«Международный волейбол без нас значительно теряет, упрощается»

В этом сезоне Константин Брянский совмещает посты главного тренера мужской сборной России по волейболу и московского «Динамо». Его клуб — победитель двух последних чемпионатов страны и один из фаворитов текущего розыгрыша. В 2021 году бело-голубые также выиграли Кубок Европейской конфедерации волейбола, но в этом сезоне повторить свой успех не смогут: российские клубы от еврокубков отстранены. Дебют Брянского во главе сборной пришелся на сентябрь — национальная команда, также отстраненная от международных соревнований, провела в Москве два товарищеских матча с Белоруссией, и оба выиграла со счетом 3:0.

В интервью «Известиям» специалист рассказал, как международные санкции повлияют на уровень Суперлиги, с кем будет играть сборная в отсутствие официальных матчей, и поделился мнением об уровне недавнего чемпионата мира, который прошел без участия России.

— Тяжело было настраивать игроков сборной на матчи с Белоруссией, когда они знают, что в ближайшее время им заказан путь на крупные соревнования?

— Настраивать команду не приходилось по одной важной причине: мы играем за свой флаг. Это очень важный момент. Каждый из ребят это осознавал. Да, есть сложности с международным календарем, нашу сборную отстранили от соревнований. Мы готовы играть на международной арене, если нас туда вернут. Но сейчас ребята профессионально относятся к любому из матчей, даже если они не носят официальный характер.

— Что делать, если этот бан затянется? И с кем еще, кроме белорусов, можно проводить такие матчи? Рассматриваете ли варианты игр с клубами?

— Думаю, это вопрос скорее к Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) . Мы готовы сыграть с любой командой мира и показать свою лучшую игру. Знаю, что есть несколько проектов. Они находятся в стадии разработки. Сейчас преждевременно об этом говорить. Календарь нынешнего чемпионата России очень плотный. Игроки сосредоточены на нем. А трудности с соперниками для сборной сейчас были связаны с тем, что недавно проходил чемпионат мира. И сборные были заняты на нем. Мы , естественно, готовы сыграть с любой командой мира и показать свою игру. Уверен, любой опыт будет нам на пользу.

— Как главный тренер «Динамо», считаете целесообразным посреди сезона устраивать матчи сборной, не имеющие турнирного значения? Другие клубные тренеры согласны отпускать ради этого игроков?

— Я бы сказал, что сборная — это особое место для спортсменов. В него стремится попасть каждый. И поэтому да, требуется дополнительное время для сборов, требуется серьезное отношение игроков и тренеров. Но это почетно. Думаю, что все клубные тренеры солидарны, что это дает определенную мотивацию игрокам и тренерам для развития.

— С весны, когда сборную и клубы отстранили от международных турниров, мало кто из наших волейболистов уехал в Европу или Азию…

— Более того, к нам приехали иностранцы. Американец Мэттью Андерсон появился в петербургском «Зените», наши иностранцы в «Динамо» остались с нами (финский либеро Лаури Керминен, болгарский диагональный Цветан Соколов. — «Известия»). Это говорит о хорошей селекционной работе, о важности нашего чемпионата в мире. Он далеко не слабый. И конечно, подчеркивает несправедливость отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

— В сезон без еврокубков уровень нашего чемпионата просядет?

— Жизнь покажет, что будет впереди. Конечно, международная практика добавляла остроту. Но сейчас наша Суперлига расширена до 16 команд. Игр ожидается много. Практики у ребят тоже будет много. Подождем, посмотрим.

— Футбольная сборная уже отстранена от чемпионата Европы 2024 года. Не послужит ли это сигналом для других спортивных федераций, чтобы не допускать Россию минимум два года на международные турниры?

— Может быть всё что угодно. Сейчас спорт очень сильно политизирован. Что, подчеркну, в корне неверно.

— Будет катастрофой, если мы останемся без Олимпиады-2024 в Париже?

— Нет, это не будет катастрофой. Должен сказать, что сама по себе сборная России должна существовать при любом раскладе. Потому что, повторюсь, это вершина карьеры спортсмена. Признание, что ты лучший из лучших. Это элитный клуб. Так что, если даже сама сборная не выступает на международных соревнованиях, это определенный минус, но всё равно попадание в сборную мотивирует на прогресс.

— То есть у нас есть внутренняя самодостаточность?

— Есть. А вот международный волейбол без нашей команды значительно теряет, упрощается. Вот вы говорите про то, что нас не допустили к Лиге чемпионов. Но и они тоже теряют, когда в таком турнире нет лучших команд мира.

— Вы смотрели недавний чемпионат мира, который перенесли из России и провели без нашей сборной?

— Конечно смотрел. Наше участие там в корне поменяло бы расклад.

— Были бы в медалях по его итогам?

— Не знаю, где бы мы были, но то, что поменяли бы все расклады, очевидно!

— Есть ли риски, что в случае отстранения от Парижа-2024 кто-то из спортсменов сменит клуб или даже гражданство?

— Прогнозировать такие вещи — дело неблагодарное. На данный момент у нас такая ситуация. Мы в ней живем.

— Сильно ли коснется частичная мобилизация спортивного сообщества в целом и волейбольного в частности?

— Прогнозировать что-то, находясь на сборах, не хочется. Наш клуб фокусируется на своей работе. Поэтому остальные новости и вообще внешний мир немного отходят на второй план.

— Вам известно, какое отношение в других странах к легионерам, которые играют в российских клубах?

— Думаю, что в основном нейтральное. Хотя отдельные случаи могут быть. Насколько я знаю, на нашего либеро Керминена оказывалось давление у него в Финляндии. Тем не менее он приехал в клуб, работает. Занимается любимым делом. Я хотел бы подчеркнуть: очень важно то, что мы — спортсмены. И мы занимаемся волейболом.

— Вам понравилась организация и спортивная составляющая недавней Спартакиады, с помощью которой Министерство спорта России попыталось заполнить пустоты в календаре?

— Несмотря на то что турнир получился тяжелым, да, понравилась. Было много игр. Какие-то шероховатости если и случались, то их быстро устраняли. Сам формат был достаточно тяжелым. Поэтому при дальнейшем планировании Спартакиады было бы здорово улучшить формат. А в целом считаю это соревнование очень полезным. Весьма полезным. Особенно учитывая отсутствие турниров летом.