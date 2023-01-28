Глава МОК не исключил участия россиян в ОИ-2024 под нейтральным флагом

Спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в Олимпийских играх — 2024 под нейтральным флагом, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Об этом информировал журнал Der Spiegel 27 января.

«Отстранение спортсменов из-за их паспорта не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Возможно, российские и белорусские спортсмены могли бы соревноваться под нейтральным флагом на Олимпийских играх 2024 года в Париже», — говорится в публикации.

Глава МОК подчеркнул также, что «бойкот Украины, которым угрожал [украинский] министр [молодежи и] спорта Вадим Гутцайт, не соответствует нашей миссии. Мы знаем точку зрения Украины, которая не только хочет изолировать Россию как государство, но и хочет полностью изолировать всех россиян».

«Отдельные спортсмены не должны подвергаться дискриминации путем исключения, даже если страны находятся в конфликтном состоянии», — уверен Бах.

26 января парижский мэр Анн Идальго призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году, но под нейтральным флагом. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго подчеркнула, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества. Градоначальница надеется, что к моменту начала Олимпиады конфликт на Украине будет завершен.

Днем ранее в МОК уведомили о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО), будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

В начале декабря 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о необходимости присутствия на ОИ-2024 всех стран, включая те, что находятся в состоянии конфликта.

28 февраля прошлого года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

ХХХIII летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.