REUTERS/Laurent Gillieron
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Слишком много политики даже в формулировках инициативы, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске россиян до международных соревнований 25 января.

МОК назвал условия возвращения российских спортсменов к соревнованиям

«Считаю невозможным комментировать до рассмотрения. Нужно смотреть, что будет принято. Пока в глаза бросается одно — даже в формулировках инициативы слишком много политики, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи», — приводит слова Пескова «РБК Спорт».

Ранее в этот день исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 22 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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