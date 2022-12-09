Поздняков заявил об отсутствии дальнейших намерений у МОКа отстранять россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований. Об этом 9 декабря заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Участники сегодняшнего саммита МОКа были едины в том, что оснований для дальнейшего отстранения атлетов нет. Это значит, что уже в ближайшее время наши спортсмены смогут вернуться на международную арену, выступать в квалификационных олимпийских соревнованиях», — написал он в Telegram.

По его словам, общее содержание и направленность дискуссии на саммите свидетельствовали о победе спортивной дипломатии и здравого смысла.

«То, во что еще недавно мало кто верил, может вскоре стать реальностью. Международное олимпийское сообщество сегодня выступило с консолидированной позицией, и она отвечает основным гуманитарным, спортивным и нравственным критериям», — отметил глава ОКР.

Ранее в этот день МОК в своем заявлении по итогам олимпийского саммита рассказал, что Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил облегчить участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под его контролем, соблюдая при этом действующие санкции.

5 декабря МОК оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

До этого, 15 ноября, российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал лицемерием слова главы МОКа Томаса Баха, который заявил, что выступает за нейтральность в спорте и что до Олимпийских игр необходимо допускать всех спортсменов.

Как отметил Карякин, в действительности у россиян нет возможности выступать под своим флагом. Единственный такой пример, по словам гроссмейстера, это федерация бокса, «которая выбила возможность для своих спортсменов».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.