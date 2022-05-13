Утешение легенды: Николай Карполь увез серебро из Калининграда

Калининградский «Локомотив» 12 мая одержал победу над свердловской «Уралочкой-НТМК» в пятом матче финальной серии чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги. Решающая встреча проходила в Калининграде и завершилась со счетом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7). Оказавшись без матчей еврокубков, российские клубы выдали самый зрелищный за многие годы плей-офф национального чемпионата. Здесь было все — крушение фаворитов, неожиданные результаты, темные лошадки, упорные пятисетовые матчи, борьба до последнего мяча. В итоге два «Динамо» — из Москвы и Казани, — занявшие два первых места по итогам регулярного чемпионата, разыграли только бронзу. А украшением всего сезона стала финальная серия между «Локомотивом» и «Уралочкой» знаменитого Николая Карполя.

Возвращение Карполя

Калининградский клуб в прошлом году прервал десятилетнюю гегемонию динамовских команд на внутренней арене и выиграл первое чемпионство. Теперь же его пришлось защищать против самой титулованной команды страны. Впрочем, основная часть громких успехов «Уралочки» осталась в прошлом — последняя из 14 побед в чемпионатах России была одержана командой из Свердловской области еще в 2005 году. Теперь пришла пора возрождения. Как и много лет назад, «Уралочка» бьется за золото, а на ее скамейке прославленный тренер Николай Карполь. Пусть и не в роли главного тренера — этот пост занимает его внук Михаил.

Между прочим, «Уралочка» в регулярке стала только пятой, а могла оказаться и шестой. Тогда с «Локомотивом» пришлось бы встретиться уже в первом раунде плей-офф. Но команда Карполей попала на «Тулицу», проводившую отменный сезон, и не оставила соперницам шансов. А затем разобралась и с казанским «Динамо». Два главных действующих лица уралочек в играх на выбывание — опытная Ксения Парубец и очень ярко сверкнувшая кубинка Сесе Айлама.

Свои козыри были и у «Локомотива». К лучшему игроку прошлого сезона Ирине Воронковой калининградская команда добавила звездную Яну Щербань, завершившую выступления за итальянский «Казальмаджоре». К тому же «Локо» показал по-настоящему чемпионский характер, в каждой серии плей-офф забирая матчи на тай-брейках.

Дали огня

То, что финал будет максимально упорным, стало ясно с первого матча. Он получился настолько равным, что трудно было поверить в счет 3:0. Причем в пользу гостей — не партия не уложилась в лимит 25 очков, и все три раза чуть сильнее была «Уралочка». И это при том, что заполненный зал бешено поддерживал «Локо».

Взяв победу на выезде, уральские девушки могли перевести дух, тогда как «Локомотив» на второй матч вышел мотивированным донельзя. И на протяжении двух с половиной партий доказывал свое превосходство. Хотя затем силами Парубец «Уралочка» вытащила почти безнадежную концовку третьего сета. И смогла, несмотря на итоговый счет 3:1 в пользу хозяек, убедить — в Нижнем Тагиле все будет более чем конкурентно.

Две игры на Урале вышли роскошными. Достаточно сказать, что болельщики, ничуть не менее преданные, чем калининградские, увидели десять сетов волейбола. Для начала «Локо», в третьем матче дважды уступая по партиям, вытащил игру в тай-брейк и победил в нем. Команда Андрея Воронкова получила шанс взять золото на чужой площадке.

Но не тут-то было! В невероятной четвертой встрече, продлившейся более двух часов, «Локо» был буквально в шаге от титула, но остался ни с чем. «Уралочка» вновь дважды вела по партиям, блистала в атаке Парубец, а третий сет хозяйки взяли с невероятным счетом 33:31! Хотя и калининградская команда постоянно напрягала соперниц. Уступая три очка в концовке четвертой партии, «Локо» вновь перевел игру на тай-брейк — и даже имел там два матчбола. Каждый из них мог принести титул, но «Уралочка» отыгралась и в решающем эпизоде закрыла блоком атаку оппоненток. Серия вернулась в Калининград.

Третий тай-брейк

Пятый матч продолжился в том же ключе, что и второй — как будто не было захватывающих битв в Нижнем Тагиле. «Локо» уверенно взял две партии одну за другой, вновь оказавшись на расстоянии вытянутой руки от чемпионства.

Впрочем, сценарии у партий были разными. В первой «Локо», преодолев стартовое волнение, быстро догнал соперниц. Хозяйки отменно играли на блоке, забивали Воронкова и Ежак. Тогда как у «Уралочки» были большие сложности при игре на приеме. В концовке команда из Свердловской области сумела с "-6" подобраться поближе благодаря атакам Айламы, но партия завершилась подачей гостей в сетку.

Этот элемент во втором сете стал настоящим бичом «Уралочки» — раз за разом команда ошибалась, посылала мяч в сетку и на ровном месте дарила очки «Локомотиву». В какой-то момент волейболистки с Урала умудрились запороть четыре подачи подряд. Игра на блоке в этой партии исчезла как класс — одно результативное действие на обе команды. Но зато атаки были зрелищными и разнообразными. «Локо», сразу же захватив инициативу, вел от начала и до конца сета.

В третьем же у хозяек снова включился блок, где блистали Воронкова и Бровкина, раз за разом «чехлившие» Парубец. А у гостей проявился характер. Раз за разом подключая Айламу, «Уралочка» захватила лидерство, достигавшее четырех-пяти мячей. Сложности на подаче, впрочем, не исчезли, и «Локомотив» к середине сета догнал соперниц. А потом еще раз, когда гостьи попытались уйти вперед в концовке. Начались «качели», у «Локо» был матчбол, но опять удачливее в такой игре оказалась «Уралочка» — партию закрыли два подряд эйса Смирновой.

После этого Парубец и компания закономерно почувствовали себя раскованней и поймали кураж. Четвертая партия до середины шла мяч в мяч, пока гостьи не взяли пять очков подряд как раз на подаче Парубец. В эти минуты шла игра и у Смирновой, и у Котовой, и у Айламы.

Разве могла эта захватывающая серия решиться не на тай-брейке? «Локо» сразу же повел 2:0, соперницы ответили двумя выпадами Айламы. После этого у «Уралочки» снова, как и в первой партии, возникли сложности с приемом, и это позволило хозяйкам оторваться на два-три мяча. К середине партии, после пары неудачных атак гостевой команды и эйса Щербань, отрыв стал угрожающим — 11:5. Шесть мячей в золотом сете — преимущество более чем внушительное и вряд ли отыгрываемое. «Уралочка» билась до конца, но пятый в серии чемпионский мяч «Локомотив» реализовал — сделала это Воронкова. Калининградский клуб отстоял титул, а «Уралочке» — серебро и полное уважение.