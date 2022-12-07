Глава МОКа заявил о желании Макрона видеть все страны на ОИ-2024 в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на Олимпийских играх 2024 года в Париже всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта. Об этом заявил в среду, 7 декабря, глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Он обратил внимание также на то, что Генеральная ассамблея ООН, куда входят Россия, Белоруссия и Украина, признала важность организации соревнований в духе мира.

«Президент Макрон заявил, что спорт не должен был политизирован, и подчеркнул в отношении Олимпиады и Паралимпиады 2024 года, что представители всех стран должны участвовать в них», — указал Бах на пресс-конференции в МОКе.

ХХХIII летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Несколько дней назад, 5 декабря, официальный представитель МОКа Марк Адамс напомнил, что Исполком комитета оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

В связи с этим остро встал вопрос квалификации к Олимпийским играм – 2024 в Париже. Из-за отстранения, наложенного МОКом, в Париж смогут поехать лишь единицы, отмечал Адамс.

15 ноября российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал лицемерием слова Баха, который заявил, что выступает за нейтральность в спорте и что до Олимпийских игр необходимо допускать всех спортсменов.

Как отметил Карякин, в действительности у россиян нет возможности выступать под своим флагом. Единственный такой пример, по словам гроссмейстера, это федерация бокса, «которая выбила возможность для своих спортсменов».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.