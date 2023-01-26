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На Украине допустили бойкот Олимпиады в случае допуска сборных РФ и Белоруссии

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Фото: REUTERS
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Украина может бойкотировать летние Олимпийские игры 2024 года в Париже в случае допуска на них спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

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«Сейчас идет работа по дальнейшим возможным шагам и первоочередным мерам по продлению санкций и недопуску россиян и белорусов к международным соревнованиям. Если нас не услышат, я не исключаю возможности, что мы будем бойкотировать и откажемся от участия в Олимпиаде», — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте министерства.

Гутцайт заявил, что будет обращаться в Международный олимпийский комитет (МОК), чтобы помешать возвращению российских и белорусских сборных в международный спорт.

Ранее, 25 января, исполком МОКа сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии. После этого Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из двух стран участвовать в азиатских соревнованиях.

Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом заявлении МОКа слишком много политики даже в формулировках инициативы, что должно быть чуждо идеям олимпийской семьи.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

Ранее, 28 февраля 2022 года, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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