Искусственный отпор: смогут ли наши волейболисты попасть на Игры-2024

Международная федерация волейбола (FIVB) составила список участников квалификации к Олимпиаде 2024 года в Париже. В нем — по 24 лучшие мужские и женские сборные, отобранные по наивысшему рейтингу. Из сильнейших нет только России и Франции. При том, что именно эти команды были финалистами прошлого олимпийского турнира у мужчин. Но если французские сборные отсутствуют в заявке, так как сыграют в Париже в качестве хозяев, то россиян не включили в список из-за отстранения от международных стартов. Значит ли это, что наши сборные потеряли все шансы отобраться на ОИ-2024? Оказывается, что нет.

Рейтинг правит

Отсутствие сборных России в списках отбора к Парижу-2024 — не окончательный приговор. Формально шансы поехать во Францию остаются. Всё из-за новой системы квалификации. Согласно ей, важную роль в распределении квот играют мировые рейтинги. Количество участников Олимпиады в Париже останется прежним — по 12 в мужском и женском турнирах. Одна команда определяется автоматически — это Франция, как хозяйка турнира. Таким образом, вакантными остается 11 путевок.

Шесть из них будут распределены в трех квалификационных турнирах. Эти соревнования пройдут в сентябре и октябре 2023 года. В них примут участие по восемь сборных, которые отобраны согласно рейтингу FIVB. Две лучшие каждого турнира и станут участниками Олимпийских игр.

Оставшиеся пять путевок поделят в июне 2024 года с применением географического принципа. В первую очередь их получат те континенты, которые не представлены или слабо представлены на олимпийском турнире. И завоевать их можно будет на континентальных турнирах. В нашем случае это чемпионат Европы.

По опыту предыдущих Олимпиад, можно предположить, что Европа получит одну, максимум — две путевки. Это значит, что сборным России — и мужской и женской — сначала надо будет добиться участия в чемпионате континента, а затем либо выиграть его, либо дойти до финала. Путь не простой, но теоретически возможный.

Искусственный отпор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дарья Исаева

При этом по формальному признаку — текущему рейтингу — наши команды могут претендовать на участие в чемпионатах Европы. Наши женщины пока занимают восьмую строчку, а мужчины — пятую. Именно поэтому недопуск к квалификационным турнирам еще не лишает сборные России шансов на попадание на Олимпиаду. Остается «малость» — чтобы было политическое решение, позволяющее нашим командам поехать на чемпионаты Европы.

Не спешите хоронить

Еще в начале октября главный тренер мужской сборной Константин Брянский отметил, что возможный пропуск Олимпийских игр-2024 в Париже не станет катастрофой для национальной команды.

— Нет, это не будет катастрофой, — говорил «Известия» Брянский. — Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что это вершина карьеры спортсмена. Признание, что ты лучший из лучших. Это элитный клуб. Так что если даже сама сборная не выступает на международных соревнованиях, это определенный минус, но все равно попадание в сборную мотивирует на прогресс.

Олимпийский чемпион Лондона-2012, игрок «Зенит-Казань» Максим Михайлов назвал ожидаемым заявление FIVB о недопуске россиян до квалификационного турнира Олимпиады-2024 в Париже.

— Конечно плохо отношусь к этому, это уже не спорт, а политика, — сказал Максим Михайлов «Известиям». — Но в принципе новость ожидаема. С другими игроками из сборной России обсуждали возможное отстранение, все считают несправедливым отцеплять команду не по спортивному принципу.

А Всероссийской федерация волейбола опубликовала отдельное заявление, чтобы опровергнуть мнение, что сборные России лишились всех шансов попасть на Олимпиаду. По мнению организации, наши сборные теоретически смогут пробиться на Олимпиаду не только через чемпионаты Европы, но даже заскочить на подножку уходящего поезда квалификационных турниров.

Искусственный отпор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В соответствии с регламентом олимпийского отбора, список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022. Упоминая статус России, в ряде СМИ упущен важный момент — в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию на данный момент. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях. Квалификация же начнется в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору », — говорится в сообщении.

Сборные России по волейболу до своего отстранения от международных соревнований выступали в них весьма успешно. Так, мужчины выигрывали Олимпиаду в Лондоне в 2012 году и едва не повторили этот успех на последних Играх в Токио-2020 — дошли до финала, где только на тай-брейке уступили Франции (2:3). Кроме того, они двукратные чемпионы Европы, победители Лиги наций и обладатели Кубка мира, трехкратные триумфаторы Мировой лиги.