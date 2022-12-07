2+4: ОКР готовится к возвращению на Олимпиаду в 2024 году

Олимпийский комитет России готовится к тому, что наши спортсмены примут участие в Играх-2024 в Париже . Если же события на международной арене будут развиваться неблагоприятным образом, то ОКР планирует готовить новое поколение российских спортсменов с прицелом на Олимпиаду-2028 . Об этом руководитель организации Станислав Поздняков заявил 7 декабря на заседании исполкома Олимпийского комитета. Оно предваряло традиционное Олимпийское собрание — главное протокольное мероприятие года под эгидой ОКР. Его члены соберутся, чтобы подвести итоги 2022-го. Но, впрочем, не только для этого — нынешнее собрание будет еще и выборным. А значит, предстоят перемены в руководящих органах ОКР.

Стабильность и выборы

Прием заявок от желающих занять места в исполкоме на новый олимпийский цикл еще продолжается . Но, как подчеркнул в среду, 7 декабря, руководитель ОКР Станислав Поздняков, уже понятно, что предстоит определенная кадровая ротация .

— Мы с коллегами подвели итоги работы, — сказал Поздняков журналистам. — Особенно сложным был последний год, мы столкнулись с большим числом вызовов. Это потребовало больших усилий со стороны всех без исключения членов нашей большой олимпийской семьи . И я рад отметить, что мы ни при каких обстоятельствах не допустили раскола олимпийского движения в стране, остались едиными — не только спортсмены, но и ОКР, Минспорта РФ, национальные федерации. С этим багажом, помноженным на финансовую стабильность, мы вступаем в новое четырехлетие.

2+4: Участники заседания исполкома ОКР в Москве. В центре — президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Глава ОКР отметил, что, экономических проблем у организации нет. Все партнеры и спонсоры российского олимпийского движения подтвердили готовность продолжать сотрудничество . По словам Позднякова, ОКР намерен оказывать содействие своим организациям-членам в решении вопросов, связанных с развитием видов спорта на территории нашей страны, спортом высших достижений и массовым спортом.

А вот срок выдвижения кандидатов на пост главы Олимпийского комитета России истек накануне, 5 декабря . После наступления этой даты стало понятно, что сбылись прогнозы тех, кто предсказывал безальтернативные выборы. Действительно, конкурентов у Позднякова не обнаружилось, и на Олимпийском собрании он должен быть переизбран . Как стало известно, кандидатуру действующего президента ОКР выдвинули 116 членов олимпийского комитета из 186, в том числе 35 общероссийских спортивных федераций.

— Благодарен большому количеству коллег, членов олимпийского комитета, которые выдвинули меня на новый срок, — подчеркнул Поздняков. — Значит, они доверяют мне как лидеру национального олимпийского движения на следующие четыре года. Считаю, что в этом большую роль сыграла и обстановка в нашем спортивном сообществе. В том, что я оказался единственным кандидатом на предстоящих выборах, вижу желание всех членов российского олимпийского движения сплотиться вокруг фигуры главы ОКР. В этом и заключается моя миссия на ближайшие годы .

Стратегия и саммит

Также, по словам действующего руководителя ОКР, его программа действий отражена в Стратегии развития организации на срок до 2028 года. Этот документ исполком окончательно утвердил во вторник . Напомним, что проект стратегии впервые был представлен на октябрьском заседании, а после этого публично обсуждался на традиционном форуме «Россия — спортивная держава» и Форуме олимпийских советов.

— Это большое событие, ведь на этом документе будут базироваться все будущие программы действий уже следующего руководящего состава ОКР , — отметил Поздняков. — Над стратегией мы работали на протяжении всего текущего года. В ней аппарат ОКР попытался отразить все главные направления развития олимпийского движения на четыре предстоящих года.

В документе заложено несколько сценариев развития международной обстановки. Основной из них предполагает наше участие в Играх-2024 в Париже . Но если события будут развиваться неблагоприятным образом, ОКР планирует готовить новое поколение российских спортсменов в олимпийских видах спорта с прицелом на Олимпиаду-2028 .

— У нас есть время и все возможности: человеческие, методические, педагогические, финансовые, чтобы в Лос-Анджелесе занять место в тройке, — считает глава ОКР. — Понятно, что базовый сценарий уже начинает претерпевать изменения, ведь в ряде видов спорта уже начался отбор на турнир в Париже. Сейчас наша дипломатическая работа сосредоточена на этом направлении, чтобы наши спортсмены могли принять участие в квалификации.

В стратегии-2028 большой раздел посвящен подготовке различных специалистов спортивной и околоспортивной направленности, а также очень актуальной теме антидопинга . Таким образом, как отметил Поздняков, «на выходе мы получили сбалансированный документ, в разработке которого могли принять участие все члены ОКР».

— Через три месяца все наши рейтинги обнулятся, после этого возвращаться будет очень тяжело, — отметил «Известиям» президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной Ильгар Мамедов. — Поэтому если возникнет возможность попытаться попасть на Олимпиаду-2024, то лучше ею воспользоваться, чем смотреть Игры по телевизору.

Помимо этого, исполком также одобрил Концепцию программы содействия развитию Олимпийских видов спорта, подготовке российских спортсменов и обеспечению участия в Играх 2024 года в Париже и 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Стоит напомнить, что 17 декабря истекает срок санкций, наложенных на ОКР решением Спортивного арбитражного суда два года назад . Тогда российских спортсменов ограничили в использовании государственной символики, а стране запретили претендовать на проведение международных турниров. Как подчеркивает Поздняков, по мнению нашей стороны, все предписания судебного вердикта исполнены полностью и предпосылок для продления санкций не существует. Таким образом, после 17 декабря в силе останутся только февральские рекомендации МОКа .

Когда же можно будет рассчитывать на возвращение российских спортсменов на международную арену, вероятно, станет яснее после ежегодного саммита МОКа, который пройдет под председательством Томаса Баха в режиме видеосвязи 9 декабря. Приглашение к участию в нем получил и Поздняков.

— Олимпийский саммит — одно из главных спортивных мероприятий года по линии МОКа, — отметил четырехкратный олимпийский чемпион. — В нем принимают участие все вице-президенты организации, главы различных федераций по летним и зимним видам спорта, ведущие национальные олимпийские комитеты. По сути, это площадка для выработки консолидированных решений и подходов спортивного сообщества по различным вопросам. Ограничений по темам здесь нет, но поскольку мероприятие проходит в закрытом режиме, больше ничего прокомментировать не могу. По договоренности всех участников, детали будут отражены в совместном заявлении после окончания обсуждений.