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В МОК одобрили концепцию выступления россиян под нейтральным флагом

МОК: концепция нейтральных спортсменов из России зарекомендовала себя на Australian Open
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Фото: Global Look Press/dpa/Michael Kappeler
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Международный олимпийский комитет (МОК) считает удачной концепцию выступления российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом. Об этом 29 января сообщила пресс-служба МОК в Twitter.

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МОК опубликовал ответ двум специальным докладчикам совета ООН по правам человека, которые заявили, что текущие рекомендации комитета вызывают «серьезную озабоченность».

«Обсуждаемая концепция нейтрального флага поддерживается подавляющим большинством участников олимпийского движения и отражает то, что мы видели на практике в течение последних двух недель на Australian Open. Спортсмены соревновались в турнире как индивидуальные атлеты под нейтральным флагом без какой-либо идентификации своей страны», — сказано в заявлении МОК.

В комитете напомнили, что россияне продолжают выступать в шоссейном велоспорте и североамериканских профессиональных лигах.

Ранее, 27 января, президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Белоруссии могли бы участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Он подчеркнул, что бойкот Украины, которым угрожал министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт, не соответствует миссии комитета.

Его заявление подверг критике украинский лидер Владимир Зеленский.

26 января парижский мэр Анн Идальго призвала допустить россиян к Олимпийским играм в 2024 году, но под нейтральным флагом. По ее словам, спортсменов нельзя лишать соревнований. Идальго подчеркнула, что такого мнения сейчас придерживается большая часть спортивного сообщества. Градоначальница надеется, что к моменту начала Олимпиады конфликт на Украине будет завершен.

За день до этого в МОК уведомили о том, что возможность допуска российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию, будет рассмотрена до соревнований в нейтральном статусе. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что даже в формулировке инициативы оказалось слишком много политики, что «должно быть чуждо» идеям олимпийской семьи.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг РФ и Украины.

Ближайшие летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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