Олимпийский совет Азии предложил облегчить допуск спортсменам РФ

Олимпийский совет Азии (ОСА) поддержал допуск спортсменов России и Белоруссии до соревнований под своей эгидой. Об этом 9 декабря сообщил Международный олимпийский комитет (МОК) по итогам 11-го Олимпийского саммита.

«В ходе прений исполняющий обязанности президента ОСА Рандхир Сингх заявил, что на азиатском континенте больше нет причин для защитных мер. ОСА предложил облегчить участие спортсменов из России и Белоруссии в соревнованиях в Азии под его контролем, соблюдая при этом действующие санкции», — говорится в пресс-релизе по итогам мероприятия.

Саммит единогласно согласился с тем, чтобы МОК возглавил дальнейшее изучение инициативы ОСА относительно участия спортсменов, которые полностью соблюдают Олимпийскую хартию и санкции. Эта инициатива будет обсуждаться в ходе следующего раунда консультаций МОКа с членами комитета, представителями спортсменов, международными федерациями и национальными олимпийскими комитетами.

Ранее, 5 декабря, МОК оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов.

16 ноября стало известно о приостановке членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК). Он лишен всех прав члена МПК, за исключением права на апелляцию этого решения. За приостановку членства ПКР проголосовали 64 делегата, против — 39, еще 16 человек воздержались. Тогда же МПК приостановил членство Белоруссии в организации.

Днем ранее, 15 ноября, российский гроссмейстер Сергей Карякин назвал лицемерием слова главы МОКа Томаса Баха, который заявил, что выступает за нейтральность в спорте и что до Олимпийских игр необходимо допускать всех спортсменов.

Как отметил Карякин, в действительности у россиян нет возможности выступать под своим флагом. Единственный такой пример, по словам гроссмейстера, это федерация бокса, «которая выбила возможность для своих спортсменов».

28 февраля Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.