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МОК продлил санкции против российских и белорусских спортсменов

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил о продлении мер по недопуску спортсменов из России и Белоруссии на международные старты. Об этом он сообщил 19 октября на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле.

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«Мы по-прежнему рекомендуем не разрешать российским и белорусским спортсменам принимать участие в каких-либо международных состязаниях», — отметил он.

По словам Баха, основой миссии МОК «остаются соревнования без политической подоплеки», однако организация якобы оказалась перед «неразрешимой дилеммой».

«Но сейчас единственным способом для того, чтобы продолжать выполнять нашу миссию, были рекомендации международным федерациям о неучастии спортсменов в соревнованиях только из-за их паспорта. Отменять их не время», — цитирует Баха «Спорт-Экспресс».

В работе генассамблеи принимают участие делегации из России и Белоруссии. При этом против этого выступили как минимум 11 стран и автономных территорий — Швейцарии, Черногории, Косово, Эстонии, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Гренландии и Фарерских островов.

13 октября министр спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск спортсменов из России и Белоруссии к летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Он подчеркнул, что ряд международных федераций уже допустили спортсменов из Белоруссии и РФ к соревнованиям.

30 сентября Бах в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной операции, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе. По его словам, цель МОКа — вернуть спортсменов к участию в соревнованиях, однако это будет непросто, так как спорт все больше становится поводом для политического возмездия.

После этого председатель Олимпийского комитета России Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил.

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