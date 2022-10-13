Минспорт надеется на допуск спортсменов РФ и Белоруссии к олимпиаде в 2024 году

Глава министерства спорта РФ Олег Матыцин выразил надежду на допуск спортсменов из России и Белоруссии к летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Об этом он заявил 13 октября на пленарном заседании международного конгресса «Ценности, традиции и новации в современном спорте» в Минске.

«Надеюсь, будем допущены. <…> Политизация спорта далее невозможна, это порождает кризис всего олимпийского движения», — рассказал министр, отвечая на вопрос о допуске к летним Олимпийским играм в Париже в 2024 году белорусских и российских спортсменов.

Матыцин напомнил, что ряд международных федераций уже допустили спортсменов из Белоруссии и РФ к соревнованиям.

В рамках своего выступления глава Минспорта также отметил большой потенциал сотрудничества между спортивными федерациями России и Белоруссии. По его словам, такая совместная работа является примером для других стран.

30 сентября глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что российских спортсменов, которые дистанцировались от специальной операции, необходимо допустить до международных турниров в нейтральном статусе. По его словам, цель МОКа — вернуть спортсменов к участию в соревнованиях, однако это будет непросто, так как спорт всё больше становится поводом для политического возмездия.

В тот же день глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков указал на то, что инициатива главы МОКа принуждает к нарушению законов России и Олимпийской хартии. Он также отметил, что спортсменов недопустимо использовать в качестве заложников в интересах удовлетворения геополитических сил.

На следующий день Матыцин заявил, что предложение главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха идет вразрез с олимпийскими принципами.

В начале сентября глава Минспорта РФ заявил, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры, для того чтобы убедить МОК и международные федерации в том, что без российских спортсменов Олимпийские игры потеряют свою значимость.

МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях после начала спецоперации по защите Донбасса.