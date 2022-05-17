«Мужскую суперлигу планируем расширить до 16 команд»

На прошлой неделе определились победители чемпионата России по волейболу. У мужчин 11 мая московское «Динамо» второй год подряд выиграло «Финал восьми», в решающем матче победив «Локомотив» из Новосибирска (3:2). У женщин плей-офф разыгрывался в классическом формате. В серии между калининградским «Локомотивом» и екатеринбургской «Уралочкой» дело дошло до пятого матча, где чемпион 13 мая определился на тай-брейке (15:11 в пользу представителей Калининграда). Итоги невероятного сезона для «Известий» подвел генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко. Функционер рассказал, что ждет сборные и клубы в ближайшем будущем, кто будет их тренировать и на какой турнир в Россию приедут национальные команды Бразилии и Кубы.

«В женском финале мы увидели битву двух систем»

— Ирония судьбы: оставшись без решающих матчей еврокубков, российские клубы выдали лучший за многие годы плей-офф национальных чемпионатов. Согласны?

— Пожалуй, плей-офф действительно можно назвать самым интересным за последнее время, причем и в мужском чемпионате, и в женском. Матчи на самом деле получились очень яркими. Хотя не стал бы связывать это с тем, что нас лишили еврокубков. Скорее, это результат системной работы, в том числе и со стороны федерации.

— Какие впечатления остались у вас от решающих матчей женской суперлиги, где заведомые фавориты оступились в полуфинале и разыграли бронзу, а «Локомотив» и «Уралочка» выдали захватывающую финальную серию?

— Только положительные. Вы сами видели, какими получились матчи за золото. И очень приятно, что это была не просто равная борьба до последних очков, до последней партии, но и высококлассный волейбол. Причем со стороны обеих команд. Мы увидели две разных системы — комбинационная, самобытная игра «Уралочки» против классического подхода «Локомотива». И это сделало финал еще интереснее.

— У мужчин, где золото взяли московские динамовцы, главные встречи прошли в формате «Финала шести», что скажете о них?

— И здесь мы увидели немало очень ярких, качественных игр. Думаю, этот «Финал шести» по уровню ничем не уступал решающим матчам Лиги чемпионов. Именно по исполнению, чистоте волейбола, показанного командами — максимальные скорости, максимальный риск при небольшом количестве ошибок.

— Вам ближе такая формула или традиционный плей-офф с разъездами?

— Оба варианта хороши, хотя классический формат более спортивный, на мой взгляд. При всей концентрации борьбы и яркости эмоций у «Финала шести» есть немаловажный недостаток — команда может доминировать на протяжении целого сезона, показывать отличный волейбол, но в результате всего одного неудачного матча лишиться шансов на золото. Я сейчас имею в виду казанский «Зенит».

— Среди болельщиков уже начинают приводить волейбольные турниры в пример коллегам из баскетбола, гандбола, хоккея, где конкуренция в борьбе за золото не так высока. У волейбола есть какой-то секрет в этом плане?

— Не хотелось бы никого поучать, да и особых секретов у нас нет. То, что мы увидели в завершившемся сезоне, результат, повторюсь, кропотливой и длительной работы. Прежде всего на местах. Поднялся профессионализм руководства клубов, выросли талантливые российские тренеры. Всё это привело к повышению конкуренции и в мужском, и в женском чемпионате. Мы, со своей стороны, расширяли количество участников в нужные моменты, предлагали им разные варианты регламента с большим количеством игр.

«Наделить турниры статусом открытых и пригласить к участию команды из Белоруссии»

— После таких финалов еще нужно перевести дух, хотя многие уже пытаются заглянуть в следующий сезон. Каковы будут его главные очертания?

— Пока мы предложили участникам чемпионата формулу, которую пока сложно назвать окончательной. У нас есть еще месяц-полтора, чтобы рассмотреть варианты и принять окончательное решение. За основу взят классический двухкруговой турнир и разъездной плей-офф, как у мужчин, так и у женщин.

— Как бы вы оценили вероятность возвращения осенью наших клубов в еврокубковые турниры?

— Прогнозы — дело неблагодарное, делать их сейчас невозможно. Скажу так — мы готовы к любому развитию событий.

— Если же этого не произойдет, чем планируете заполнять паузы в календаре?

— У ВФВ есть желание наделить турниры статусом открытых и пригласить к участию команды из Белоруссии, также пострадавшие от санкций. Поэтому мужскую суперлигу планируется расширить до 16 клубов — игр станет больше, и мы закроем бреши, образовавшиеся от потери еврокубков. И еще нужно отметить, что в континентальных турнирах у нас участвует пять команд, а по нашему проекту количество матчей увеличится у всех 16. Выходит, нет худа без добра.

— Планируются ли какие-то новые соревнования?

— Календарь у клубов и без них выходит очень плотный. Чего не скажешь о сборных, у которых без крупных международных соревнований лето получается пустым. Мы сейчас много работаем над тем, чтобы его заполнить.

«На Спартакиаде сыграют все лучшие»

— Уже объявлено, что в конце лета будет проведена Спартакиада, программа которой будет соответствовать олимпийской. Что будет представлять собой волейбольный турнир?

— Спартакиада — серьезное соревнование, к которому нужно готовиться соответствующим образом. В ней примут участие большинство наших ведущих волейболистов. А выступать будут команды, представляющие различные регионы. Сроки сжатые, проводить отборочные соревнования некогда. Поэтому мы возьмем по семь сильнейших команд по итогам мужского и женского чемпионатов страны. Мы предложили следующую формулу проведения: круговой турнир, потом финал и матч за третье место. От полуфиналов решили отказаться — восемь игр за 11 дней и без того серьезная нагрузка. Также мы предложили включить восьмой командой в каждый турнир молодежную сборную России — им тоже нужна игровая практика.

— Привычный календарь международного сезона, который вот-вот стартует, для наших сборных теперь неактуален. Помимо Спартакиады чем будут заняты сборные?

— Планируем провести два традиционных международных турнира, женский «Кубок Ельцина» и мужской «Мемориал Саввина». Приглашаем на него сборные тех стран, которые не присоединились к санкциям: Бразилия, Куба, Иран, Китай, Белоруссия. Как получится на практике — посмотрим. Мы должны получить согласие международной федерации.

— Совсем недавно стало известно о назначении новым главным тренером женской сборной России серба Зорана Терзича. Это многих удивило — учитывая нынешние условия, Терзич мог и передумать.

— Да, но не передумал. Наоборот, Зоран относится к назначению с большим энтузиазмом. Мы изначально планировали долгосрочные отношения, чтобы Терзич за три года создал новую команду к Олимпийским играм в Париже. Он обязательно проведет сбор до Спартакиады, возможно, с расширенным молодежным составом. У Терзича тоже закончился клубный сезон в Турции, поэтому в ближайшую неделю мы утвердим все наши планы. Возможно, проведем товарищеские матчи с участницами осеннего ЧМ.

— Из мужской команды ушел Туомас Саммельвуо. Сколько у федерации кандидатур на освободившуюся должность?

— Пока мы никого серьезно не рассматривали, но все кандидаты, мне кажется, очевидны. Мы их всех видели по ходу завершившегося чемпионата — Константин Брянский из «Динамо», Алексей Вербов из «Зенита», Пламен Константинов из новосибирского «Локомотива». На Спартакиаде все они будут представлены, после нее и будем принимать решение. Пока все волейболисты будут готовиться в составе клубов, сбор национальной команды планируем на сентябрь. До окончания чемпионата мира мы серьезных спаррингов всё равно не найдем.