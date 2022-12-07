2+4: ОКР готовится к возвращению на Олимпиаду в 2024 году
Олимпийский комитет России готовится к тому, что наши спортсмены примут участие в Играх-2024 в Париже. Если же события на международной арене будут развиваться неблагоприятным образом, то ОКР планирует готовить новое поколение российских спортсменов с прицелом на Олимпиаду-2028. Об этом руководитель организации Станислав Поздняков заявил 7 декабря на заседании исполкома Олимпийского комитета. Оно предваряло традиционное Олимпийское собрание — главное протокольное мероприятие года под эгидой ОКР. Его члены соберутся, чтобы подвести итоги 2022-го. Но, впрочем, не только для этого — нынешнее собрание будет еще и выборным. А значит, предстоят перемены в руководящих органах ОКР.
Стабильность и выборы
Прием заявок от желающих занять места в исполкоме на новый олимпийский цикл еще продолжается. Но, как подчеркнул в среду, 7 декабря, руководитель ОКР Станислав Поздняков, уже понятно, что предстоит определенная кадровая ротация.
— Мы с коллегами подвели итоги работы, — сказал Поздняков журналистам. — Особенно сложным был последний год, мы столкнулись с большим числом вызовов. Это потребовало больших усилий со стороны всех без исключения членов нашей большой олимпийской семьи. И я рад отметить, что мы ни при каких обстоятельствах не допустили раскола олимпийского движения в стране, остались едиными — не только спортсмены, но и ОКР, Минспорта РФ, национальные федерации. С этим багажом, помноженным на финансовую стабильность, мы вступаем в новое четырехлетие.
Участники заседания исполкома ОКР в Москве. В центре — президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
Глава ОКР отметил, что, экономических проблем у организации нет. Все партнеры и спонсоры российского олимпийского движения подтвердили готовность продолжать сотрудничество. По словам Позднякова, ОКР намерен оказывать содействие своим организациям-членам в решении вопросов, связанных с развитием видов спорта на территории нашей страны, спортом высших достижений и массовым спортом.
А вот срок выдвижения кандидатов на пост главы Олимпийского комитета России истек накануне, 5 декабря. После наступления этой даты стало понятно, что сбылись прогнозы тех, кто предсказывал безальтернативные выборы. Действительно, конкурентов у Позднякова не обнаружилось, и на Олимпийском собрании он должен быть переизбран. Как стало известно, кандидатуру действующего президента ОКР выдвинули 116 членов олимпийского комитета из 186, в том числе 35 общероссийских спортивных федераций.
— Благодарен большому количеству коллег, членов олимпийского комитета, которые выдвинули меня на новый срок, — подчеркнул Поздняков. — Значит, они доверяют мне как лидеру национального олимпийского движения на следующие четыре года. Считаю, что в этом большую роль сыграла и обстановка в нашем спортивном сообществе. В том, что я оказался единственным кандидатом на предстоящих выборах, вижу желание всех членов российского олимпийского движения сплотиться вокруг фигуры главы ОКР. В этом и заключается моя миссия на ближайшие годы.
Стратегия и саммит
Также, по словам действующего руководителя ОКР, его программа действий отражена в Стратегии развития организации на срок до 2028 года. Этот документ исполком окончательно утвердил во вторник. Напомним, что проект стратегии впервые был представлен на октябрьском заседании, а после этого публично обсуждался на традиционном форуме «Россия — спортивная держава» и Форуме олимпийских советов.
— Это большое событие, ведь на этом документе будут базироваться все будущие программы действий уже следующего руководящего состава ОКР, — отметил Поздняков. — Над стратегией мы работали на протяжении всего текущего года. В ней аппарат ОКР попытался отразить все главные направления развития олимпийского движения на четыре предстоящих года.
В документе заложено несколько сценариев развития международной обстановки. Основной из них предполагает наше участие в Играх-2024 в Париже. Но если события будут развиваться неблагоприятным образом, ОКР планирует готовить новое поколение российских спортсменов в олимпийских видах спорта с прицелом на Олимпиаду-2028.
— У нас есть время и все возможности: человеческие, методические, педагогические, финансовые, чтобы в Лос-Анджелесе занять место в тройке, — считает глава ОКР. — Понятно, что базовый сценарий уже начинает претерпевать изменения, ведь в ряде видов спорта уже начался отбор на турнир в Париже. Сейчас наша дипломатическая работа сосредоточена на этом направлении, чтобы наши спортсмены могли принять участие в квалификации.
В стратегии-2028 большой раздел посвящен подготовке различных специалистов спортивной и околоспортивной направленности, а также очень актуальной теме антидопинга. Таким образом, как отметил Поздняков, «на выходе мы получили сбалансированный документ, в разработке которого могли принять участие все члены ОКР».
— Через три месяца все наши рейтинги обнулятся, после этого возвращаться будет очень тяжело, — отметил «Известиям» президент Федерации фехтования России (ФФР) и главный тренер сборной Ильгар Мамедов. — Поэтому если возникнет возможность попытаться попасть на Олимпиаду-2024, то лучше ею воспользоваться, чем смотреть Игры по телевизору.
Помимо этого, исполком также одобрил Концепцию программы содействия развитию Олимпийских видов спорта, подготовке российских спортсменов и обеспечению участия в Играх 2024 года в Париже и 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
Стоит напомнить, что 17 декабря истекает срок санкций, наложенных на ОКР решением Спортивного арбитражного суда два года назад. Тогда российских спортсменов ограничили в использовании государственной символики, а стране запретили претендовать на проведение международных турниров. Как подчеркивает Поздняков, по мнению нашей стороны, все предписания судебного вердикта исполнены полностью и предпосылок для продления санкций не существует. Таким образом, после 17 декабря в силе останутся только февральские рекомендации МОКа.
Когда же можно будет рассчитывать на возвращение российских спортсменов на международную арену, вероятно, станет яснее после ежегодного саммита МОКа, который пройдет под председательством Томаса Баха в режиме видеосвязи 9 декабря. Приглашение к участию в нем получил и Поздняков.
— Олимпийский саммит — одно из главных спортивных мероприятий года по линии МОКа, — отметил четырехкратный олимпийский чемпион. — В нем принимают участие все вице-президенты организации, главы различных федераций по летним и зимним видам спорта, ведущие национальные олимпийские комитеты. По сути, это площадка для выработки консолидированных решений и подходов спортивного сообщества по различным вопросам. Ограничений по темам здесь нет, но поскольку мероприятие проходит в закрытом режиме, больше ничего прокомментировать не могу. По договоренности всех участников, детали будут отражены в совместном заявлении после окончания обсуждений.
Пока же известно, что среди заявленных вопросов саммита значатся итоги Олимпиады в Пекине, предстоящие Игры-2024 в Париже и турнир 2030 года, программа оптимизации Олимпиад, а также вопросы проведения отборочных соревнований, серии турниров по киберспорту и антидопинга. Кроме того, планируется рассмотреть «текущее состояние мирового олимпийского движения».