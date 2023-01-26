Реклама
Прямой эфир
Армия
В ДНР заявили о взятии под контроль трассы из Покровского в Угледар
Мир
Зеленский признал продвижение российской армии на востоке
Общество
На Крымском мосту установили третий пролет по левой стороне автомобильной части
Интернет
«Яндекс» подтвердил публикацию старых исходных кодов из внутреннего репозитория
Мир
СМИ предрекли Западу «логистический кошмар» из-за поставок Киеву истребителей
Мир
Медведчук назвал разоблачение Зеленского целью своего нового движения
Политика
Патрушев назвал США и НАТО участниками конфликта на Украине
Мир
Глава Одесской области сообщил об ударах по объектам энергетики
Общество
В Москве число самозанятых превысило 1,2 млн человек в декабре 2022 года
Политика
В Татарстане решили переименовать президента в раиса без переходного периода
Мир
Медведчук заявил об отсутствии у Украины государственности
Мир
Источник сообщил о передаче Киеву польских истребителей МиГ-29 по частям

Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Белоруссию на Азиатские игры

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх. Об этом 26 января организация сообщила на своем сайте.

Фиги Баха: во что превратилось олимпийское движение
Спорт всегда был частью политики, теперь он стал ею официально

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

ОСА поддержал заявление исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о солидарности с Украиной, санкциях против России и Белоруссии и статусе спортсменов из этих стран. Совет пока ожидает ответа от МОК по поводу условий возвращения российских и белорусских спортсменов.

Азиатские игры являются аналогом Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие подобные соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее, 25 января, исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

Ранее, 28 февраля 2022 года, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023