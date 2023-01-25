МОК назвал условия возвращения российских спортсменов к соревнованиям

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рассмотрит допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что допуск будет рассматриваться только в отношении тех российских спортсменов, которые не поддерживают спецоперацию РФ по защите Донбасса. Еще одним условием является соответствие антидопинговым правилам Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Так, участвовать в международных соревнования россияне смогут под нейтральным статусом — без представления своей страны.

В то же время исполком МОКа призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

«Никакие флаги, гимны и любые другие опознавательные знаки этих стран не должны вывешиваться ни на одном спортивном мероприятии или собрании. Ни одно российское и белорусское правительство или государственный чиновник не должны быть приглашены или аккредитованы на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу», — говорится в сообщении.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

До этого, 5 декабря, МОК оставил в силе санкции и защитные меры против спортсменов из РФ.

28 февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.