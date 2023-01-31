МОК отверг критику Украины относительно допуска спортсменов из РФ к Олимпиаде-2024

В Международном олимпийском комитете (МОК) отвергли критику со стороны украинских властей, обрушившихся на организацию с обвинениями из-за позиции по допуску российских спортсменов к Олимпиаде-2024. Заявление МОК опубликовано 31 января в его Twitter-аккаунте.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что комитет подкуплен россиянами и выступает «пропагандистом» конфликта.

«МОК самым решительным образом отвергает это и другие клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии. Поэтому МОК больше не будет их комментировать», — говорится в сообщении.

Накануне МОК заявил, что считает удачной концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. В комитете также напомнили, что россияне продолжают выступать в шоссейном велоспорте и североамериканских профессиональных лигах.

27 января президент МОКа Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что бойкот Украины, которым угрожал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, не соответствует миссии комитета.

После этих высказываний с критикой в сторону МОКа выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

При этом также ранее, 26 января, парижский мэр Анн Идальго призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году, но под нейтральным флагом. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго подчеркнула, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.