Бойкот в мешке

В Лозанне резко отреагировали на выступления украинских чиновников в связи с возможным возвращением спортсменов из России и Белоруссии на международную арену. «МОК решительно отвергает клеветнические заявления. Они не могут служить основой для какой-либо конструктивной дискуссии», — говорится в заявлении Международного олимпийского комитета, которое распространило агентство Reuters. Споры на эту тему полыхают уже неделю, и местами действительно приобретает радикальные формы. Так, министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил о создании коалиции против участия нашей сборной в Олимпиаде в Париже в 2024 году. Насколько это реально?



Гнев МОК вызвали слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, обозвавшего эту организацию «промоутером СВО» (формулировка изменена в связи с требованиями законодательства РФ). Впрочем, реакция Киева в этом случае предсказуема. Как и высказывания о возможном бойкоте Парижа-2024 в случае появления там россиян. Однако МОК стоит озаботиться не этими провокациями, а кампанией по расколу олимпийского движения, которую пытаются сейчас организовать представители правительственных кругов Польши, Великобритании и Норвегии.

Тот же самый Бортничук, летом прошлого года подготовивший письмо руководителей спортивных ведомств 35 западных стран с требованием исключить Россию из МОК, на сей раз начал кампанию против идей Томаса Баха и оргкомитета Игр-2024. «Польша и Великобритания находятся в авангарде усилий. Мы намерены создать эффективную коалицию стран, без которых Олимпийские игры не могут состояться», — сказал Бортничук, назвав среди возможных союзников также государства Прибалтики и Норвегию.

Обращает на себя внимание то, что о политическом бойкоте Олимпиады-2024 на Западе сейчас говорят не представители спортивных организаций (которые как раз поддержали возвращение россиян), а различные политики и чиновники. Кроме того, люди, выступившие в поддержку наших спортсменов, подвергаются травле в СМИ. Так, глава норвежского комитета спортсменов Астрид Якобсен попала под огонь критики после своего заявления о том, что «спортсменов не следует дискриминировать на основании того, какой у них паспорт». Комментарий с осуждением позиции бывшей лыжницы в издании NRK вышел под заголовком «Когда гаснет олимпийский огонь». В результате Якобсен была вынуждена оправдываться, утверждая, что ее неправильно поняли.



Между тем в России разворачивается своя дискуссия о Париже-2024, которая рассматривает проблему совсем под другим углом. Ряд ветеранов спорта предлагают добровольно отказаться от поездки на ближайшие Игры, поскольку сейчас наших атлетов хотят пустить туда в нейтральном статусе, без флага и гимна, да еще и после дополнительного идеологического отсева. Некоторые специалисты считают подобный вариант унизительным и обвиняют МОК в двойной игре, а также в попытке подогнать положения Олимпийской хартии под политическую конъюнктуру.

— Все, кто сейчас призывают нас к бойкоту Олимпиады, независимо от аргументации, должны четко отдавать себе отчет в том, что подобного рода демарш — это прямой путь к изоляции всего отечественного спорта минимум на два олимпийских цикла, — ответил российским сторонникам бойкота в соцсетях глава ОКР Станислав Поздняков. — То есть, флага, гимна, наших спортсменов не будет на большей части конкурентных международных соревнований на протяжении восьми лет. Как раз именно этого всеми силами добиваются наши оппоненты.

В общем, споры в обоих лагерях сейчас в разгаре. Однако МОК стоит обратить внимание на то, что в случае с министрами спорта Польши и прибалтийских стран имеет место попытка прямого вмешательства государственных органов в деятельность спортивных организаций. А это категорически возбраняется Олимпийской хартией, и в прошлом много раз приводило к дисквалификации на Играх различных сборных.

По хорошему, в нынешней ситуации без флага в Париж должны ехать команды Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, а не россияне. Другой вопрос, что в нынешних реалиях Баху сделать это практически невозможно. Он и так сейчас под давлением — с обеих сторон.

Но, как бы то ни было, сказав «А» МОК должен говорить и «Б» — объяснить, наконец, как он видит процесс допуска россиян и белорусов в Париж-2024. Иначе все высказывания о «недопустимости дискриминации по национальному признаку» — не более, чем сотрясание воздуха. Олимпийская квалификация в разгаре, и, к примеру, азиаты уже заявили, что не желают делиться с нами своими квотами, несмотря на всю моральную поддержку. Если МОК в итоге собирается пустить на Игры во Францию двух-трех наших атлетов, выдав им wild-card, это одна ситуация. А если мы едем в Париж более-менее полноценной командой — совершенно другая. В общем, инициативы Баха — это хорошо, но уже хочется конкретики.

Автор — шеф отдела спорта «Спорт-Экспресса»

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