Олимпийский совет Азии пригласил Россию и Белоруссию на Азиатские игры

Олимпийский совет Азии (ОСА) предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях в Азии, в том числе в Азиатских играх. Об этом 26 января организация сообщила на своем сайте.

«OCA верит в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или паспорта, должны иметь возможность участвовать в спортивных соревнованиях», — говорится в заявлении.

ОСА поддержал заявление исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о солидарности с Украиной, санкциях против России и Белоруссии и статусе спортсменов из этих стран. Совет пока ожидает ответа от МОК по поводу условий возвращения российских и белорусских спортсменов.

Азиатские игры являются аналогом Олимпийских игр для стран Азии. Ближайшие подобные соревнования пройдут с 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу. В отдельных видах спорта на них будут разыграны квоты на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Ранее, 25 января, исполком МОК сообщил о намерении рассмотреть допуск россиян до соревнований в нейтральном статусе и перечислил ряд условий. В то же время исполком призвал к усилению уже действующих санкций в отношении России и Белоруссии.

9 декабря прошлого года президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что МОК пока не имеет намерений дальше отстранять российских спортсменов от соревнований.

Ранее, 28 февраля 2022 года, МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг Украины.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.