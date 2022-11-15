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Карякин назвал лицемерием заявление главы МОК о России на саммите G20

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал лицемерием слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о политизации в спорте.

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Карякин прокомментировал заявление Баха, сделанное на саммите G20. Он сообщил, что выступает за нейтральность в спорте, и что до Олимпийских игр необходимо допускать всех спортсменов.

«Его заявление — очередное лицемерие, он говорит, что спорт вне политики, но при этом идет полное отстранение россиян и мы вынуждены выступать под нейтральным флагом без гимна. Я в таком формате выступать не буду», — заявил Карякин в интервью «РИА Новости» 15 ноября.

Он отметил, что в действительности у россиян нет возможности выступать под своим флагом. Единственный такой пример, по словам гроссмейстера, это федерация бокса, «которая выбила возможность для своих спортсменов».

Карякин также заявил, что не верит ни одному слову Баха. По его мнению, он скорее поддерживает «какие-то нетрадиционные вещи», чем Россию с ее спортсменами.

19 октября Бах заявил, что меры по недопуску спортсменов из России и Белоруссии на международные старты будут продлены. Тогда он отметил, что основой миссии МОК «остаются соревнования без политической подоплеки», однако организация якобы оказалась перед «неразрешимой дилеммой».

13 октября министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск спортсменов из России и Белоруссии к летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Он подчеркнул, что ряд международных федераций уже допустили спортсменов из Белоруссии и РФ к соревнованиям.

30 сентября Бах в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной операции, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе. По его словам, цель МОКа — вернуть спортсменов к участию в соревнованиях, однако это будет непросто, так как спорт все больше становится поводом для политического возмездия.

После этого председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил.

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