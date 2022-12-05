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МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов
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МОК оставил в силе санкции против российских спортсменов

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Фото: Global Look Press/imago sportfotodienst
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Международный олимпийский комитет (МОК) оставил в силе санкции и защитные меры против российских и белорусских спортсменов. Об этом 5 декабря на пресс-конференции сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Позиция не изменилась, защитные меры, которые действуют с февраля, остаются в силе. Сейчас было бы неправильно вдаваться в детали. Как сказал ранее президент МОК Томас Бах, сейчас не время снимать санкции в отношении России и Белоруссии», — заявил Адамс.

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