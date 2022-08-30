«Надеемся, за год бан пройдет, и все будет как прежде»

В августе в разных городах России проходит Спартакиада по летним видам спорта, призванная заменить часть международных соревнований, которых лишились наши команды из-за санкций. Среди прочего 28-го завершился турнир по женскому волейболу. Победу в нем одержала сборная Москвы. Команда столицы была составлена из игроков московского «Динамо».

Один из лидеров бело-голубых — Евгения Старцева. Она перешла в «Динамо» в конце прошлого года, спустя три месяца после того, как расторгла контракт с казанским «Динамо–АК Барс», за которое выступала почти десять лет и с которым выиграла все, что можно на клубном уровне, — четыре чемпионата России, пять Кубков России, Кубок ЕКВ-2017, Лига чемпионов-2014 и Клубный чемпионат мира-2014.

За сборную России 33-летняя спортсменка также выиграла все, кроме олимпийских медалей. На ее счету золото чемпионата мира-2010 и чемпионата Европы-2015. Кроме того, на Олимпиаде-2012 в Лондоне ее признали лучшей связующей. В интервью «Известиям» Старцева оценила уровень Спартакиады, рассказала, каково волейболистам выступать в условиях изоляции, а также прокомментировала перемены в своей карьере за последний год.

«Танька играет чуть побольше, я всегда на подхвате»

— Как вы воспринимаете эту Спартакиаду: как часть подготовки к сезону или соревнование, где надо обязательно побеждать?

— Тут и то, и другое. Потому что задача стоит выигрывать. А когда задача стоит выигрывать, это значит, что все серьезно. Ну и, естественно, перед сезоном провести такое количество игр — тоже неплохо. Хорошие спарринги получаются.

— Минспорта РФ позиционировал всю Спартакиаду, в том числе и ее волейбольные турниры, как попытку замены международных стартов. Такие мероприятия хоть как-то компенсируют недостаток игровой практики?

— Тяжело сравнивать международные соревнования, как, например, чемпионат мира или олимпийский отбор, с этим турниром. Это все равно другой уровень. Но в любом случае, для нас это большой плюс. Игровая практика — это всегда хорошо. Мы все время в тонусе. Достаточно тяжелый турнир эта Спартакиада. Игра за игрой каждый день. Это примерно, как на турнирах сборных. Так что все непросто. Надо к Спартакиаде правильно готовиться.

— То, что играют не клубы, а сборные городов, что-то изменило для вас?

— Ничего не изменило, поскольку это те же команды, те же составы, просто под другими названиями. Все прекрасно понимают, что это Спартакиада, поэтому играют регионы. В остальном все то же самое, как когда мы играем клубами в чемпионате России.

— Вы почти не играли в последний год официальных матчей. Можно сказать, что возвращаете сейчас свою лучшую форму?

— Да, в прошлом сезоне я не так много отыграла матчей. Всего три в концовке сезона за «Динамо». Теперь был долгий сбор, мы полтора месяца работали. Сейчас играю, но тоже не так много, так что пока сложно говорить о моей форме. Стараюсь помочь команде. У нас с Романовой (Татьяна Романова — основная связующая «Динамо». — «Известия») взаимозаменяемость: Танька играет чуть побольше, я всегда на подхвате.

«Для моей головы это пошло на пользу»

— Переходя в московское «Динамо», вы подписывали контракт до конца того сезона. Была уверенность, что вам его продлят даже с учетом небольшого количества сыгранных матчей?

— Вы знаете, как-то не думала об этом. На тот момент была задача выиграть чемпионат России. К сожалению, мы проиграли полуфинал (калининградскому «Локомотиву». — «Известия»). Затем была задача завоевать бронзовые медали, и мы их взяли. Все, что я смогла сделать на тот момент, я сделала. Выложилась по максимуму. Не было таких мыслей, что если не сыграю, то не подпишу контракт. Были мысли выиграть. Я пришла в команду, чтобы побеждать. Но в итоге продлили контракт еще на год, за что благодарна клубу.

— В это межсезонье Ирина Воронкова трудоустроилась в Турции. Вы после отстранения России не пытались искать варианты за границей, чтобы играть в еврокубках?

— В этом сезоне нет. После сезона подписала новый контракт с «Динамо» и не искала никаких других вариантов.

— Допускаете такой вариант в будущем, если не произойдет быстрого разбана? Если будут предложения, вам бы хотелось зацепиться за вариант с еврокубками?

— Знаете, будут предложения — будет пища для размышлений. Сейчас у нас сезон только начинается. Посмотрим, как он пройдет, что будет дальше. Надеемся, за год бан пройдет, и все будет как прежде.

— Сильно скажется на всех наших девчонках этот год без практики?

— Это, конечно, не очень хорошо и не очень приятно. У нас волейбол сильный в стране. И наши клубы должны выступать, и побеждать. В Лиге чемпионов, в сборной. Конечно, это все печально. Нам остается все принять и надеяться, что все это скоро закончится. И мы будем радовать себя и всех болельщиков на международной арене.

— Единственное, что вы за карьеру не выиграли — это медали Олимпиады. В связи с этим принципиально дотянуть до Олимпиады-2024 в Париже, если Россия туда поедет?

— Не думаю об этом. Понимаю, что всего два года осталось, но не думаю об этом. Планировать что-то тяжело в связи со всей ситуацией. Работаю, а дальше будет видно.

— Уходя год назад из «Динамо-Ак Барса» после почти десяти лет игры в Казани, вы сказали, что вам надо выйти из зоны комфорта. Ожидания оправдались?

— Да, я получила то, что ожидала. Это был для меня новый вызов. После четырех месяцев без волейбола… Скажу так, эта пауза пошла мне на пользу. Может, последние полгода я не так много играю, но для меня, для моей головы это пошло на пользу.